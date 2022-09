Hablando de Política

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ COMPARECE EN EL SENADO

A pesar de los duros cuestionamientos del frente opositor Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, salió bien librado de su comparecencia y hasta se le vio cercano a Ricardo Monreal. En su discurso, López Hernández convocó al Senado a encontrar una solución a corto, mediano y largo plazo para resolver el problema de la inseguridad y fortalecer a las policías estatales y municipales, porque el debate no se centra sólo si se militariza el país o no. En este sentido, pidió a los legisladores a que con el consenso de todos se construya una alternativa que permita en los próximos días, aprobar la minuta que reforma la Constitución para que las Fuerzas Armadas permanezcan en tareas seguridad pública hasta 2028. “Yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo y construir una solución a corto, una mediana y desde luego una a largo plazo, (...) no tienen a veces las policías municipales ni una resortera para enfrentar a los delincuentes. Desafortunadamente perdimos a las policías municipales y en la mayoría de los estados a las policías estatales. Y sería hasta ocioso que de aquí hasta marzo de 2024 podrías solucionarlo. Porque el debate no es nada más si se militariza o no”. El funcionario rechazó los señalamientos del senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, de que él es uno de los actores de la polarización en el país y que usa sus atribuciones para chantajear y amenazar. “No puedo compartir su expresión, la respeto, pero no la comparto, pero, lo que no le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, es que se refiere como el que promueve la política del chantaje y la amenaza. No se lo acepto, porque por formación yo no actúo de esa manera, soy una gente que respeta a los que desde luego no piensan como yo pienso”.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA: PRD DISPUESTO A CONSTRUIR PARA GARANTIZAR SEGURIDAD

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado estuvo muy participativo en la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y le aclaró que su partido no está en contra de las Fuerzas Armadas o que “veamos mal que participen en cualquier tarea, incluso, en las tareas de seguridad pública. No, cuando está en el marco de la ley”. Pero, también mencionó que resulta indispensable fortalecer a las policías estatales y municipales, porque la Guardia Nacional no puede sola. Insistió que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, regulada, justificada, fiscalizada, subordinada, con un principio de necesidad que se acredite y que el requisito de temporalidad tenga soporte en un plan de acción para evaluar su actuación y no manera simple, llana y lisa como lo plantea la minuta que se devolvió a comisiones del Senado. Será en los próximos días cuando empiecen a cocinarse los acuerdos. Estaremos atentos.

EL CONGRESO ALISTA INCIATIVA EN MATERIA TURISTICA PARA DAR SEGURIDAD JURIDICA A DIVERSOS DESTINOS TURÍSTICOS

Para Antonio García Conejo, senador del PRD y presidente de la Comisión de Turismo, tras la pandemia el sector turístico en el país ha comenzado a recuperarse y desde el Senado se han organizado mesas de trabajo, reuniones con diputados, alcaldes, secretarios de turismo, todo para poder vincular la actividad, dijo. Comentó que el turismo es una de las industrias que más rápido se recuperaron y de las más importantes de nuestro país pues en México, señaló, representa entre el 6 y el 9 por ciento del PIB, generando alrededor de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Platicó que está en proceso una reforma a la Ley Federal de Turismo, para que sea votada en la Cámara de Diputados. “Esto para darle seguridad jurídica a los destinos como pueblos mágicos”.

EL PAN ACUSA EN EL PARLAMENTO EUROPEO A AMLO DE BUSCAR MILITARIZAR AL PAÍS

El clima político cada vez se enrarece más y hasta instancias internacionales han llegado las quejas de la oposición. Y es que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés acusó al gobierno federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Parlamento Europeo, de buscar militarizar al país para tener “mayor eficacia” en la represión a la oposición y consolidar un régimen autoritario, por lo que solicitaron que se analice la situación y se emitan recomendaciones o una condena por estas decisiones. Cortés se reunió con David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores; con los eurodiputados Leopoldo López Gil y Antonio López-Isturiz White; el secretario de Relaciones Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, Patrick Voller y con el asesor de política exterior del presidente del Consejo Europeo, Cibrán Fernández Silva a quienes entregó su escrito.

SENADORES AVALAN DICTAMEN QUE ESTABLECE MÁS DÍAS DE VACACIONES

Buenas noticias para los trabajadores del país luego de que la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad de votos la iniciativa de ley que amplía de 6 a 12 días las vacaciones por el primer año laborado. La iniciativa propone además establecer que la jornada laboral diurna durará máximo siete horas, la nocturna seis y la mixta seis y media. Por su parte las personas trabajadoras menores de 18 años tendrán un periodo vacacional de 24 días. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de 16 días de vacaciones anuales pagadas, hasta llegar a 30, caso en el que aumentará el periodo de vacaciones en dos días por cada tres años. De aprobarse en el Congreso esta minuta las vacaciones quedarían así: de 6 a 10 años, serán 22 días de descanso. De 11 a 15 años se incrementará a 24 días. De 16 a 20 años a 26 días. De 21 a 25 años serán 28 días, mientras que de 26 a 30 años aumentarán a 30 días y de 31 a 35 años serán 32 días de descanso laboral.

TATIANA CLOUTHIER ENTREGA A PEMEX CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA

De manteles largos estuvieron en Petróleos Mexicanos luego de que la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entregó el certificado de actualización de la declaratoria de marca famosa a Petróleos Mexicanos (Pemex). “Ahora está más protegida de usos indebidos y también salvaguarda a las franquicias, licenciatarios y consumidores que hacen uso de las estaciones de servicio”, expresó. La funcionaria reconoció el valor de la marca Pemex y el trabajo de Octavio Romero, director de la petrolera, a la que calificó como el orgullo de México.

