Hablando de Política

EN SINALOA EMPIEZAN A PERFILARSE POSIBLES SUCESORES DE ROCHA MOYA

El efecto de la sucesión adelantada que inició AMLO cuando “destapó” a sus corcholatas, a los que hoy llama hermanos, ya se replicó en varias entidades del país y Sinaloa no es la excepción. Si bien el gobernador Rocha Moya tiene muy poco en el cargo, pues su gestión concluye en el 2028, ya han empezado a perfilarse personajes que podrían sucederlo. Pero vamos poniéndoles nombres: Jesús Vizcarra Calderón que está presente y muy activo. Sin embargo, hay que precisar que él ha dicho que no, y hace bien, pues está jugando con el libro en la mano y con el timing político. Otro de los que veo en el escenario es al secretario de Hacienda local, Enrique Díaz Vega, quien, a pesar de no ser político, sino empresario, se ha ganado la confianza de Rubén Rocha y de la familia por lo que el gobernador lo placea por todos lados. Otro más que se ve en la escena es el secretario de Gobierno, Enrique Inzunza que aglutina a varias corrientes políticas, como la de Juan Millán, la de Jesús Aguilar Padilla y hoy también ya sumó las simpatías del gobernador, sin contar que es un hombre que tiene experiencia y capacidad, pues recordemos que ya fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Estos son los que están en el gabinete, pero también hay otros cuadros que igual aspiran como Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del PAS y excandidato a la gubernatura; Sergio Torres Félix, presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa y que en caso de que Luis Donaldo Colosio defina su participación en la presidencial del 2024 la suerte la va a cambiar, pues sin duda, el arrastre de la fuerza de Colosio Riojas le ayudará bastante en sus aspiraciones. Por lo pronto estos son algunos nombres que ya se vislumbran, pero ya veremos qué sucede, primero en el 2023 en el Estado de México y Coahuila, en el 2024 en las presidenciables y en el 2028 en Sinaloa, estaremos atentos.

ALITO SE BAJA DE LA CARRERA PRESIDENCIAL

Tras los escándalos que lo persiguieron el presidente del PRI, Alejandro Moreno, descartó la posibilidad de competir como candidato presidencial en las próximas elecciones de 2024 y aseguró que su compromiso es fortalecer la coalición opositora. Y es que como si aún tuviera calidad moral y sobre todo credibilidad entre las fuerzas políticas y la sociedad, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo un llamado a Movimiento Ciudadano y a organizaciones de la sociedad civil a unirse a su alianza rumbo a las elecciones del 2023 y del 2024. El priista aseguró que se tiene un compromiso con la población, por lo que se requiere un nuevo pacto ciudadano, que robustezca a la coalición Va por México, integrada por su partido, el PAN y el PRD. Moreno Cárdenas dijo que han invitado a su partido a personas con conocimiento y experiencia para generar un proyecto de nación que pueda encabezar “una gran coalición” que sea capaz de generar propuestas y sobre todo ganar las elecciones.

LOGRA AMLO ACUERDO CON WALMART PARA ESTABILIZAR PRECIOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue impulsando acciones para bajar la inflación y por ello sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart Internacional con quien acordó “hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos”. “El acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25 por ciento del comercio minorista del país”, señaló. López Obrador dijo que en materia de energéticos no hay problema, pero lo que urge es lograr que no aumente la canasta de 24 productos básicos, debe de costar, añadió, mil 38 pesos. “Hicimos el acuerdo con Walmart, con Chedraui, con Soriana y con otros distribuidores y productores”, abundó. Por su puesto que López Obrador está preocupado y ocupado para que no incrementen más los precios, pues las elecciones del 2023 ya están en puerta y la carestía, por su puesto, no es rentable en materia electoral. ¿No cree?

SHEINBAUM PIDE A OPOSICIÓN QUE NO SEAN HIPÓCRITAS SOBRE REFORMA A FUERZAS ARMADAS

Previo a que el Congreso de la Ciudad de México aprobara la reforma para ampliar el plazo de las fuerzas armadas en seguridad hasta el 2028 como si fuera un clon presidencial, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum repitió las mismas palabras que se pronuncian en Palacio Nacional y recordó que hay mucha “hipocresía” porque se sabe que el expresidente Felipe Calderón fue quien sacó al Ejército en esta famosa guerra contra el narco que desató él por un asunto que no tenía legitimidad porque había llegado con un fraude electoral, “así de claro y así de transparente”, dijo. Finalmente, las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde (PVEM) y el PRI, lograron su objetivo y con 42 votos, necesarios para la aprobación avalaron el dictamen. Mientras que a pesar de dar un duro debate la oposición sólo obtuvo 22 votos.

ESTE MIÉRCOLES COMPARECE EN EL SENADO ROSA ICELA RODRÍGUEZ, SECRETARIA DE SEGURIDAD

En el Senado los legisladores de oposición se frotan las manos esperando que hoy miércoles comparezca la titular del Gabinete de Seguridad: Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana y aunque Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional y su par en la Marina, José Rafael Ojeda Durán, no estarán obligados a contestar los cuestionamientos de los legisladores, sí estarán presentes escuchando a las y los senadores. Y a como están las cosas no será extraño que la oposición fije posiciones muy duras. Justo ayer, en el Senado se presentó en el Senado el Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Ahí el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza consideró que la Fiscalía General de la República “vive uno de sus peores momentos de mediocridad, pues está secuestrada por un personaje que está decidido a hacer los asuntos de justicia su agenda personal y nos ha frustrado el proceso de transición institucional, cuando esperábamos con mucha intensidad que ese proceso abriera una nueva etapa”. Y es que, según el informe sobre la impunidad en México, el cual realizan con base en comparaciones de lo que sucede en los ámbitos de justicia, seguridad y derechos humanos, las principales conclusiones se encuentran que el Estado de México se mantiene como la entidad con el más alto índice de impunidad desde 2016 y hasta 2022, con 74.55 puntos, seguido de Baja California y Veracruz; Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja, entre 65 y 69 puntos. Mientras que en impunidad alta se encuentran Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León, es decir, con menos de 65 puntos”, añade el documento.

RICARDO MONREAL ACTIVO EN SUS LABORES LEGISLATIVAS

Aunque no cesa en su lucha por alcanzar apoyos para lograr la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal no descuida su labor legislativa y por eso impulsa una iniciativa que tiene como propósito tipificar con cárcel el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes en actividades relacionadas con asociaciones delictuosas. Monreal Ávila detalló que su propuesta establece que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquiera delito, así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa. Importante propuesta, pues a decir de Monreal en nuestro país se calcula que entre 30 y 35 mil niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por el crimen organizado, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Esta misma organización, añadió, ha revelado que el reclutamiento por parte de grupos delictivos derivó en 2021 en el asesinato de al menos 700 niñas, niños y adolescentes. “Para allegarse de niñas, niños y adolescentes, los grupos delictivos utilizan diferentes estrategias de reclutamiento, como amenazas, violencia física, enamoramiento de niñas y mujeres adolescentes, así como promesas de dinero o empleo por medio de engaños”, indicó.

