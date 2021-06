Hablando de Política

ESTE MIÉRCOLES BIDEN Y PUTIN SE REÚNEN EN SUIZA, TERRENO NEUTRAL

Todo está listo para que este miércoles se lleve a cabo la primera reunión del presidente norteamericano Joe Biden con el presidente Putin de Rusia. El escenario será Suiza que desde siempre se ha caracterizado por ser un país que enfatiza mucho su postura de neutralidad, de ahí que no participara en la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Las relaciones entre ambos países atraviesan por uno de los momentos más álgidos luego de que el entonces líder de Estados Unidos Donald Trump causó indignación en su propio país al indicar que aceptaba la palabra de Putin (por encima de las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia) de que Rusia no interfirió en la campaña presidencial estadounidense de 2016. Biden no se quedará callado y en el encuentro mencionará los ataques de ‘ransomware’ que presuntamente emanan de Rusia, además de la agresión de Moscú contra Ucrania, el encarcelamiento de disidentes y otros problemas que han tensado la relación. Desde Washington prometen una reunión “sincera y directa”. Mientras que Putin ha dicho que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están “en su punto más bajo en años”. Según avanzó el Kremlin, las relaciones bilaterales, así como los conflictos regionales, la estabilidad estratégica y la lucha contra la pandemia de Covid-19 centrarán la cumbre de los dos líderes. Así, que se espera que el encuentro sea tenso, pero por el bien de todas las naciones esperemos que se logren acuerdos sobre todo ahora que las dos potencias pueden ayudar a palear los embates del Covid.

LA OTAN LLAMA A CHINA A ‘ACTUAR DE FORMA RESPONSABLE’

Una fuerte llamada de atención lanzaron los líderes de la OTAN pues hicieron un llamado a China a “cumplir con sus compromisos internacionales y a actuar de forma responsable en el sistema internacional”. Además, expresaron su preocupación ante las “políticas coercitivas” que aplica Pekín, al considerarlas contrarias a los valores de la Alianza. En el texto, los líderes constatan la “creciente influencia y política internacional de China”, que “pueden presentar retos” que la OTAN debe abordar conjuntamente defendiendo “su seguridad e intereses”. “Las ambiciones declaradas y el comportamiento asertivo de China presentan retos sistémicos al orden internacional basado en reglas y a otras áreas relevantes para la seguridad de la Alianza. Nos preocupan las políticas coercitivas que contrastan con los valores fundamentales que preserva el Tratado de Washington”, advierten. La OTAN fue clara y manifestó su preocupación a la rápida expansión del arsenal nuclear de Pekín “con más ojivas y un mayor número de sistemas sofisticados para establecer una tríada nuclear”, esto es, la división del arsenal atómico de un país en misiles en tierra, proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y cohetes transportados por submarinos nucleares. China, subrayan, es “opaca en la implementación de su modernización militar y su estrategia de fusión civil-militar declarada públicamente” y, además, “coopera militarmente con Rusia, incluyendo a través de participación en ejercicios rusos en el área euroatlántica”. “Seguimos preocupados con la falta habitual de transparencia y el uso de la desinformación por parte de China”.

TATIANA CLOUTHIER, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SE REUNIÓ CON EL EQUIPO DE LA EMPRESA DE TECNOLOGÍA HUAWEI

Tatiana Clouthier, la secretaria de Economía, conocedora de los tiempos, se ha enfocado en trabajar tendiendo puentes con potenciales inversionistas. Muestra de ello es que hace unos días sostuvo un encuentro con el equipo de Huawei. La funcionaria detalló: “Nos reunimos con el equipo de Huawei para escuchar sus planes de expansión y diversificación en México. Bienvenidas propuestas innovadoras e inclusivas que sumen a la economía de nuestro país”. Cabe mencionar que, en la mañanera del 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amplió la lista de presidenciales para las elecciones 2024. AMLO sugirió a 3 personas presidenciales: Tatiana Clouthier secretaria de Economía, Juan Ramón de la Fuente embajador representante permanente ante la ONU, Esteban Moctezuma embajador de México ante Estados Unidos. Nada descabellado de pensar si tomamos en cuenta que la actual titular de la Secretaría de Economía (SE) tuvo un papel fundamental en las elecciones presidenciales del 2018, al coordinar la campaña de AMLO. Antes de ocupar la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier se desempeñó como diputada federal de Morena.

EBRARD SE REÚNE CON EL SECRETARIO DE SEGURIDAD DE EU, ALEJANDRO MAYORKAS

Muy ocupado ha estado Marcelo Ebrard quien sostuvo una importante reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. El canciller informó que uno de los temas que se abordaron fue la reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, toda vez que hoy inicia la vacunación en 39 municipios del norte del país. El funcionario estadounidense llegó a la sede de Relaciones Exteriores 15 minutos antes de la hora agendada, en medio de un operativo de seguridad con ocho camionetas escoltadas por la Guardia Nacional. Luego de la reunión con Ebrard, también estuvo la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y mandos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Más tarde hizo lo propio con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero. Entre los temas que trataron fue la reapertura de la frontera entre ambos países, los flujos migratorios y la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.

MÉXICO MOSTRÓ SOLVENCIA DE SUS FINANZAS: HACIENDA

Las buenas noticias en materia de confianza económica siguen fluyendo y a decir del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera a pesar de la pandemia, el gobierno de México demostró solvencia de las finanzas públicas y fortaleza macroeconómica, Y es que nuestro país recibió la ratificación crediticia por parte de S&P, una de las tres más importantes, que mantiene la nota “en una cómoda posición”, esto es dos escalones por encima del grado de inversión. En el mismo sentido se pronunció, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, quien aseguró que S&P destacó el trabajo del gobierno con el sector privado en la implementación de los dos paquetes de infraestructura, y que resaltó además el compromiso con la prudencia fiscal, una deuda controlada y estable, y con una estabilidad macroeconómica.

PRESENTA CUÉN OJEDA LEGISLADORES Y ALCALDES ELECTOS EN EL SUR DE SINALOA DE LA ALIANZA PAS-MORENA

El trabajo en unidad se verá reflejado en la agenda legislativa, asegura el presidente del Partido Sinaloense, MC Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien presento a legisladores y presidentes municipales electos por la alianza PAS-Morena, todos provenientes del PAS. Como diputados electos están Viridiana Camacho Millán por el distrito 19 que abarca una parte de Culiacán, Elota, San Ignacio y Cosalá; María del Rosario Osuna Gutiérrez por el distrito 19 que se ubica en la ciudad de Mazatlán y Rosario Guadalupe Sarabia Soto en el distrito 24 representando a los habitantes de Concordia y Escuinapa.

Los presidentes municipales electos presentados fueron Carla Corrales Corrales de Cosalá; Luis Guillermo “El Químico” Benítez de Mazatlán; Claudia Liliana Valdez Aguilar de El Rosario; Blanca Esthela García Sánchez de Escuinapa, y Raúl Díaz Bernal de Concordia que se encuentra en la ciudad de México y quien manifestó en un video su disposición de trabajo en beneficio de Concordia y fortalecimiento del partido.

Diputados y presidentes electos presentes manifestaron su disposición de trabajar por el bien común de sus comunidades, lo cual consolidará al Partido Sinaloense. Pero, además Cuén Ojeda afirmó que la alianza PAS-MORENA continuará y está se reflejará en la agenda legislativa.

Fueron diversas las preguntas formuladas por los medios de comunicación, una de ellas fue en donde se ubicaba Cuén Ojeda en el próximo gabinete estatal, a lo cual el presidente del PAS precisó que su objetivo se había cumplido, que fue trabajar para que el Dr. Rubén Rocha Moya fuera gobernador, y esto ya se logró, ahora lo que falta es esperar.

Lo que sí les puedo decir es que además de que existe un convenio entre PAS y MORENA donde aparece el término de inclusión en las próximas administraciones estatal y municipales, existe un ambiente muy amigable entre morenistas y pasistas lo cual permitirá lograr la integración de militantes, simpatizantes y amigos de ambos partidos. Fue en este marco en que Luis Guillermo “El Químico” Benítez aseguró que desde ya está contemplando pasistas a su administración municipal, evidentemente cuidando el perfil de cada uno de ellos.

