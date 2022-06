Hablando de Política

VÍCTOR ANTONIO CORRALES: “EL PAS SE ENCUENTRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LIDERAZGOS FUERTES RUMBO AL 2024”



Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro noticiero radiofónico matutino al presidente del Partido Sinaloense (PAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño quien nos compartió, entre otras cosas, sus reflexiones sobre el pasado proceso electoral. En este sentido, destacó que el proceso electoral fue libre de violencia lo que significa que prevalece la civilidad y la buena organización. Otro punto a destacar, dijo, es que el abstencionismo fue lo que prevaleció pues la participación ciudadana estuvo muy por debajo del 50%, a excepción de los estados de Durango y Tamaulipas. Eso sí consideró que no hubo grandes sorpresas porque los pronósticos que se tenían se cumplieron y Morena obtuvo el triunfo en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas y la oposición “Va por México” PRI, PAN y PRD, retiene Durango y Aguascalientes, con esto Morena se convierte en el partido hegemónico en el país con 22 estados que gobierna y con esa fuerza política inició ya el proceso rumbo al 2024. Víctor Antonio Corrales nos recordó que los partidos políticos locales como el caso del Partido Sinaloense (PAS), no podrán participar en el proceso electoral del 2024 porque a pesar de los recursos interpuestos ante el INE, se les ha negado la posibilidad de participar en elecciones federales. En otro tema, el político local recordó que la propuesta de eliminar el horario de verano que ahora promueve Andrés Manuel López Obrador es una lucha que su partido ha encabezado desde 2016 cuando Héctor Melesio Cuén presentó una iniciativa ciudadana ante el Senado que sigue en su momento no se aprobó porque se argumentaba que la medida contribuía al ahorro de energía. Finalmente, el presidente del PAS, dio a conocer que entre las diversas actividades que está realizando este partido para promover la salud física de las y los sinaloenses se realizó una bicicleteada en la Sindicatura de Imala el pasado domingo, también hubo una jornada médica que duró cuatro horas en la Sindicatura de Sánchez Celis, Eldorado con más de 20 servicios a más de 1200 personas, entre otros. “Si algo nos distingue en el Partido Sinaloense es el trabajo organizado y coordinado que tenemos a nivel estatal en una estructura de 20 comités directivos municipales, 628 subcomités, 3 mil 765 comités seccionales y estamos enfocándonos mucho en la escuela de formación de cuadros para fomentar los valores e identidad con el partido sinaloense construyendo liderazgos fuertes”, finalizó Corrales Burgueño.





ESTE MIÉRCOLES RENDIRÁ SU PRIMER INFORME DE LABORES RECTOR DE LA UAS, JESÚS MADUEÑA

Ya todo está listo para que este miércoles 8 de junio, el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina, rinda su Primer Informe de Labores del periodo 2021-2022, al frente de esta Casa de Estudios. Según el programa se realizará una sesión solemne del H. Consejo Universitario en punto de las 11:00 horas en el Auditorio de la Autonomía Universitaria en Campus Buelna. El Rector dará cuenta de los logros y avances de las metas establecidas en su Plan de Desarrollo Institucional “Con Visión de Futuro 2025” ante los consejeros universitarios que integran el máximo órgano de gobierno de la Universidad y de la sociedad en general. El doctor Madueña Molina ultimará los detalles de las metas cumplidas en materia de Formación Académica en la Era Digital, investigación y Posgrado, extensión Universitaria y Difusión Cultural; Gestión y Administración de Calidad; Vinculación Institucional y Compromiso Social; Así como Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. La comunidad universitaria y la población sinaloense podrán seguir el desarrollo de este evento a través de las diferentes plataformas electrónicas y medios de difusión institucionales.





KAMALA HARRIS ANUNCIA 3 MIL 200 MDD PARA FRENAR MIGRACIÓN DESDE CENTROAMÉRICA

Las primeras buenas noticias ya están llegando desde la Cumbre de las Américas. Y es que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reunió 3 mil 200 millones de dólares en compromisos empresariales destinados a abordar algunos factores económicos que promueven la migración desde Centroamérica. Los nuevos compromisos de las empresas, entre las que se encuentran Visa Inc y la compañía de ropa Gap Inc, superan los mil 900 millones de dólares, que se suman a los mil 200 millones de dólares aportados en diciembre. Estas inversiones están destinadas a crear puestos de trabajo, ampliar el acceso a Internet e incorporar a más personas al sistema bancario formal. Estas propuestas forman una parte importante del plan del presidente Joe Biden para abordar las “causas fundamentales” de la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una región conocida como el Triángulo del Norte. Biden, que estará en Los Ángeles mañana, miércoles, para participar en la cumbre, también promoverá un nuevo plan económico para el hemisferio occidental basado en los acuerdos comerciales existentes.





RICARDO MONREAL ASEGURA QUE SÍ HABRÁ TIRO CON LA OPOSICIÓN

Quien no se dejó deslumbrar por los triunfos de Morena el pasado 5 de junio fue el líder parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pues advirtió que no hay que dar por muerta ni liquidada a la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Con la experiencia política que lo caracteriza Monreal incluso vaticinó que Movimiento Ciudadano se reagrupará e irá con la coalición Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, a la contienda por la Presidencia de la República. Sobre la afirmación de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD de que “hay tiro” entre la coalición opositora y el bloque oficialista para 2024, Monreal dijo: “En la expresión esta coloquial, sí hay tiro, diría que no minimizo a la oposición, va a haber competencia. Tampoco creo que el resultado del 24 vaya a ser muy amplio, contundente o una decisión inevitable para el país, no, creo que de momento a momento se puede estar iniciando un proceso de recuperación de la oposición, ellos lo saben, por eso no la minimizo y no la doy por muerta”, aclaró. Y sobre sus aspiraciones presidenciales Monreal dejó en claro que siguen firmes por eso en los próximos días presentará su plan de gobierno para que se conozca su proyecto y convenza a la militancia de que él será el presidente de la reconciliación. Estaremos atentos.





LEGISLADORES DE EU CRITICAN VIOLENCIA EN MÉXICO

También las malas nuevas vienen de Estados Unidos y aunque uno de los principios básicos de nuestra política exterior sea el principio de no intervención, eso no le importó a 15 congresistas demócratas de EU quienes denunciaron el aumento de los asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos en México. Los legisladores urgieron al presidente Joe Biden que responsabilice a su homólogo Andrés Manuel López Obrador por no abordar esta violencia. Además, aseguraron que esta ola violenta incluye las desapariciones forzadas y una escalada de ataques contra periodistas, con la muerte de once comunicadores este año. Los legisladores enviaron una carta a los departamentos de Estado y Justicia y a la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional instándoles a que se ocupen del asunto.





TATIANA CLOUTHIER SE REÚNE CON EL TITULAR DEL BID

Sin embargo, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, descartó que se afecte la relación con Estados Unidos luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que no asistirá a la Cumbre de Américas ya que “la relación que tenemos en términos del tratado de libre comercio (T-MEC) es muy fuerte y es muy clara”, aseguró. La funcionaria ha tenido días muy intensos durante los trabajos de la Cumbre de las Américas pues, junto con el canciller Ebrard representa a nuestro país. Por lo pronto la sinaloense ya se reunió con Fabrizio Opertti, jefe de la Unidad de Integración del BID. Sabemos que la cooperación entre ambas instituciones será clave durante la presidencia pro tempore de México de la Alianza del Pacifico para la implementación de la Hoja de Ruta del Mercado Digital Regional”, señaló.





IGNACIO MIER PIDE RETOMAR DISCUSIÓN DE LA REFORMA ELECTORAL

Quien no quita el dedo del renglón, asume sus responsabilidades y no se “marea” por los buenos resultados de su partido, es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco. Y es que el legislador afirmó que “pasado el calor electoral y una vez serenados los ánimos”, es preciso dar paso al análisis y amplio debate abierto de la reforma electoral que presentó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por esta razón, el legislador poblano mencionó que solicitará al presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista, Rubén Moreira reunirse para preparar el calendario de actividades, así como la lista preliminar de las y los convocados a participar en los foros de parlamento abierto.





ARRANCA EL PAN ESTRATEGIA CON MIRAS A LA ELECCIÓN DEL 2023

El Partido Acción Nacional (PAN) no se da por vencido y por eso ya inició con los trabajos para trazar la ruta para la elección del 2023 en el Estado de México en donde aspiran a una “victoria contundente”. Sin embargo, aún no se aclara si será o no de la mano del PRI. “Es momento de enfocar los esfuerzos rumbo a los comicios de 2023 y 2024, pues Acción Nacional es la mejor opción para generar buenos gobiernos. Somos un ejemplo en estados del Bajío, el norte y el sur, brindamos las mejores condiciones de vida, mayor número de empleos, seguridad para las familias y en el Estado de México vamos con unidad y cercanía a la gente”, dijo Marko Cortés. Así como Morena iniciará a trazar la ruta esta semana, el presidente nacional del partido, Marko Cortés, se reunió con los liderazgos del panismo en el Estado de México en donde se renovará la gubernatura el próximo año, previo a la contienda presidencial del 2024. No los perderemos de vista.

