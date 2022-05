Hablando de Política

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA REITERA AMISTAD CON HÉCTOR MELESIO CUÉN

Tras haber removido del cargo como secretario de Salud de Sinaloa a Héctor Melesio Cuén Ojeda, el gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya aclaró que su amistad con el ex funcionario sigue firme, pero aclaró que si bien él no decide las alianzas que Morena hace con otros partidos, la del Partido Sinaloense con el movimiento concluyó cuando se ganó la elección. El mandatario mencionó: “No tenemos problema de relación, de trato con Héctor Melesio que saludo con afecto y le refrendo la amistad, él me ha hecho saber lo mismo a través de un mensaje”, dijo. Rocha reiteró que su gobierno no es de coalición y sólo hubo una alianza electoral, por lo tanto, aclaró, no tengo compromisos de acuerdo con ningún partido de integrar a alguien a la administración. Sin dar más detalles Rocha Moya reveló que el convenio al que se llegó con el PAS durante las elecciones fue que si se ganaban los comicios del año pasado, estrictamente, 8 diputaciones y cinco presidencias municipales serían para el PAS.





RECTOR JESÚS MADUEÑA MOLINA PREPARA PRIMER INFORME DE LABORES

Los integrantes de la Administración Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que encabeza el Rector, Jesús Madueña Molina, ya alistan los últimos toques de su Primer Informe de Labores 2021-2022 programado para el día 8 de junio próximo. “Vamos a informar sobre los compromisos que establecimos el día de la toma de protesta, vamos a darle una información a la comunidad universitaria, al pueblo de Sinaloa de todo ese trabajo que hemos hecho para rescatar muchas cosas en la Universidad, que estaban empantanadas como lo eran las clases virtuales, ese esfuerzo que estamos haciendo y qué hicimos para poder regresar, el esfuerzo que estamos haciendo para sanear las finanzas de la institución, queremos informar y ser transparentes ante la comunidad universitaria y el pueblo de Sinaloa”, dijo el rector. Pero además dejó en claro que la Universidad se encuentra en una nueva etapa que se basa en un nuevo modelo educativo humanista. “Eso creo que va a marcar diferencia en el caminar de la Universidad porque estamos convencidos de que lo más valioso que tenemos son los seres humanos: los trabajadores, los alumnos, los maestros, que se sientan involucrados, incluidos, en un proyecto que no solamente es del Rector, sino de toda la comunidad universitaria”, expresó.





PRESTADORES DE SERVICIOS Y AUTORIDADES DE SINALOA LISTOS PARA PARTICIPAR EN EL TIAGUIS TURÍSTICO 2022

Muy ocupados ultimando los detalles para hacer un gran papel se les ha visto a los representantes del sector hotelero y a los presidentes municipales de Sinaloa que, encabezados por la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Rosario Torres Noriega, asistirán al 46 Tianguis Turístico que se llevará a cabo del 22 al 25 de mayo en Acapulco, Guerrero. Eso sí todos están comprometidos a que pondrán los destinos turísticos de Sinaloa en la agenda de negociaciones del más importante foro de proyección y ventas para la industria turística en México. Y es que nos dicen que nuestro estado ofrecerá turismo de naturaleza, turismo cultural, gastronómico, de aventura, de romance y de sol y playa, lo que no dudamos será un éxito pues todos estos productos fueron de alta demanda entre los compradores en la edición del Tianguis Turístico llevado a cabo en Mérida. Ahora se alistan a participar en este evento además de la secretaria de Turismo Rosario Torres Noriega; la Subsecretaria de Promoción y Operación Turística, Estrella Palacios Domínguez; el empresario Carlos Berdegué Sacristán, de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas; Rafael Sastré Quezada y José Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán. También asisten: Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán; María Elizalde Ruelas, alcaldesa de Mocorito; Carla Úrsula Corrales Corral, presidenta de Cosalá; Gildardo Leyva Ortega, alcalde de El Fuerte; Claudia Liliana Valdez Aguilar, presidenta de El Rosario y Rolando Mercado, alcalde de Sinaloa de Leyva. Mientras que Mazatlán tendrá su propio stand y estará presidido por el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres. Importante evento pues basta recordar que en este participan expositores del ramo turístico de los 32 estados de la República Mexicana y más de 700 empresas y compradores de 70 países.





CONTAGIOS POR COVID AL ALZA EN NUEVA YORK

No cabe duda que, la pandemia por Covid llegó para quedarse y muestra de ello es que las autoridades de Nueva York elevaron a la categoría de “alto” el nivel de alerta de Covid-19 luego de pedir a la población que vuelva a usar cubrebocas en todos los lugares interiores públicos. El comisionado de Salud, Ashwin Vasan, aseguró que es el momento de “redoblar las medidas que nos protejan a nosotros mismos y a los demás”. Recordemos que el nivel alto de alerta se declara cuando se superan ciertos niveles de hospitalización y se alcanza cierta proporción de camas ocupadas por pacientes con covid-19. Por el bien de nuestro país y a fin de evitar otro repunte confiamos en que las autoridades de nuestro país hagan llamados a la población a no relajar las medidas sanitarias y redoblar esfuerzos para seguir vacunando a la población que falta.





AUTORIZAN EN EU DOSIS DE REFUERZO DE VACUNAS ANTICOVID PARA MENORES DE 5 A 11 AÑOS

Bien dice el dicho que más vale prevenir que lamentar y en Estados Unidos lo aplican muy bien pues ante el aumento en los contagios de Covid, ahora los niños de 5 a 11 años podrán recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra este virus de Pfizer. Y es que la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA) de Estados Unidos autorizó la dosis de refuerzo en esa franja de edad “para brindar una protección continua contra el Covid-19”, explicó el organismo. Mientras que se dio a conocer que un comité de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se reunirá mañana, jueves, con el fin de considerar el tema y definir la recomendación de esa dosis de refuerzo, que debe inocularse al menos cinco meses después de la primera serie de dos inyecciones.





SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PUGNA PORQUE MENORES CON ENFERMEDADES TERMINALES ACCEDAN A MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Conscientes del dolor que padecen los enfermos terminales senadores y diputados encabezados por el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera se pronunciaron porque el Congreso de la Unión legisle para que estos pacientes y en especial los menores de edad tengan acceso a sustancias controladas, como la morfina, para paliar su dolor. En el marco de la presentación del libro “Cuidados paliativos para Niñ@s. Mi cuidado, mi derecho”, organizada por el Senado, Miguel Ángel Mancera, recordó que esta cámara aprobó por unanimidad una iniciativa que reforma la Constitución que hace obligatorios los cuidados paliativos para tener una vida digna hasta el final. Sin embargo, comentó, que por un tema de presupuesto la misma no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados. Importante la propuesta pues basta recordar que México ocupa el lugar 13 de 17 países de América Latina en materia de cuidados paliativos.





ANUNCIA RICARDO MONREAL CONVOCATORIA PARA CREAR APLICACIÓN QUE PREVENGA FEMINICIDIOS

Muy buena convocatoria surgió en el Senado a propósito del Día Mundial del Internet pues a fin de coadyuvar en el combate a la violencia que sufren las mujeres en México, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República lanzó las bases para el desarrollo de una aplicación (app) que prevenga feminicidios. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado anunció este concurso que, dijo, será a nivel internacional. De lo que se trata, afirmó, es enfrentar y afrontar un problema que nos entristece y hiere como sociedad: la violencia contra las mujeres. “Vamos a aprovechar la innovación y el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de una app para la protección personal de las mujeres, a través de un concurso mundial para desarrolladores. El legislador de Morena explicó que con este proyecto se busca poner a disposición de la ciudadanía una aplicación que permita a cualquier mexicana enviar una notificación de alarma para enterar a las autoridades y sus contactos de emergencia que, se encuentra en una situación de peligro y que de manera rápida y sencilla puedan ir en su auxilio y evitar las tragedias que estamos viviendo todos los días.





