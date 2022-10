Hablando de Política

APRUEBA EL SENADO PRESENCIA DE FUERZAS ARMADAS HASTA 2028

Tras un intenso debate y varios días de negociación de Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández el pleno el Senado aprobó con modificaciones el dictamen de la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad hasta el 2028. Y es que, a fin de que esta reforma alcanzara los votos necesarios, la bancada de Morena y el mismo gobierno tuvieron que ceder y escuchar algunos planteamientos de la oposición, lo que permitió enriquecer la propuesta original. Así, de última hora el senador Ricardo Monreal propuso nuevos cambios para asegurar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas Permanentes y su actuación sea extraordinaria, subsidiaria, fiscalizada, regulada y complementaria en base a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los legisladores agregaron un párrafo para que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se presentaron para impugnar la reforma que trasladó el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no queden sobreseídas con la aprobación de este nuevo dictamen. También se creará un fondo de recursos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales a partir de 2023 y no de 2024 como se planteó en un principio y se buscará como “nutrirlo” ya sea con subejercicios, recursos frescos o, incluso, con recursos decomisados al crimen organizado.





SANTIAGO CREEL ADELANTA VOTO EN CONTRA DEL PAN A LA MINUTA DEL SENADO

Como era de esperarse la bancada del PAN en la Cámara de Diputados no estará dispuesta a respaldar con su voto la minuta del Senado de la República para prorrogar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, pese a las modificaciones acordadas por Morena y PRI. El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Santiago Creel, afirmó que los legisladores de la coalición Va por México suscribieron, en su plataforma electoral, el compromiso de redefinir la función de las fuerzas armadas como apoyo subordinado a la autoridad civil en materia de seguridad pública y restablecer los apoyos para la profesionalización y equipamiento de las policías preventivas estatales y municipales. El aspirante presidencial repitió los argumentos de los senadores de su partido y señaló que, al prorrogar la permanencia militar en seguridad pública, lo que se prorroga es la inconstitucionalidad y pone en una situación de altísima vulnerabilidad a las fuerzas armadas, además de mantener “el desastre en materia de violencia y de resultados de una estrategia fallida”.





AMLO CONFIRMA QUE SEDENA SÍ TENDRÁ AEROLINEA

Sorprendió la franqueza del presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó que sí se analiza que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuente con su propia línea aérea, tal como se reveló tras el hackeo del colectivo Guacamaya. El mandatario aseguró que el proyecto para esta línea aérea le fue presentado apenas hace 15 días en Yucatán y este plantea que sea la misma empresa militar Olmeca-Maya-Mexica la que se haga cargo de ésta, tal como lo hace del AIFA y lo hará de otros aeropuertos como el de Tulum, en Quintana Roo. Aseguró que los primeros estudios han arrojado que la aerolínea sí es rentable; no obstante, si bien aclaró que aún no se decide si se hará o no, ya se hace el estudio debido y las rutas en las que podría operar. Ya veremos.





TATIANA CLOUTHIER TESTIGO DE HONOR EN LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO TRIBUNAL LABORAL DE LA CDMX

Muy activa estuvo la secretaria de Economía Tatiana Clouthier quien acompañó a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, en la inauguración de las nuevas instalaciones del Tribunal Laboral de la Ciudad de México. Importante pues el nuevo tribunal contará con 359 jueces y 110 trabajadores como parte del personal administrativo y operativo. Es un hito en la tradición jurídica nacional. La justicia del trabajo en México del siglo XXI se viste de gala con la inauguración de nuevos recintos que elevan la dignidad del derecho laboral y de las instituciones para la defensa del trabajo”, dijo Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de Ciudad de México.





CNBV PREPARA INICIATIVA PARA LLEVAR MÁS EMPRESAS AL MERCADO BURSÁTIL

Ocupado para atraer más inversionistas se encuentra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente, pues confirmó que está trabajando en una reforma a la Ley del Mercado de Valores, con el fin de simplificar la regulación y atraer a pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil mexicano. El funcionario detalló que además de mayores flexibilidades, la iniciativa buscaría modificar el sistema de sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, para eliminar la obligación que tienen en transformarse en sociedades anónimas. El presidente de la CNBV añadió que la iniciativa de reforma también pretende eliminar restricciones de las sociedades anónimas bursátiles, emisión de acciones ordinarias, además de que se busca incentivar que las empresas que acudan a obtener financiamiento, sin afectar la capacidad de tomar las decisiones relevantes dentro de sus corporaciones. Estaremos atentos.

