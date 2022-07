Hablando de Política

AMLO-BIDEN DEFINEN COMO “FUERTE” LA RELACIÓN BILATERAL

Un encuentro amistoso y productivo sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, de Estados Unidos. En la reunión el norteamericano afirmó que la relación con México es «fuerte y productiva» pese a las noticias que a veces aparecen en la prensa. Sostuvo que Estados Unidos ve a México como un socio igualitario y que los dos países están haciendo grandes inversiones de infraestructura en la frontera común. López Obrador posicionó como tema prioritario la migración al tiempo que hizo énfasis en el trabajo de los connacionales. “Es indispensable, lo digo de manera respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver el problema”, reviró. Al respecto, el presidente estadounidense dio su palabra de que duplicaría las visas para los migrantes que lleguen a su país, además también le agradeció a México por comprometerse a duplicar sus visas para los centroamericanos.

RICARDO MONREAL RECONOCE QUE MARCELO, CLAUDIA Y ADÁN AUGUSTO SON LOS FAVORITOS DE AMLO

Muy activo estuvo el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal pues además de atender sus actividades legislativas estuvo en Coahuila para acompañar a su compañero de bancada Armando Guadiana en su informe de labores. Ahí, en una entrevista, el legislador reiteró sus aspiraciones presidenciales y reconoció que hasta ahora no hay “piso parejo” porque existe un favoritismo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para con los demás aspirantes. Incluso Monreal mencionó que tiene un estudio que demuestra que el mandatario ha mencionado a Marcelo Ebrard 150 veces, a Claudia Sheinbaum 100 y Adán Augusto López cerca de 70, mientras que a él sólo tres de las cuales dos no han sido positivas. “Creo que sí, el presidente ha tenido más preferencia por los tres. Yo tengo un estudio de las referencias que ha hecho el presidente de cada uno, donde demuestro la simpatía hacia ellos porque la voz del presidente es muy fuerte porque tiene mucho respaldo popular. Si el Presidente habla en favor de una persona, la sube, pero también si habla en contra, es impresionante el deterioro que le causa a la persona porque su voz es muy fuerte. Luego entonces por las referencias y las menciones, hay inequidad y hay piso disparejo”, señaló. Ricardo Monreal aseguró que Morena debe cuidar la unidad para que no ponga en riesgo los triunfos electorales y en este sentido, reiteró que las encuestas realizadas por su partido nos son confiables porque Morena, dijo, actúa como juez y parte, por lo que insistió en métodos más democráticos donde la gente participe directamente.

DIPUTADAS DEL PRI DENUNCIAN A LAYDA SANSORES

Como lo habían prometido y acompañadas por el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 15 diputadas federales presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, por la presunta comisión del delito de violencia política en razón de género. Y es que la semana pasada Sansores San Roman afirmó que tiene conocimiento de fotografías íntimas de legisladoras del PRI, que éstas le habrían enviado a Moreno Cárdenas. Hasta las oficinas centrales de la FGR las legisladoras presentaron la demanda contra la mandataria estatal y Alejandro Moreno aseguró: “Es inaceptable que se pretenda denostarles y minimizar sus conquistas, su preparación, su formación, su preparación, su dedicación, su trabajo, su prestigio, su honor”,

MARIO DELGADO DEFIENDE A LA GOBERNADORA DE CAMPECHE

Quien salió al paso y defendió a su compañera fue el líder de Morena Mario Delgado. Aseguró que Layda Sansores, gobernadora de Campeche y rechazó que sus declaraciones fueron misóginas. Tras la denuncia que diputadas federales del PRI interpusieron en contra de la gobernadora, Delgado expresó a las diputadas priistas que en la gobernadora “tienen una aliada y que no dará a conocer las imágenes que tiene en su poder”.

LEJOS DE TERMINAR LA PANDEMIA DE COVID: OMS

Para quienes han relajado las medidas sanitarias para evitar contagiarse por Covid, les pedimos que lo piensen dos veces pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia de covid-19 está “lejos de haber terminado”. Tedros Adhanom Ghebreyesus titular de la organización señaló que a medida que aumentan las hospitalizaciones y la transmisión de covid-19 por las nuevas variantes, los gobiernos deben implementar medidas como el uso de máscaras, una ventilación mejorada, protocolos de detección y tratamiento. Cabe recordar que la agencia de las Naciones Unidas anunció el mantenimiento de la pandemia de covid-19 en el rango de “emergencia de salud pública de alcance internacional”, el más alto nivel de alerta de la organización por decisión unánime del comité. Este último señala la disminución de las pruebas de detección y de la secuenciación genómica, que dificultan “cada vez más” la evaluación del impacto de las variantes de covid-19, y subraya “la inadecuación de la vigilancia actual” de la pandemia. El comité toma nota del reciente aumento del número de casos de covid-19 en diferentes regiones del mundo, así como de la falta de medidas de salud pública adaptadas en las regiones afectadas por un resurgimiento de los casos.

LA REFORMA ELECTORAL REPRESENTA UN AHORRO APROXIMADO DE 24 MIL MILLONES DE PESOS: YADIRA MARCOS

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la diputada federal por Morena, Yadira Marcos, quien, entre otros temas nos detalló la importancia de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada de Morena dio a conocer que en México es necesario adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas y democráticas que se viven en el país pues la reforma electoral, dijo, representa un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, esto con base en los cálculos del gasto que se realiza actualmente en la reducción del número de diputados y senadores plurinominales. En este sentido explicó quede 500 diputados pasarían a 300 y de 128 Senadores pasarían a 96. Yadira Marcos, detalló que la reforma electoral tiene entre sus objetivos la reducción del financiamiento a los partidos políticos, debido al alto costo de todas estas autoridades electorales. “En 20 años se ha incrementado 409%, pues que en 1999 su presupuesto era de 13,400 mdp y en 2018 fue de 68,300 mdp. “En Sinaloa hay 3,029,943 habitantes al 2020; tiene actualmente 11 diputaciones federales; las diputaciones propuestas serían 7, lo que implica una reducción de 4 diputaciones”, refirió la diputada federal por Morena.

