MANUEL CLOUTHIER: ACUSA A FELIPE CALDERÓN DE CASI HABER DESTRUÍDO AL PAN

Siempre congruente, Manuel Clouthier Carrillo ahora criticó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa luego de que éste reprochó la organización del PAN al considerar que algunos personajes presuntamente dividieron, excluyeron, atropellaron y cancelaron la democracia interna y la participación de la ciudadanía al interior del partido. El exlegislador federal aseguró Calderón no cuenta con “autoridad moral” para hablar del blanquiazul, debido a que presuntamente gobernó el país “frustrado”, lo que causó que quisiera supuestamente intentar controlar el partido y que casi lo destruye. El sinaloense siguió y mencionó que Calderón no sólo cometió el error de haberle regresado el poder al PRI, sino que dejó a un Acción Nacional débil y que se ha destruido por el autoritarismo.



AMLO ACUSA A EU DE INTERVENCIONISMO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Estados Unidos de ser intervencionista y criticó al gobierno de ese país por aumentar su presupuesto para organizaciones civiles en diversos países, especialmente en México, ya que la mayoría se han opuesto a las políticas del gobierno actual. Eso sí el mandatario adelantó que hará una protesta diplomática. “Ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo”, afirmó.



RICARDO MONREAL INSISTIRÁ PARA NOMBRAR COMISIONADOS DEL INAI

Ricardo Monreal no se dará por vencido y por eso anunció que insistirá para que la Cámara alta designe a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que pueda funcionar su consejo. El senador Monreal explicó que para obtener el consenso propondrá que sea otra persona la que pueda ser elegida o en su caso planteará una nueva convocatoria “que pueda obligar a un periodo extraordinario de sesiones que celebre la Cámara de Senadores para revisar no solo éste, sino otros nombramientos pendientes”. El zacatecano también explicó su posición frente a la sesión de la Cámara alta en la que se aprobaron una veintena de reformas sin discusión y con dispensa de trámites legislativos. “Nunca se suspendieron las conversaciones con las oposiciones, tuve reuniones bilaterales y formales en la Junta de Coordinación Política con todos. La agenda legislativa prioritaria la conocía no solo los medios de comunicación, sino todas todos los legisladores porque a través de sus coordinadores fue entregada previamente”, dijo Monreal. Y ante la amenaza de la oposición de impugnar ante la Corte todas las reformas, menos la 3 de 3 Monreal aseguró que están en su derecho y que se acatará lo que decidan los ministros.



HOY BLOQUE OPOSITOR EN EL SENADO FIJA RUTA DE IMPUGNACIÓN DE LAS REFORMAS APROBADAS POR SENADORES DE MORENA Y ALIADOS

Las dirigencias de los partidos políticos que integran el bloque de contención en el Senado se reunirán este miércoles para trazar la “ruta legal” de las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán para impugnar 20 leyes que el fin de semana pasado aprobó la mayoría de Morena y sus aliados políticos en lo “oscurito”. Así lo aseguró Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, quien consideró que el viernes pasado será recordado como la “noche negra de la democracia”, porque Morena y sus aliados traicionaron a los mexicanos y se pusieron de rodillas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentó que el proceso legislativo se violentara pues en promedio cada 12 minutos se aprobó cada una de estas 20 reformas, dispensando lecturas lo que representa una “vergüenza democrática para este parlamento”. “Nunca antes un partido en el poder se había atrevido a tanto, el desaseo fue brutal”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Anunció que el bloque de contención acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía acción de inconstitucionalidad, para que estas reformas dañinas para México sean declaradas ilegales e inconstitucionales por no cumplir con el proceso parlamentario.



LA CORTE PODRÍA INVALIDAR PLAN B

De nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de tomar una decisión polémica, pues el próximo 8 de mayo, tendrá que analizar el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del llamado plan “B” de la reforma electoral por violaciones graves a la aprobación de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que fueron impugnadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos y legisladores de oposición. Mientras esto pasa, las confrontaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo ya iniciaron. Y es que la Presidencia de la República acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de actuar con irresponsabilidad por la “filtración” del proyecto de sentencia. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que la “filtración” de este proyecto constituye un delito, por lo que exigió al máximo tribunal que inicie de oficio una investigación interna para deslindar responsabilidades y evitar que haya más conductas ilegales sobre este asunto.



EN EL DÍA DEL TRABAJO LA UAS EXIGE RESPETO A SU ATONOMÍA

Muy activo estuvo el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina quien, junto a su personal y los estudiantes salieron a las calles en defensa de la autonomía universitaria. La conmemoración del Día del Trabajo fue el escenario perfecto manifestar sus inconformidades surgidas luego de que diputados de Morena en el Congreso estatal señalarán la necesidad de reformar la Ley Orgánica de esa universidad, a lo que la rectoría se ha opuesto, junto con el Partido Sinaloense encabezado por el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda. Jesús Madueña Molina, no perdió oportunidad para denunciar la violación a la autonomía universitaria por parte de la autoridad en torno a la Ley de Educación Superior, pues recordemos que los diputados anunciaron un proceso de revisión de los recursos que recibe la Universidad.



