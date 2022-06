Hablando de Política

KEN SALAZAR Y AMLO ENCABEZAN REUNIÓN CON EMPRESARIOS DE EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, han estado muy activos en los últimos días sosteniendo reuniones para atender a empresarios del sector energético estadounidenses en Palacio Nacional. Y es que el jefe del Ejecutivo continuó el diálogo el lunes y ayer, martes, con empresarios del sector, el cual inició la semana pasada tras el rechazo del Legislativo a la reforma eléctrica. En la reunión del lunes acompañaron a López Obrador; Marcelo Ebrard y Rocío Nahle, secretarios de Relaciones Exteriores y Energía, respectivamente, así como Manuel Bartlett y Octavio Romero, directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, así como Roberto Velasco, director para América del Norte. Al respecto, López Obrador señaló que estos encuentros son para analizar casos pendientes de empresas estadounidenses en el sector energético como una con la que contemplan ampliar las líneas de transmisión. Recordó que en la pasada administración se otorgaron concesiones a empresas de Estados Unidos, pero “sin posibilidades que se puedan materializar esos proyectos”. Mientras, el diplomático de EU destacó y agradeció al titular del Ejecutivo que en medio de una apretada agenda se tome tiempo para resolver inquietudes de los estadounidenses. “vamos teniendo éxito”, dijo.

SENADORA IMELDA CASTRO ADVIERTE QUE MORENA DEFENDERÁ SUS VOTOS Y MARIO ZAMORA PIDIÓ GARANTÍAS PARA QUE SE REALICEN EN PAZ LOS COMICIOS

La cercanía de los comicios electorales prendió los ánimos en la Comisión Permanente y mientras la bancada de Morena advirtió que, en la jornada electoral de este domingo, donde se renovarán las gubernaturas en seis entidades del país, “no permitirá un voto ilegítimo en las urnas”, el PAN, el PRI en voz de Mario Zamora pidió que se den garantías para que la gente acuda a las urnas en paz. La senadora Imelda Castro, reconoció que Morena y sus aliados están enfrentando las prácticas electorales más retrógradas vinculadas al viejo régimen que no terminan por irse. “Vamos a defender todos los triunfos, vamos a proteger jurídicamente la decisión mayoritaria y contundente del pueblo de México. No vamos a permitir ningún voto ilegítimo en las urnas, vamos a proteger, como decimos, ese derecho del pueblo a seguir transformando nuestro país, nuestra democracia”, indicó. Los ánimos se calentaron más de la cuenta en el debate de la Permanente entre Morena y la oposición quienes intercambiaron acusaciones por corrupción, intromisión del gobierno federal en los comicios, prácticas electorales retrógradas, intervención del crimen organizado y descalificaciones personales. Lilly Téllez, senadora del PAN, llamó a Gerardo Fernández Noroña, “Changoleón” y afirmó que Morena es el brazo político del crimen organizado.

ALITO MORENO, LÍDER DEL PRI DENUNCIA PRESIÓN DE SEGOB PARA APROBAR REFORMA ELÉCTRICA

A medida que avanza el tiempo y las elecciones se acercan la guerra sucia entre los partidos no cesa y ahora el líder del PRI Alejandro Moreno Cárdenas reveló que en abril pasado fue amenazado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que si no “jalaba” con la aprobación de la reforma eléctrica “se irán con todo” en su contra. Alito Moreno mostró una grabación de una llamada telefónica que sostuvo con el senador del PVEM, Manuel Velasco (que es su amigo), en la que el chiapaneco le advierte que “el número dos” Adán López le pidió que hablara con el dirigente priista y que le anticipara que “si no jalas se van a ir con todo” en su contra. En la llamada el senador Velasco le aclaró que solo quería ayudarlo, y le expresó que el secretario de Gobernación estaba muy preocupado y presionado por su jefe pero que no lo quería perjudicar. Lo cierto es que con este tipo de prácticas no se ganan elecciones así que ya veremos el próximo domingo.

AMLO PROHÍBE VAPEADORES Y CIGARROS ELECTRÓNICOS

A fin de proteger la salud, principalmente de los jóvenes, México prohibió por decreto de Andrés Manuel López Obrador el uso de vapeadores y cigarros electrónicos. Durante la conferencia mañanera, Hugo López Gatell, subsecretario de salud indicó que los vapeadores actúan calentando un cartucho de líquido que contiene nicotina y otras toxinas en aerosol. Los usuarios inhalan el vapor resultante imitando el consumo de cigarros convencionales. México ya había prohibido en octubre pasado la importación y exportación de los vapeadores, cigarros electrónicos y sus cartuchos, pero las empresas han seguido comercializando los productos que tenían en reserva, dijo. Cabe mencionar que esta medida, prohíbe “también la circulación y comercialización de estos nuevos productos”, detalló el funcionario. A ver si esta medida no da pie al contrabando de estos productos porque es cierto que los jóvenes son los principales consumidores. Veremos.

TATIANA CLOUTHIER GESTIONA ACUEDOS PARA DIVERSIFICAR MERCADOS CON MEDIO ORIENTE Y ECUADOR

Muy activa, como siempre, se mantiene la secretaria de Economía Tatiana Clouthier y para muestra basta mencionar que ayer, martes, tuvo agenda llena. Y es que la funcionaria sostuvo una reunión con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano con quien revisó y comentó sobre temas de la agenda comercial de México con diversos países de Asia y el Medio Oriente y de paso anunció que están muy avanzadas las negociaciones entre México y Ecuador con miras a la conclusión del Acuerdo de Integración Productiva. No la perderemos de vista.

INVERSIÓN EXTRANJERA REPORTA AUMENTO DE 63.7% DURANTE PRIMER TRIMESTRE DE 2022

En medio de noticias desalentadoras en materia económica a nivel mundial en México surge una buena y es que, de acuerdo con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa, en nuestro país, en el primer trimestre del 2022, México registró 19 mil 427.5 millones de dólares (mdd) por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), cifra 63.7% mayor a la preliminar en el mismo periodo de 2021, que fue de 11 mil 864 millones de dólares. Este estudio que realizó la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y que remitió a la Comisión Permanente, destaca que de enero a marzo pasados se llevaron a cabo movimientos de IED extraordinarios relativos a la fusión de Televisa con Univision y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representaron seis mil 875 mdd. Los 19 mil 427.5 mdd fueron reportados por mil 807 sociedades con participación de capital extranjero, mil 306 contratos de fideicomiso y 15 personas morales extranjeras. El informe señala que, del total referido, 9 mil 259.2 millones de dólares se originaron por concepto de reinversión de utilidades; 8 mil 792.2 millones a través de nuevas inversiones y mil 376.1 mdd por cuentas entre compañías. Mientras que, según estimaciones de la American Chamber of Commerce (AmCham) México, nuestra economía crecerá 1.8% al cierre del 2022, impulsada por el aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente del sector automotriz. Sin embargo, la AmCham alertó sobre el nivel inflacionario al alza en México, luego de que la inflación se ubicó en 7.68% en abril contra el 7.45% reportado en marzo pasado. Esto, definitivamente debe ser un factor de atención.

MARIO DELGADO DENUNCIA A LEGISLADORES “TRAIDORES A LA PATRIA”

La dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado cumplió su amenaza y presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal en contra de los diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica, en abril pasado. Delgado Carrillo declaró que se acusó a los legisladores del delito de traición a la patria. “Hoy presentamos la denuncia formal en contra de los legisladores que se opusieron a la reforma eléctrica, traicionando a México y poniéndose del lado de los intereses de unas cuantas trasnacionales”, dijo. “El 17 de abril, 223 diputadas y diputados no entendieron esto y jamás lo entenderán. Es un voto que los ha exhibido por completo, es una traición y es una hipocresía ahora hacerse las víctimas”, refirió. La denuncia fue respaldada por un millón 731 mil 779 firmas de personas, quienes decidieron acompañarla voluntariamente y sin campaña de por medio.

