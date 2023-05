AMLO INSISTE A JÓVENES EVITAR DROGAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue ocupado en prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes y por ello advirtió que, si se descuida y no se atienden las causas, esta se vuelve pandemia, por lo que es mejor prevenir, fortalecer valores, transmitir información y atender a los jóvenes. “Entonces hay que informar sobre el daño de las drogas, y todo lo que está relacionado con el tráfico de las drogas, el consumo, el porqué de las adicciones, por qué la infelicidad, por qué el vacío, por qué el abandono de los jóvenes, por qué se opta, por qué se toma ese camino, qué está pasando en lo social, en lo familiar, por qué se busca esa felicidad transitoria y fatal, en vez de vivir felicidades siempre, sin las drogas”, agregó. Por ello hizo votos porque el gobierno de China colabore con nuestro país para evitar el envío de precursores para elaborar fentanilo.





RICARDO MONREAL ASEGURA QUE EN MORENA HAY VOLUNTAD DE NOMBRAR COMISIONADOS DEL INAI

Ante los señalamientos de la oposición, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dejó en claro que la mayoría legislativa de Morena y sus aliados tienen “toda la disposición” para alcanzar el consenso y el acuerdo para nombrar, de ser el caso, en un periodo extraordinario de sesiones, a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Monreal dijo que los y las legisladoras observarán toda resolución de carácter jurisdiccional respecto a este tema. “Nosotros sí ponemos todo de nuestra parte. Pero se hace necesario el consenso de las dos terceras partes o, de las tres quintas partes, así es que hay que estar atentos. Nosotros siempre hemos mostrado disponibilidad al acuerdo y al consenso y esta no es la excepción. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de integrar el INAI”, apuntó.





EL VIERNES MIGUEL ÁNGEL MANCERA PARTICIPA EN FORO SOBRE SEGURIDAD, EN TIJUANA

Un cierre de semana muy activo tendrán los senadores Claudia Ruiz Massieu (PRI), Lily Téllez (PAN), Xóchitl Gálvez (PAN), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (Movimiento Ciudadano), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Damián Zepeda Vidales (PAN) pues asistirán al Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de mayo en Tijuana. Este evento contará con la participación de académicos, activistas, especialistas, estrategas, senadores de la república y periodistas y tiene el propósito de que los asistentes conozcan a fondo la situación en materia de seguridad ciudadana, prevención de la violencia y crimen organizado. Para darnos una idea de la importancia de los ponentes sólo basta mencionar que el jueves 18, participarán Sarah-Linda Yorke (de la Policía Montada de Canadá), Sandra L. Baez (especialista estadunidense en lavado de dinero), Adolfo Solís Farías (abogado fiscalista), Isabel Miranda de Wallace (de la asociación Alto al Secuestro), Héctor de Mauleón (periodista), Patrick Gordon (agregado de la Policía Federal Australiana), Fabian Cárdenas (de la Policía Nacional de Colombia), entre otras figuras. Mientras que el viernes 19, estarán presentes senadores, el periodista Salvador Camarena, María Elena Morera (de la asociación Causa en Común) y Ángel Catalán (agente del FBI), entre otros perfiles involucrados en el tema de seguridad.





MARIO DELGADO PIDE A GOBERNADORES NO PROMOVER A CORCHOLATAS

Mario Delgado, respaldó las declaraciones del presidente y por ello hizo un llamado a las gobernadoras y gobernadores de su movimiento a actuar con prudencia y responsabilidad, y que respalden por igual a todas las “corcholatas” para fortalecer la unidad. Mario Delgado recordó que en enero les envió una carta a los mandatarios estatales para que invitaran a las y los aspirantes a sus entidades, al señalar que son corresponsables de garantizar la imparcialidad de la contienda. Recordemos que estas reacciones surgen a raíz de que tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard se quejaron de que en varios estados del país existe un apoyo descarado a otros aspirantes lo que provoca que no haya piso parejo en la contienda. Ojalá que se haga caso de estos llamados pues una ruptura en ese movimiento podría provocar derrotas. Y si no lo creen sólo falta mirar a Coahuila donde Morena no la tiene tan sencilla.





DISMINUYEN DELITOS EN EL PAÍS, ANUNCIA SSPC

Como cada mes el gobierno federal a través de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer su informe en materia de seguridad, el cual resaltó que el homicidio en el país disminuyó 16.1 por ciento. Detalló que las cifras de homicidios dolosos, en el mes de abril, registraron una menor cantidad en seis años, pues en 2018 se registraron 101 homicidios por día y este año, dijo, la cifra es de 83 diarios. En este contexto la secretaria apuntó que seis entidades concentran el 47.3 por ciento de los homicidios que se registraron en todo el país. Así que Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, son los estados que en su conjunto sumaron 4 mil 688 sólo en el periodo marzo-abril del presente año. En este sentido se apuntó que Michoacán liga ya 13 meses a la baja en este delito. En el caso del feminicidio, Rosa Icela Rodríguez detalló que se registró una disminución de 40.6 por ciento desde el inicio de la administración.





INICIA PROGRAMA DE DEFENSORÍA A MIGRANTES

En medio de la crisis que se vive en materia migratoria, por fin se dieron a conocer buenas noticias. Y es que el Diario Oficial de la Federación publicó ayer, martes, el Acuerdo que establece el Programa de Defensoría a Personas Mexicanas en Materia Penal en los Estados Unidos. Éste tiene como objetivo brindar asistencia jurídica a connacionales que enfrentan procesos penales por delitos graves en los que no han admitido su culpabilidad y que existan elementos legales suficientes para presumir su inocencia. La Cancillería explicó que este programa es un complemento de otros de protección consular dirigido a personas detenidas o condenadas por crímenes que no cometieron o que su condena es desproporcional al crimen imputado.

