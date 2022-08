Hablando de Política

MARCELO EBRARD PARTICIPA EN PLENARIA DE MORENA. NO HAY DIVISIÓN CON MONREAL, ASEGURA

Muy ocupados iniciaron la semana algunos presidenciables de Morena pues participaron en las reuniones plenarias de su partido y aliados previo al inicio del periodo de sesiones del Congreso. En el Senado se dio cita puntual el canciller Marcelo Ebrard donde se le vio muy contento junto a Ricardo Monreal al tiempo que ambos negaron que exista división entre ellos por la sucesión presidencial. En el evento, el funcionario federal detalló las acciones emprendidas por el gobierno federal en materia de política exterior y minimizó que México llegará a un panel de controversias con Estados Unidos y Canadá para resolver las diferencias que tiene con estos países por la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “más vale un mal arreglo, que un buen pleito”. Por su parte, el zacatecano no perdió la oportunidad para reconocer la conducción del secretario de Relaciones Exteriores en la nueva etapa de la política internacional de México. También detalló que gracias a sus esfuerzos el tema de la seguridad está muy presente en la agenda de Estados Unidos y la muestra es el Acuerdo Bicentenario.

Y CLAUDIA SHEINBAUM ASISTE A REUNIÓN DEL PT

La jefa de Gobierno de la Ciudad, también tuvo un día intenso de actividades y aunque no estuvo con los senadores su partido, sí participó en la reunión de sus aliados políticos. Y es que Claudia Sheinbaum se dio cita con los senadores y diputados del PT donde resaltó que este partido se ha caracterizado por ser un gran aliado de la 4T y del pueblo de México, por lo que seguirán laborando conjuntamente para sacar del rezago y marginación a la población más vulnerable y que históricamente fue olvidada por los gobiernos neoliberales.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, GABINETE DE SEGURIDAD Y LÍDER DE MORENA NO ASISTEN A REUNIÓN DE SENADORES, LOS LEGISLADORES SE INCONFORMAN

A los que se les vio desconcertados y hasta molestos fua a los senadores de Morena, pues reprocharon que, si han realizado bien su trabajo legislativo, como lo resalta su coordinador, Ricardo Monreal, entonces por qué algunos secretarios, como el de Gobernación y el gabinete de seguridad, cancelaron su asistencia a la reunión Plenaria del Grupo Parlamentario, y aunque algunos confiaron en que esto no sea muestra de división con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el senador José Antonio Álvarez Lima hubo otros como César Cravioto que de plano aseguraron que la ausencia de los secretarios de Estado no era un desaire, pero si un mensaje político muy claro que debía asumir el grupo. Señaló que en las últimas semanas las declaraciones de Ricardo Monreal no han sido de respaldo al Ejecutivo Federal, en relación a la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ricardo Monreal le dio respuesta inmediata a César Cravioto: “César y todos, lo que nos tiene así es la sucesión presidencial anticipada, que ha generado este ambiente y el intento de la imposición. Eso es todo. Mi opinión es académica, lo hice en el aula. Soy maestro de la UNAM, de la división de estudios de postgrado y ante la pregunta de un alumno afirmé lo que ahora sostengo: que, para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, no basta un acuerdo circular o reglamento, ni siquiera ley ordinaria. Dije que era indispensable modificar la Constitución”. El político zacatecano resaltó la necesidad de respetar la división de poderes y que se entienda que el Senado no es parte del Ejecutivo Federal. “A mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía; tengo mi propia vida y mi propia historia y quizá tenga más adversidades en el movimiento que ustedes. (...) Yo no quiero ser una extensión del Poder Ejecutivo, no lo quiero. Yo quiero que seamos un órgano de control constitucional y quiero que honremos la Constitución, que seamos un poder autónomo. (...) Nosotros no somos el Ejecutivo, somos un poder autónomo”. Y así concluyó el primer día de trabajos de los senadores de Morena se espera que este miércoles se elija a su candidato para presidir la mesa directiva de esta Cámara entre José Narro, Alejandro Armenta, Gabriel García e Higinio Martínez.

MARIO DELGADO INSISTE EN QUE NO SE MILITARIZARÁ AL PAÍS

A pesar de que no acudió a la plenaria de Morena en el Senado, el dirigente de Morena, Mario Delgado estuvo activo y sigue enfocado en defender la propuesta del Presidente para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase al Ejército. En este sentido, Delgado Carrillo dejó en claro que no existe riesgo de militarizar al país. Como era de esperarse el discurso del Jefe del Ejecutivo hizo eco en el líder de su partido al asegurar que si bien la guardia nacional ha crecido en los últimos tres años se debe evitar que vaya a corromperse o sea ineficaz. “Hay un falso debate ya en el tema de la militarización. No son los tiempos que vivimos con Calderón ni con Peña Nieto, cuando Calderón buscando una legitimidad que no tuvo en las urnas, sacó al Ejército a las calles, supuestamente a combatir a la delincuencia. Hoy sabemos que ese gobierno estaba aliado con parte de la delincuencia organizada en este país a través de su secretario de Seguridad Pública”, expuso. Delgado Carrillo acusó que en sexenios anteriores los militares cometieron violaciones a derechos humanos y por eso se opusieron a su operación en labores de seguridad pública, pero aclaró que “ahora es diferente”.

RUBÉN MOREIRA: VALE LA PENA ESCUCHAR LA VOZ DE RICARDO MONREAL

A varios sorprendió la declaración de Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, pues aseguró que el líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, es una voz que vale la pena escuchar y que, aunque no son del mismo partido “él tiene un corazón priista”. La razón de esta declaración se dio luego de que lo cuestionaran sobre su opinión de lo dicho por Monreal en relación a la propuesta de que la Guardia Nacional esté en manos de los militares. Y es que recordemos que hace unos días el Monreal afirmó que la iniciativa preferente que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Guardia Nacional no podría ser aplicable, debido a que “ningún ordenamiento jurídico, decreto o acuerdo puede estar por encima de la Constitución”. Sin duda, ante las declaraciones de Moreira a Monreal no le queda más que decir: “No me ayudes compadre”

SANTIAGO CREEL FIRME PARA PRESIDIR LA MESA DIRECTIVA EN SAN LÁZARO

Quienes pusieron el ejemplo a los senadores de Morena fueron los integrantes de la coalición “Va por México” que conforman PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados ya que su candidato de unidad para presidir la Mesa Directiva recayó en el panista Santiago Creel. Los líderes de estos partidos coincidieron que Creel Miranda es un demócrata que “le regresará la dignidad” al cargo. Sin embargo, aún falta ver si la mayoría de los legisladores de Morena “cumpla su palabra”. El coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, reiteró que Creel se mantiene firme como su propuesta para ser el próximo presidente del órgano de gobierno, como se acordó al inicio de la 65 Legislatura en agosto de 2021. Estaremos atentos.

NO NOS VAMOS A SALIR DEL T-MEC, REITERA TATIANA CLOUTHIER

Muy participativa se le vio a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, y al participar en la plenaria de los senadores de Morena, aseguró que México continuará en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). La funcionaria sostuvo que las molestias en materia energética que presentaron las dos naciones del América del Norte se resolverán en un panel, pues no buscarán que ésta sea resuelta mediante una controversia. Eso sí dejó en claro que México no ha cometido ninguna falta, pues sentenció que todas las acciones que se han emprendido se encuentran dentro de los parámetros permitidos, por lo que confío en que las disputas llegarán a buen puerto.

