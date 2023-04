MANUEL CLOUTHIER LAMENTA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE LIMITAR AL INAI

De nueva cuenta el político sinaloense Manuel Clouthier impone su voz para inconformarse con el actuar del gobierno federal y esta vez lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “demuestre los intereses ocultos de la llamada Cuarta Transformación, al inhabilitar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)”. Y es que Clouthier es un hombre congruente que siempre está pendiente de los temas nacionales de interés, por eso no perdió la oportunidad de pronunciarse, luego de que se diera a conocer un audio donde el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que por orden de AMLO los senadores debían seguir con el freno al INAI.





SCJN DETERMINA COMO INCONSTITUCIONAL QUE GUARDIA NACIONAL PASARÁ A LA SEDENA

La Suprema Corte de Justicia demostró que la división de Poderes sigue vigente, a pesar de lo que dicen algunos. Y es que ayer, martes, los ministros declararon inconstitucional que la Guardia Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por considerar que se viola el artículo 21 de la Constitución. Aún con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el ministro Arturo Zaldívar, el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 que presentó la oposición y que presentó el Ministro Juan Luis González Alcantara Carrancá, fue aprobado por el Pleno con ocho votos.





FUERZAS ARMADAS DE MÉXICO SON ESPIADAS POR EL PENTÁGONO, DENUNCIA AMLO

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador encendió “la mañanera” ahora con sus señalamientos en los que aseguró que las Fuerzas Armadas del país son objeto de espionaje del Pentágono de Estados Unidos y que por eso decidió, por seguridad nacional, “cuidar” la información de las secretarías de Marina y Defensa Nacional. El mandatario agregó que el departamento de la Defensa de los Estados Unidos está filtrando información que le proporciona la Administración de Control de Drogas (DEA) mediante espionaje para dañar al gobierno de México. Así López Obrador salió al paso de las críticas de sus opositores que aseguran que en esta administración no les interesa la transparencia.





FEMINISTAS PIDEN AL SENADO DETENER VIOLENCIA DE GÉNERO DE LOS SIMPATIZANTES DE LAS “CORCHOLATAS”

El clima electoral ya está permeando en varios sectores de la sociedad y los Colectivos de feministas no pueden ser la excepción pues junto con diputadas locales solicitaron a senadores exhortar a las llamadas “corcholatas” presidenciales a frenar la violencia de género en la campaña interna por la candidatura de Morena y exigieron al INE y al TEPJF intervenir para no seguir alentando el machismo y la misoginia electorera. En reunión con legisladores, expusieron el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien, aseguran, con los espectaculares de la revista “Líder México” que se han colocado en todo el país, donde aparece en primer plano denigrando la figura de Claudia Sheinbaum quien aparece, dicen, “dolosamente desfavorable, con vestimenta muy informal y semblante poco adecuado”. Por ello, las integrantes del Colectivo 50+1 entregaron un documento donde se expone que la campaña que impulsa al titular de Gobernación revive el dicho machista y anacrónico de que “detrás de un gran hombre, hay una gran mujer”, denigrando a todas las mujeres. ¿Será?





SHEINBAUM SOLICITA AL CONGRESO CDMX PERMISO PARA SALIR DOS DÍAS DEL PAÍS

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum alista maletas para salir del país los días 26 y 27 de abril, pues tiene contemplado viajar a Denver, Colorado, donde participará en la Primera Cumbre de Ciudades de las Américas, en asociación con el gobierno de los Estados Unidos bajo la temática “Retos Globales, Soluciones Locales”. Esta cumbre tendrá como propósito el promover la cooperación regional y concretar acciones para combatir retos comunes, por lo que reunirá a líderes subnacionales del hemisferio occidental incluyendo representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector empresarial, educativo, la juventud, cultura y las artes, así como grupos indígenas. No la perderemos de vista.





MIGUEL ÁNGEL MANCERA PUGNA POR GOBIERNOS DE COALICIÓN

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sigue muy activo pues lo mismo combina su trabajo legislativo con sus labores partidistas. Ayer en el Senado, el legislador hizo un llamado para que las fuerzas políticas se comprometan por escrito con las causas de Gobierno de Coalición por medio de la firma de una alianza que avale que todas las agendas y compromisos de trabajo. Como parte de la ponencia que ofreció durante el Foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, el senador calificó como indispensable que la sociedad civil cierre filas junto a los partidos políticos en la construcción de una alternancia política que garantice que todas las voces son escuchadas. “Estoy convencido de que las elecciones son únicas e irrepetibles, si volvemos a hacer lo mismo, vamos al mismo resultado; se tiene que hacer algo diferente, se tiene que hacer una propuesta distinta y en el Gobierno de Coalición los que ganan no ganan todo, pero los que pierden no pierden todo tampoco, entonces hay un equilibrio y hay un Gobierno de coordinación”, dijo. Sobre esa línea agregó que el Gobierno de Coalición no busca solamente ganar, sino que se conforma para tener una mayoría estable, con un Congreso que pueda hacer viables las propuestas a las que se comprometieron por escrito por medio de la firma de un convenio y programa que le sustente.





ALITO LISTO PARA DEFENDER LA PRESIDENCIA DEL PRI

Hace varias semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó con seis votos a favor y 5 en contra, la reciente reforma a los estatutos del PRI que permitían a su líder nacional Alejandro Moreno ampliar su presidencia hasta el 2024, Alito no quiere soltar el puesto y ya anunció que hará todo lo posible para revertir esta resolución. El líder tricolor ha enfrentado batallas internas, sobre todo con personajes de la talla de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruíz Massieu, Beatriz Paredes y varios priistas connotados. El campechano argumenta que su interés de permanecer en PRI es darle fuerza a su partido rumbo a los comicios del 2024, pero otros creen que de dejar la presidencia en agosto de este año, se abroga el enorme poder de formar alianzas con otros partidos y definir las candidaturas que contenderán en el proceso electoral más grande en la historia de México. ¿Usted qué cree?





MARIO DELGADO RECIBE RESPALDO DE GOBERNADORES PARA QUE CONTINÚE AL FRENTE DE MORENA, EL TRIBUNAL DECIDIRÁ

A pesar de que gobernadores morenistas y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se pronunciaron contra la propuesta de anular la ampliación de mandato del líder del partido, Mario Delgado, y de Citlalli Hernández como secretaria general para que continúen al frente de este partido, ya se dio a conocer un proyecto de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Janine Otálora, que se votará esta semana, en el que se propone invalidar la ampliación de mandato de Delgado y de Hernández como secretaria general, decisión aprobada por el Congreso Nacional del partido para durar hasta octubre de 2024. Así que como bien dice Ricardo Monreal quien tendrá la última palabra será del Tribunal, pero lo cierto es que el líder partidista cuenta con un amplio respaldo de la militancia, veremos.





CORTE RECIBE INCONFORMIDAD POR FALTA DE NOMBRAMIENTOS DE COMISIONADOS DEL INAI

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá más trabajo y desatará la polémica una vez más. Y es que, ahora recibió la impugnación del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la falta de nombramiento de sus comisionados. La ministra Loretta Ortiz Ahlf será la encargada de determinar si la demanda cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite para su análisis o en caso contrario si es desechada por su improcedencia. Así que en los próximos días las cosas seguirán candentes en el Poder Judicial. Veremos qué resuelven, pero sobre todo hay que estar atentos al Senado de la República pues recordemos que la oposición tomó la tribuna por la falta de acuerdos en Morena para que se desahogue este asunto.

