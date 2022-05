Hablando de Política

RUBÉN ROCHA COMPROMETIDO PARA QUE LAS MAMÁS DE SINALOA VIVAN EN BIENESTAR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha no desaprovecho el festejo del Día de las Madres para manifestar su reconocimiento y sobre todo para comprometerse a trabajar intensamente para que las mujeres sinaloenses vivan con bienestar y felicidad. Junto a sus seres queridos festejó este importante día, pero eso sí no sólo sus buenos deseos son de palabra, pues recordemos que el mandatario se comprometió hace unos días a impulsar acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. También, expresó la importancia de la implementación de una cultura que permita abatir este mal social y en este sentido, indicó que los temas de emergencia se tratan de manera trasversal, es decir, que todas las áreas de Gobierno trabajen en vinculación con la sociedad. Y por ello ya prepara la estrategia para generar más empleos para mujeres.

SENADOR RICARDO MONREAL TIENDE PUENTES DE DIÁLOGO CON EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO

Ni la celebración del Día de las Madres frenó las actividades del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pues aprovechó esta fecha para reunirse con el Consejo Nacional Agropecuario, encabezado por Juan Cortina Gallardo con quien tendió puentes de entendimiento para seguir legislando en favor de la población. “Conversamos sobre los impactos de las iniciativas de las leyes generales de Aguas y de Bienestar Animal, actualmente en comisiones legislativas del Congreso. A través del diálogo, mejoraremos el marco normativo”, informó Monreal Ávila. Y es que, seguramente el legislador de Morena planteó las inquietudes que recopiló hace unos días cuando se reunió con el Consejo Nacional Agropecuario e integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; además participó en la Convención Nacional Ganadera. Sin duda, Monreal está poniendo su “granito de arena” y va en coordinación con las acciones del gobierno federal para implementar políticas públicas que ayuden a bajar a enfrentar el problema de la inflación.

HÉCTOR MELESIO CUÉN ANUNCIA VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS EN JUNIO

Muy buenas noticias para los más pequeños de Sinaloa pues el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén, por instrucciones del gobernador Rubén Rocha ya anunció que será en el mes de junio cuando inicie la vacunación contra Covid para niños y niñas de entre 5 y 11 años. El funcionario aclaró que el biológico que se les aplicará será pediátrico debido a que este sector requiere un principio activo de 10 microgramos del biológico. Enhorabuena.

“COBARDE Y MALVADO ASESINATO DE PERIODISTAS MEXICANAS”: KEN SALAZAR

Quien se sumó a las voces de recazo y demostró su empatía fue el embajador de Estados Unidos Ken Salazar pues condenó el asesinato de dos periodistas en Veracruz, perpetrado el lunes, y que consideró un “ataque contra toda la sociedad mexicana”. ” Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana; y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia”, agregó. El estadounidense no tuvo empacho en calificar de “cobarde y malvado” el homicidio de Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, directora y camarógrafa, respectivamente, del medio digital El Veraz.

PRUDENTE RESPONDE EU A AMAGOS DE AMLO DE NO ASISTIR A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Una respuesta prudente y diplomática ofreció el gobierno de Estados Unidos a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que amenazó con no ir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Venezuela, Nicaragua y Cuba. La vocera saliente de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que “las invitaciones no se han enviado aún”. La funcionaria de ese país detalló que “la cumbre es una oportunidad valiosa para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos más importantes, como la constante lucha por libertad y democracia para todos los países, una respuesta más fuerte, de mayor colaboración frente al Covid-19 y atender las causas de raíz de la migración, como ir tras el crimen organizado y la inestabilidad económica”, pero recordemos que ya el presidente Joe Biden se pronunció al respecto y señaló que ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela estarán invitados. Así que ya veremos.

