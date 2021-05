Hablando de Política

MÉXICO ADQUIERE LA REFINERÍA DEER PARK; PERMITIRÁ LA AUTOSUFICIENCIA DEL PAÍS EN MATERIA ENERGÉTICA Y GASOLINA BARATA.

Muy optimista se le vio al presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante su anunció del nuevo plan de negocios de Pemex y como primera estrategia dio a conocer que Petróleos Mexicanos concretó la compra de la refinería de Deer Park, la cual se ubica en Houston, Texas. La refinería de Deer Park era una propiedad conjunta entre la petrolera multinacional Shell y Pemex: cada compañía poseía el 50% del complejo. De acuerdo con el presidente, el 50% de las acciones de la refinería de Deer Park tuvo un costo de 600 millones de dólares, es decir, alrededor de 12 mil millones de pesos. Cabe resaltar que para esta compra no se utilizó crédito, sino de los ahorros que ha hecho el gobierno por el plan de austeridad se pudieron obtener los recursos para la transacción. De acuerdo con López Obrador, la refinería en Deer Park tiene la capacidad para procesar 340,000 barriles de petróleo por día, con lo cual se producirán combustibles como gasolina o diésel lo que, junto a lo que se procese en la de Dos Bocas, permitirá a nuestro país dejar de importar más de la mitad del petróleo crudo procesado. Y es que la refinería Deer Park Refining L.P., tiene capacidad para procesar aproximadamente 275 y 340 mil barriles de petróleo pesado o ligero; al año se cargan y descargan 100 millones de barriles de crudo para procesarlo. Además de que la combinación de crudos que utiliza en el proceso (ligeros y pesados) le permiten no tener que producir combustóleo, Sin contar que, mantiene un promedio de utilización de planta de entre 72% y 76 por ciento. Mientras que, en nuestro país, las seis refinerías tienen un promedio de utilización del 50%, y lo que producen es combustóleo. Enhorabuena.

RUBÉN ROCHA CON AMPLIA VENTAJA; ENCUESTAS POLLS.MX

Rubén Rocha Moya, desde que inició el proceso electoral se ha mantenido en la preferencia de los sinaloenses y hasta ahora tiene una intención de voto del 54%, tal como lo revela la herramienta electoral Polls.mx, en coordinación con Demos Tracking, plataforma especializada en encuestas electorales. Y es que, de acuerdo con los datos dados a conocer por la plataforma, Rocha se consolida en la preferencia del electorado con una ventaja de 24 puntos porcentuales por encima de su rival más cercano, Mario Zamora. Lo que representa que el nivel de intención de voto a favor del representante de los partidos de MORENA y PAS es del 54%, sólo el 7% de los ciudadanos aún no deciden por quién votar y el 39% se divide entre los 7 candidatos restantes a dos semanas de la elección que se llevará a cabo el próximo 6 de junio. Importante, sin duda pues estas encuestas tienen un nivel de confianza de 95% y fueron realizadas por Demos Tracking a mil 200 sinaloenses mediante llamadas telefónicas. Y no sólo esta casa encuestadora le da buenos resultados a Rocha pues los más recientes estudios y encuestas de distintas empresas como Scotiabank, JP Morgan, LatinUs y Grupo Reforma, Compañía Editorial y El Debate, entre otros, destacan con ventaja al candidato de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha. Por cierto, cabe destacar que durante el segundo y último debate organizado por el IEES al abanderado de los partidos MORENA y PAS se le vio confiado pues iba bien preparado. Rocha detalló sus propuestas sobre todo el combate a la corrupción y se alejó de las descalificaciones. En este sentido, Rocha reiteró que, en materia de crecimiento y desarrollo económico, el candidato propuso incluir apoyos la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, un sistema de financiamiento para otorgar créditos oportunos, baratos y suficientes para estos sectores. El segundo eje es el de construir un estado de bienestar, que incluye un programa de pensión para personas con discapacidad y madres de familia. Y en materia de salud, se creará un sistema de urgencias para atender las emergencias médicas con mayor eficacia y se regularizará a los trabajadores de la salud por contrato, se les otorgará salarios dignos y prestaciones de ley, entre otros proyectos que implementará su gobierno en caso de ser elegido por los sinaloenses.

RECONOCE FITCH POPULARIDAD DE AMLO

Sorprendió el análisis de Fitch Ratings, agencia calificadora, pues indicó que, de acuerdo con el resultado de diversas encuestas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene alta aprobación, lo que le da un grado de fuerza dominante. Sin embargo, el analista líder para México en Fitch Ratings, Charles Seville, señaló que las elecciones del 6 de junio preocupan porque pueden registrarse algunos cambios en políticas, como las que se dieron recientemente en materia de hidrocarburos. Cabe destacar que Fitch Ratings también mencionó que las finanzas públicas de México son mejores en comparación con sus pares, a pesar de tener gastos adicionales como el gasto para adquirir vacunas; no obstante, están limitadas por el aumento en el pago de pensiones, así como por los apoyos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

EU REBAJA LA CALIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD AÉREA DE MÉXICO, AEROLINEAS SEGUIRÁN OPERANDO PERO NO PODRÁN ABRIR NUEVAS RUTAS

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que bajó de categoría 1 a 2 por no cumplir con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Pero ¿Qué significa esto? Según la FAA “Una calificación de categoría 2 significa que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad, o que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas, como experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad”. A decir de Cuitláhuac Gutiérrez, director de la Cámara Nacional de Aerotransportes lo que anunció la Agencia Federal de Estados Unidos, es la degradación de la Agencia de Aviación Civil Mexicana como resultado de una auditoria que se enfoca en diferentes factores: en temas regulatorios, temas administrativos y temas operativos y a la alineación de estos temas a las diferentes prácticas recomendadas por la organización de Aviación Civil Internacional. Señaló que este tipo de auditorías se realizan a todas las agencias que operan vuelos de y hacia Estados Unidos y que no tiene nada que ver con las aerolíneas. En otras palabras, con esta calificación las aerolíneas mexicanas pueden continuar con sus operaciones actuales hacia Estados Unidos, pero se les prohíben nuevos servicios y rutas, además, las firmas estadunidenses no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. Ante esta situación, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), señaló que a pesar de los enormes esfuerzos realizados por la industria para recuperarse del impacto del Covid-19, las aerolíneas nacionales y el comercio entre ambos países se verán impactados. Por lo anterior, la Canaero hizo un llamado a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y al Gobierno Federal para que de manera urgente se tomen las medidas técnicas, humanas y presupuestales necesarias que permitan recuperar la categoría 1 y así́ disminuir la grave afectación a la industria nacional, los empleos y la contribución al PIB de México. Por el bien del sector, que fue muy castigado por la pandemia confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo.

MÉXICO Y FRANCIA COLABORARÁN PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

No cabe duda que la unión de los países para enfrentar un problema siempre es la mejor opción y por ello las autoridades de México y de Francia firmaron un Memorándum de Entendimiento, por el cual el gobierno mexicano accederá a una cooperación técnica financiada por Francia para acelerar la transición ecológica, esto en el marco de la tercera edición del Diálogo Económico de Alto Nivel. En su participación, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio, mencionó que México, como copresidente del Fondo Verde para el Clima (GCF), reitera su compromiso para trabajar en conjunto con Francia y alinear las prioridades en pro del fondo, por lo que se comprometió a impulsar las políticas que mejoren su eficiencia, en particular, las referentes a la aprobación de manera expedita de financiamiento de proyectos y la acreditación de entidades. Importantes fueron los temas que se trataron durante esta reunión de alto nivel y para muestra basta mencionar que los representantes de los dos países hablaron sobre la agenda multilateral en finanzas verdes, política comercial, proyectos de inversión y cooperación económica para el desarrollo sostenible, comercio inclusivo e innovación. Al respecto, la Secretaría de Economía a cargo de Tatiana Clouthier, aseguró que ambas partes “compartieron perspectivas económicas y financieras futuras, acciones para la reactivación económica, así como la situación actual del comercio mundial. Resulta de gran relevancia que se llegue a este tipo de acuerdos, sobre todo si tomamos en cuenta que la relación de México con ese país es dinámica y complementaria, por lo que esto permitirá, sin duda, que se sigan construyendo puentes de colaboración con miras a impulsar la recuperación económica y regresar a la senda de crecimiento tras la pandemia. Cabe mencionar que en la reunión participaron, por parte de México, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez, y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González. Mientras que, por Francia, el director general del Tesoro Francés, Emmanuel Moulin, el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y el embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian.

MÁS DE 26 MILLONES DE DOSIS DE VACUNA COVID SE HAN APLICADO EN MÉXICO

Sigue avanzando en nuestro país la vacunación pues hasta el jueves pasado, se aplicaron en el país 516 mil 563 nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19, con lo cual suman un total de 26 millones 148 mil 948 inoculaciones, informó director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra. El funcionario detalló además que un total de 17 millones 858 mil 127 personas se han vacunado contra esta enfermedad, ya sea con vacuna de una o dos dosis. Y las buenas noticias continuarán ya que ayer llegó un nuevo lote con 114 mil 660 vacunas contra covid-19 de la farmacéutica Pfizer como parte del plan nacional de vacunación del gobierno federal. Enhorabuena.

DR EFREN ENCINAS HACE RECOMENDACIONES A LOS VACUNADOS Y A LOS NO VACUNADOS

La Secretaría de Salud de Sinaloa hace un atento llamado a toda la población que ya ha sido vacunada contra el COVID-19 para que continúen con la práctica de los cuidados básicos para protegerse de este virus y a su vez evitar contagiar a más personas. El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud, reiteró una vez más que el hecho de haber sido vacunados contra el COVID, así haya sido en dos o una dosis, no descarta a la persona que pueda contagiarse del virus SARS- COV-2, dicha vacuna ayuda para que los síntomas no sean tan graves y se evite llegar a la hospitalización, pero no exenta del contagio y contagiar a los demás.Señaló que, no obstante como siempre lo hemos dicho, que ya tenemos la vacuna no podemos bajar la guardia si no al contrario, continuar toda la población con las medidas de prevención, de protección que todos ya hemos señalado y conocido, eso debe de continuar, la pandemia sigue, de tal manera que debemos también nosotros aprender a vivir con esto en tanto la pandemia desaparezca o no desaparezca y quede después como una enfermedad endémica parecido a la influenza y que haya la vacuna que anualmente se esté aplicando, todos lo podemos lograr desde luego, hay que estar atentos de ello” sin bajar la guardia .

