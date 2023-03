ACOSO SEXUAL CONTRA MUJERES EN ESPACIOS Y TRANSPORTE PÚBLICO ES UN DELITO: SENADO

Quienes desde su ámbito están contribuyendo para que las mujeres vivan libres de violencia son los senadores pues en la sesión de ayer aprobaron por unanimidad una reforma que tipifica el acoso sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas en espacios y en el transporte público, porque estos casos han ido en aumento. La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación detalla que el acoso sexual en espacios públicos “es una forma de violencia que conlleva un abuso de poder respecto de la víctima, sin que medie relación alguna con la persona agresora”. “Se manifiesta a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida ejercida sobre una o varias personas, en espacios y medios de transporte públicos, cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos”.

PRI Y MORENA LLAMAN A SIMPATIZANTES DE MC DAR SU VOTO ÚTIL EN EDOMEX Y COAHUILA

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, negó “categóricamente” que su partido haya pactado los resultados de las elecciones a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, como acusó la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) y por el contrario llamó a los simpatizantes de MC que se sumen al proyecto de la Alianza Va por México. Sin embargo, sus ataques contra el partido que encabeza Dante Delgado no cesaron y lo llamo: “Esquirol”, “porro”, “lacayo” del régimen, al que ese partido señalar que no dio un paso al costado, sino que retrocedió y “reculó” con su decisión, con la que dijo, le hacen el juego a Morena para favorecer a los candidatos del partido oficial. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado también invitó a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano a votar por su partido. Eso sí Delgado aseguró que no hay “negociaciones en lo oscurito” como hacen otros partidos, y que su único pacto es con el pueblo.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, JULÉN REMENTERIA Y MANUEL AÑORVE PIDEN QUE SE CASTIGUE CON RIGOR A ASESINOS DE CIUDADANOS NORTEAMERICANOS

Senadores de oposición estuvieron muy activos y pendientes de los temas nacionales y la muerte de dos ciudadanos norteamericanos en manos del crimen organizado en Matamoros, Tamaulipas, no podía pasar desapercibido. Y es que diversos legisladores como Julen Rementeria, coordinador del PAN, Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI; Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD y Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural coincidieron que esto traerá repercusiones en la relación bilateral de México con Estados Unidos. Los legisladores pugnaron porque estos crímenes no queden impunes y se castigue a los responsables. Miguel Ángel Mancera, declaró que el gobierno de México debe actuar con toda severidad, realizar una investigación profunda y dar todas las garantías al pueblo norteamericano de que las autoridades mexicanas serán contundentes para esclarecer estos hechos. En tanto, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, acusó que infelizmente la violencia en México tiene repercusiones a nivel internacional. “Lo que pone en evidencia es que la propuesta y el modelo de seguridad de López Obrador está fracasando y cada vez tiene más costos. Esto por supuesto, afecta las relaciones y alimenta el ‘monstruo’ de una visión muy equivocada de Estados Unidos de querer enviar soldados a México”. Reiteró que incidentes como el Tamaulipas, alimentan este ‘monstruo’ y este temor.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ ASEGURA QUE RECORTES EN EL INE SÓLO AFECTARÁN A LOS QUE NO TRABAJAN

Como era de esperarse, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, defendió el plan B del gobierno y afirmó que los despidos que se registrarán en el INE, tras la aprobación de la reforma electoral, solo afectarán a mil 246 “becarios”, que estaban acostumbrados a cobrar por trabajar solo 20 días al año. El funcionario estuvo en Guadalajara, donde mencionó que son mil 200 los trabajadores que serán despedidos y no las cifras que ha dado a conocer Ciro Murayama y otros actores relevantes de la oposición que sostienen que el despido será de aproximadamente 8 mil trabajadores. Eso sí el ex Gobernador de Tabasco aseguró que no siente odio por el INE y confió en que la Suprema Corte de Justicia confirme la constitucionalidad de las reformas legales aprobadas en el Congreso.

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ, NUEVO SENADOR POR TAMAULIPAS

José Ramón Gómez Leal, cuñado de los panistas Francisco e Ismael García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y senador por esa entidad, respectivamente, rindió protesta como senador de Morena. Conocido como JR, ganó la elección extraordinaria realizada en febrero pasado por el fallecimiento del senador Faustino López Vargas, suplente de Américo Villarreal, gobernador de esa entidad. El ahora senador fue delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal del 1 de diciembre de 2018 hasta 2021. Su vida en la política comenzó en 1997, cuando a los 20 años se unió a las filas del Partido Acción Nacional (PAN). Renunció al PAN tras casi 20 años de militancia, y entre 2017 y 2018 fue invitado a unirse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena). JR ganó la elección extraordinaria con el 71.3 por ciento de los votos, lo que representó más de 414 mil sufragios.

SHEINBAUM PIDE A MUJERES MARCHAR SIN VIOLENCIA

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya se prepara para las marchas que se llevarán a cabo en la Ciudad de México y en varios lugares del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La aspirante presidencial pidió que estas movilizaciones sean pacíficas, y aclaró que en el operativo policial que se implementará en la capital del país no habrá nada especial, sino que estarán el grupo de Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sheinbaum reconoció el trabajo de las mujeres policías que conforman el grupo de Ateneas ya que están capacitadas y que cada vez son mejores, además que en la marcha estará el grupo de mujeres con chalecos naranjas de la Secretaría de Gobierno. Estaremos atentos.

