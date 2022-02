Hablando de Política

CON RETRASOS CARNAVALES VAN, PESE A COVID

El 2021 fue un año en el que se suspendieron todos los carnavales más importantes de Sudamérica y México debido a la expansión de la pandemia de Covid-19. Pero este 2022, pese a que los contagios por la variante Ómicron son mayores, la fiesta vuelve a prenderse, aunque con algunos retrasos e intermitencias. Las dos ciudades más importantes de Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo, protagonistas de los mayores carnavales del mundo habían anunciado a principio de año la cancelación del festival a pie de calle, conocido como carnaval de rúa, sin embargo, siguen en marcha los desfiles de las escuelas de samba, un festejo previsto para febrero que se aplazó para abril. Otro carnaval que también será pospuesto para marzo es el de Barranquilla, Colombia, uno de los más populares de América Latina. También se llevarán a cabo el carnaval de Uruguay y el de Argentina. En nuestro país las cosas no son distintas y aunque en algunos estados como Ensenada, Baja California y el de Quintana Roo. Mientras que el de Mazatlán está en veremos y se definirá el próximo viernes. No así el de Veracruz que se realizará del 17 al 21 de junio.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA SE COMPROMETE A TRABAJAR ESTRECHAMENTE CON MARCOS BUCIO

El secretario de Salud de Sinaloa tendrá días de intenso trabajo pues deberá hacer mancuerna con Marcos Bucio durante las próximas dos semanas para supervisar que todo marche bien durante la supervisión que se hará a la red de los servicios de salud del estado para que se pueda incorporar al Programa IMSS-Bienestar. Recordemos que se tiene previsto que el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Hospital General de Culiacán y el Hospital Integral del valle de El Carrizo, brindarán atención a la población que no cuente con seguridad social del IMSS o ISSSTE. Por ello, Cuén Ojeda refrendó el compromiso de seguir trabajando para mejorar los servicios de salud de Sinaloa. Y es que los trabajos que realizará en Sinaloa el grupo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social para diagnosticar el estado en que se encuentran la red de Unidades de Medicina Familiar (UMF), centros de salud y hospitales integrales y generales del estado. No los perderemos de vista.

RICARDO MONREAL: MORENA NO HUYE AL DEBATE, PERO NO ACEPTAMOS DESCALIFICACIONES PERVERSAS

Una vez más el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dio muestra de su capacidad de interlocución y logró destrabar los obstáculos para que se llevara a cabo la sesión ordinaria del Senado, que se interrumpió por la toma de la tribuna de los legisladores del PAN. Con apertura y diálogo franco Monreal se reunió con todos los partidos y con su bancada y así, con su estilo conciliador tras cuatro horas, logró que se abriera a debate y discusión el punto de acuerdo de la bancada del PAN para que las autoridades investigaran sobre el posible conflicto de interés por la llamada Casa Gris de José Ramón López Beltrán, hijo mayor el presidente. En tribuna, con toda la experiencia que lo caracteriza, el legislador dio un debate de altura, defendió el proyecto de López Obrador y dejó en claro que su partido no le huía al debate, pero lo que no aceptaban era la descalificación, perversa. “Esta descalificación que ciega la razón, que no te permite ver lo que se hace y que sólo ven el árbol sin mirar el bosque”, señaló.

INICIA REVISIÓN DEL DICTAMEN PARA REGULAR LA CANNABIS EN EL SENADO

Los senadores de la República están dando los toques finales al dictamen para regular el cannabis para que se discuta y se apruebe en los próximos días. Y es que la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Lilia Margarita Valdez Martínez, informó que la Comisión de Justicia le envió el proyecto de dictamen que empezarán ya analizar. La legisladora de Morena explicó que deberán reunirse con las comisiones involucradas para legislar dicho asunto y “para ver si este tema ya lo resolvemos en días”. Así como van las cosas este tema quedará listo antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones como bien lo mencionó el coordinador del PRD Miguel Ángel Mancera, hace unos días.

MEXICO ASISTIRÁ A MEXICANOS EN UCRANIA PARA TRASLADARSE ANTE POSIBLE INVASIÓN

Ante la expectativa que hay por una posible invasión de Rusia a Ucrania, el canciller Marcelo Ebrard informó que ha instruido a la Embajada de México en ese país proceda a apoyar el movimiento hacia el sur del país de 32 familias que así lo han solicitado a partir de este miércoles. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no quiere una guerra en Europa, pero calificó de “genocidio” la situación en las regiones escindidas del este de Ucrania, por lo que pidió que el conflicto allí se resuelva a través de los acuerdos de paz de Minsk. Recordemos que el gobierno ruso afirma que se siente amenazado por la expansión de la OTAN hacia Europa del este, por ello exige “garantías de seguridad”, en especial un veto a la entrada de Ucrania en la alianza. Así que estaremos pendientes.

Y BIDEN REITERA A RUSIA QUE HABRÁ SANCIONES...

Pese al retiro de algunas tropas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió que Rusia mantiene una postura militar “amenazante” contra Ucrania y que todavía es “claramente posible” que invada el país. Pese a que el norteamericano mencionó que “hay que darle todas las oportunidades a la diplomacia”, también advirtió que “si Rusia ataca a Ucrania, las sanciones “están listas”. “No estamos buscando una confrontación directa con Rusia, aunque he sido claro: si Rusia ataca a los estadounidenses en Ucrania, responderemos con fuerza”. En medio de estos roces el mundo se mantiene alerta y con temor de que se desate una guerra en Europa, por el bien de miles de personas confiamos que no sea así.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx