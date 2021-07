Hablando de Política

CONTAGIOS POR COVID EN AUMENTO EN EL MUNDO

El coronavirus SARS-CoV-2, y sus variantes avanzan por todo el planeta sumando más de 3.9 millones de fallecidos y más de 184.4 millones personas infectadas y lo peor es que, tras varias semanas de aparente tranquilidad, nuevos contagios se están registrando entre las personas no vacunadas.

El país con más casos de Covid en términos absolutos sigue siendo Estados Unidos, con más de 33.7 millones de contagios y más de 605,000 fallecimientos, seguido de la India, que se ha convertido en la segunda nación con más infectados al registrar más de 30.6 millones de diagnósticos y 403,000 muertos, y de Brasil, que supera los 18.7 millones de infecciones y los 525.000 de decesos.

En Estados Unidos se tiene el reporte que el 25 por ciento de los nuevos contagios corresponden a la variante Delta que atacó a las personas que no estaban vacunadas, lamentable en un país donde se han aplicado más de 300 millones de vacunas anticovid.

Por su parte, México reportó más de 60 nuevas muertes por Covid-19, en los últimos días, para un total 233,958 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud, que también indicó que el país llegó a 47.3 millones de vacunas aplicadas contra el coronavirus. Además, el informe técnico diario registró 480 casos activos que elevan a 2,549,862 los casos confirmados. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por Covid-19.

Lo preocupante es que el ritmo de contagios en el mundo ya va en aumento, ya que, según el último informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud, del 21 al 27 de junio se registraron 2,6 millones de casos, un 2 % más. Los fallecidos, sin embargo, siguen su tendencia descendente con 57.600 muertes en siete días, un 10 % menos.

Tres de los cinco países que registraron más casos en semanas pasadas a nivel global fueron latinoamericanos: Brasil, Colombia y Argentina, aunque mientras en los dos primeros la curva de nuevos contagios sigue al alza, las infecciones en territorio argentino descendieron un 11 %. Rusia también afronta una nueva oleada de casos, es ya el cuarto país del mundo con más contagios. Los números no mienten es por esto que desde este espacio seguiremos insistiendo en que no baje la guardia, se vacune y siga aplicando las medias de sana distancia.

ACUERDAN GOBERNADORES ELECTOS DE SINALOA, SONORA, BAJA CALIFORNIA SUR Y NAYARIT IMPULSAR LA REGIÓN DEL PACÍFICO

Importante reunión entre gobernadores electos se llevó a cabo en Sonora donde se acordó potenciar la competitividad de la región del Pacífico. Y es que los mandatarios emanados de la Coalición Morena - Partido del Trabajo, de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Baja California Sur, Víctor Castro Cosío; y el anfitrión de Sonora, Alfonso Durazo sostuvieron su primer encuentro en el que destacó el compromiso de crear una agencia de inteligencia estratégica y de inteligencia financiera regional con el objeto de brindar fronteras para evitar disputas de organizaciones criminales. Además, se planteó el proyecto de instaurar la Universidad del Policía, así como apoyos a la pesca y sobre todo al turismo. Y en este sentido, Alfonso Durazo comentó: “Hay una propuesta de regionalización de la oferta turística, buscar organismos colegiados que permitan explotación sustentable del potencial turístico particularmente el Mar de Cortez”.

RUBÉN ROCHA DESTACA ACUERDOS PARA FORTALECER AL NORESTE MEXICANO

Muy satisfecho se le vio al gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya tras el cónclave de gobernadores de la zona del pacífico pues está seguro que estos compromisos traerán grandes beneficios para los habitantes de su estado y para todo el noroeste mexicano. Y es que luego de participar en la reunión con sus homólogos de Sonora, Nayarit y de Baja California Sur y Norte afirmó que el compromiso inmediato es echar a andar los acuerdos e iniciativas signados por la Alianza del Pacífico: Noroeste Mexicano en Transformación. Vamos a ir implementándolos conforme se nos facilite, dijo, empezaremos a concretar, por ejemplo, el tema de los cruceros; otra prioridad son los grupos de investigación en materia agrícola y pesquera, lo cual representa un esfuerzo de coordinación porque ya tenemos en unos y otros estados los centros de investigación especializados, se trata de que haya un consorcio de investigación científica y tecnológica que se eche a andar de manera coordinada”, puntualizó. Rocha Moya que encabezará los destinos de Sinaloa a partir del próximo 1 de noviembre, destacó el primer encuentro con sus pares porque significa el inicio de una alianza para que de manera conjunta los morenistas inicien con la construcción de una agenda regional para el desarrollo, principalmente en las áreas de agricultura, pesca, ganadería y turismo, así como infraestructura y seguridad pública. Importante, sin duda, pues a partir de hoy los acuerdos a los que se lleguen en sus encuentros que se llevarán a cabo cada dos meses en cada uno de estos estados definirá el rumbo de una de las regiones más importantes del país.

LISTA DE AMLO DE PRESIDENCIABLES CAUSA REVUELO

A tres años de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador calentó de nuevo el ambiente político al asegurar que “no hay tapados” en su administración y de nuevo dio una lista de sus posibles sucesores en la que aumentó nombres y omitió a los mismos. Y es que, en su tradicional conferencia mañanera, López Obrador señaló: “Acá no hay eso, eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente, hay relevo generacional”, afirmó. Lo que causó revuelo -otra vez- fue que el Presidente no sumó a Ricardo Monreal, a pesar de que en la pregunta sí se mencionó al legislador. Como era de esperarse esto de inmediato causó revuelo y las especulaciones no cesaron. Sin embargo, a pesar de la omisión de López Obrador, Ricardo Monreal es un personaje que no necesita que lo hagan notar pues sus acciones y logros desde el Congreso lo hacen por sí mismos. Por eso, por más que quiera el Presidente dejarlo de lado y empujar a Claudia, sabemos que en política nada está escrito y todo puede cambiar, o quizá, en realidad Monreal sea quien de verdad tenga la posibilidad de encabezar los destinos de Morena y por eso el Presidente lo oculta, porque si algo es seguro es que no se puede descartar a nadie. Al tiempo.

EN TANTO... RICARDO MONREAL PIDE “PISO PAREJO”

Ante los dimes y diretes que se generaron luego de que el Presidente omitiera por segunda vez en su lista de presidenciables a Ricardo Monreal, el coordinador de Morena se mantiene sereno y pese a que ya manifestó abiertamente su intención de participar en la elección del candidato de Morena a la presidencia, eso sí en condiciones de equidad y garantizando “piso parejo” para todos los aspirantes; el legislador sigue abonando desde el Congreso. Monreal salió al pasó y atajó las especulaciones y de plano pidió a Morena reglas claras para todos aquellos que quieran o vayan a participar para la sucesión presidencial, aunque aclaró que no escucha el canto de las sirenas y tiene una definición muy clara y va a esperar hasta el 2023 para contender porque es su derecho. En este sentido, Monreal consideró que no es prudente adelantar tanto la sucesión al advertir que se corren riesgos innecesarios de división al interior de su partido y se dejarán de atender asuntos prioritarios para el país. “Me preocupa la premura porque se distraen, se hacen grupos, se divide el propio partido, porque no hay reglas en este momento; entonces son libres las normas no escritas y esto provoca fisuras y que los funcionarios encargados en determinadas áreas se distraen para hacer precampaña al haber sido mencionados”, indicó.

