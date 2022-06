Hablando de Política

CÓNCLAVE PRIISTA PARA DEFINIR RUMBO-ALITO SE QUED



Tras los resultados electorales del 5 de junio y con la carrera a todo lo que da para el 2024, los expresidentes del PRI como Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu, César Camacho, Humberto Roque Villanueva, Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo, así como el coordinador del partido en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira entre otros pidieron cuentas a su actual líder Alejandro Moreno. Luego del cónclave Alito dio a conocer que se abordaron diversos temas como fortalecer e impulsar la coalición legislativa, su papel como oposición y su posible salida de la dirigencia, entre otros. “La reunión de expresidentes cada uno tuvo su opinión personal, no es un tema de grupos sino quedó claro que tuvo su participación personal”, sostuvo. Alejandro Moreno reconoció que en la reunión sí se “reflexionó” sobre su permanencia o no al frente del partido, pero sostuvo que la militancia lo eligió para ese cargo por cuatro años que concluirá en 2023. “Lo que se hizo en los planteamientos fue la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento, lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años, a mí no me puso un Presidente de la República sino la militancia”, expuso. Pese a que no aceptó salir de la dirigencia del PRI, los militantes distinguidos si le dejaron en claro que pese a que es dirigente del tricolor no debe tomar decisiones unilaterales, sino tomar en cuenta a legisladores y la militancia. Por lo pronto hoy se espera que se reúna el consejo político nacional del tricolor en el que los militantes, dirigentes estatales y líderes secciónales cerrarán filas con su dirigencia nacional rumbo a los comicios del 23 y 24.





INICIARÁ VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS

Muy buenas noticias para la salud surgieron desde Palacio Nacional pues el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que mañana, 16 de junio, se abrirá el registro para vacunar contra el coronavirus covid-19 a niños de 5 a 11 años con dosis de Pfizer. Con esto el país avanzará en su séptima etapa de inmunización ya que recordemos, actualmente se está completando la vacunación contra covid para jóvenes de 12 a 17 años. El proceso será el de siempre: primero tendrán que registrarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. En el portal, se deberá ingresa la CURP e información que se solicite del menor que se vacunará. Después, se activará la inoculación por municipios, la modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también en unidades temporales, como los macrocentros y otras unidades especiales. Ante el crecimiento de contagios por este virus, bien por las autoridades de salud y ahora toca a nosotros como ciudadanos seguir cuidándonos y vacunarnos.



TATIANA CLOUTHIER: LA OMC DEBE MODERNIZARSE

Consciente de que el mundo atraviesa retos difíciles por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania la secretaria de Economía que, por cierto, se sumó a la lista de presidenciables, Tatiana Clouthier, destacó la relevancia de que la organización Mundial de Comercio contribuya a resolver parte de los desafíos globales. La funcionaria federal señaló que es de vital importancia que la OMC se modernice y se renueve ante las exigencias y retos que el mundo y el comercio están viviendo, así como las nuevas tendencias y tecnologías que están presentes. “La OMC debe renovarse. Son muchas ya las críticas que se hacen a nuestra organización y muchos los llamados para modernizarla. No podemos continuar en una deliberación dispersa y limitando el capital político que esta organización requiere”, afirmó. En tanto, la directora General de la OMC, Okonjo-Iweala, subrayó que en los próximos días los miembros tendrán la oportunidad de mostrar al mundo que la OMC puede estar a la altura. “Acuerdos en Ginebra mejorarán la capacidad de todos los miembros para responder a las aspiraciones de las personas en el hogar: aspiraciones de alimentos, salud, seguridad, mejores trabajos, mejores niveles de vida y un medio ambiente sostenible en la tierra, en los océanos y en nuestra atmósfera”, dijo. Estaremos atentos.



PARA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DEBE HABER EQUILIBRIO: ECONOMÍA

Y siguen las notas de la Secretaría de Economía, pero ahora por parte del responsable de la Agenda 2030 de la dependencia, Alfredo González quien mencionó que el país tiene desafíos importantes para lograr la transición energética, entre los que destacó como necesario un equilibrio. Durante su participación en el Latin America Energy Week organizado por Siemens, el funcionario destacó que se está tratando desde el gobierno de equilibrar la relación entre el estado y el sector privado, particularmente de la electricidad. “Necesitamos pensar en la seguridad energética con un papel muy importante del estado, pero también generando relaciones con el sector privado. Gobierno e iniciativa privada estamos trabajando muy de cerca al tratar de resolver las necesidades actuales, por ejemplo, el caso del gas natural licuado, con las plantas y cubrir con el almacenamiento”. Importante la disposición del gobierno federal sobre todo porque se sabe que los funcionarios de Estados Unidos han estado muy activos con sus pares en México, incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para llegar a acuerdos comunes en este tema.



RICARDO MONREAL SE REÚNE CON MARCELO EBRARD

De visita en el Senado el canciller Marcelo Ebrard, dialogó sobre algunos temas de política internacional como la ratificación de algunos nombramientos de embajadores, entre ellos el de Jesusa Rodríguez como representante de México en Panamá y de cómo le fue en la Cumbre de las Américas. ¿Será?



KERRY Y AMLO REVISAN ESTRATEGIA PARA IMPULSAR ENERGÍAS LIMPIAS

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, se reunieron en nuestro país y tras el encuentro acordaron acelerar la producción de energía limpia. Lo anterior lo informó el canciller Marcelo Ebrard quien detalló que el encuentro entre el presidente y el funcionario estadounidense fue “interesante”, al tiempo que detalló que en esta reunión se dialogó sobre la Cumbre de las Principales Economías del Mundo y la energía limpia. “De una visión común que compartimos con Estados Unidos que es acelerar la transición a energías limpias porque tenemos que aportar todos para que no ocurra que se eleve la temperatura 1.5 grados, esa es la gran preocupación que tenemos todos”, afirmó. Además de estos temas Kerry dio seguimiento a los compromisos en materia energética y medio ambiente.

