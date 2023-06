MARKO CORTÉS DA LA BIENVENIDA A XÓCHITL GÁLVEZ COMO ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA

La coalición Va por México, está apresurando sus fichas y tras el destape de Xóchitl Gálvez, el PAN ya le dio la bienvenida a la contienda, pero está en la definición del proceso para la selección de la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2024. Por ahora, se contempla que los aspirantes del PAN recolecten firmas para demostrar que cuentan con bases y reconocimiento. Además, se estudia que se realicen tanto una encuesta como una elección primaria para definir la candidatura de la coalición Va por México para las elecciones de 2024. Por lo pronto, el dirigente panista, Marko Cortés habló sobre el método que elegirá la coalición Va por México rumbo a las elecciones 2024 para elegir a su candidato presidencial y el anuncio se hará a partir del 26 de junio. “El objetivo es que no solo sea una coalición de partidos, sino también con sociedad, invitaremos a varios actores de la sociedad para que también salgamos juntos a hacer esa gran convocatoria”, explicó.

MANUEL CLOUTHIER, FIEL A SUS PRINCIPIOS...

El exdiputado federal Manuel Clouthier siempre está pendiente de los temas nacionales y, a pesar de que es temporada de caza electoral, él se mantiene fiel a sus principios, porque es un audaz crítico, no sólo del gobierno. Para muestra basta mencionar que el hijo de Maquío está muy activo en redes sociales donde no desaprovecha el tiempo. En esta ocasión Clouthier Carrillo opinó sobre la propuesta del excanciller Marcelo Ebrard y al respecto señaló: “¡¡¡Crearé la Secretaría de la 4T, e invitaré a que la dirija “el orgullo de tu nepotismo”, le dijo Marcelo al presidente López!!! Como el demonio a Cristo en la montaña le dijo: “todo esto será tuyo si te postras y me besas los pies”. Pero, su ideología no lo ciega y por eso le dio el beneficio de la duda a la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcaide, aquí sus palabras:” Es joven, no se le conocen escándalos, tampoco se ha sabido de que sea abusona del poder cuando estuvo en la secretaría del trabajo, ¡veremos qué tanta autonomía de criterio tiene o si solo recibirá ordenes! Por lo pronto bienvenida su nombramiento”.

AMLO ADELANTA QUE EN NOVIEMBRE PODRÍA LLEVARSE A CABO CUMBRE DE LÍDERES DEL NORTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es posible que en noviembre próximo se lleve a cabo la XI Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá, en donde podría reunirse con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Sin duda, López Obrador tendrá que sortear los embates de América del Norte en el último año de su mandato, ante la sucesión presidencial que se avecina, también, en Estados Unidos y lo que implica para nuestro país, pues siempre es usado como piñata electoral; López Obrador lo sabe bien y como siempre las confiamos en salir bien librados...Al tiempo.

EL PODER JUDICIAL EMPLAZA, OTRA VEZ... AL SENADO A UN PERIODO EXTRAORDINARIO PARA NOMBRAR A COMISIONADO DEL INAI

Celina Quintero, jueza Decimoséptima en Materia Administrativa, dio un plazo de tres días a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para que convoque al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). La juzgadora advirtió a los 15 integrantes de esta comisión, que preside la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, que de no acatar este fallo les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que podría aumentar gradualmente hasta llegar a las mil unidades. Es decir, cada legislador, es decir, 9 senadores y 6 diputados, pagarán entre 5 mil 187 pesos hasta 103 mil 740 pesos por su desacato. “Requiérase a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este acuerdo, acredite de manera efectiva y sin evasivas que han dado cumplimiento a los extremos de la suspensión definitiva concedida en favor de la parte quejosa, así como el cumplimiento dado a la resolución interlocutoria de 18 de mayo de 2023, dictada en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva”. “Esto es, que se remita el dictamen correspondiente por el cual se logre convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias con la finalidad de que se someta a su conocimiento la propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso citado, respecto de los candidatos al puesto de Comisionado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Ya veremos..

ESTEBAN MOCTEZUMA SE REÚNE CON AMLO

Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos, estuvo en Palacio Nacional donde aseguró que se busca, con Estados Unidos y Canadá, convertir a Norteamérica en la región más competitiva y la más humanista del mundo. el embajador manifestó que se trabaja permanente para impulsar este desarrollo en la región, a la par de trabajar siempre en la protección de los connacionales. Ya veremos, tras la reunión de noviembre y los procesos electorales...

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter: @jHectormunoz

Facebook: Hector muñoz

Instagram: jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx