AMLO NO DESCARTA QUE EL GOBIERNO ADQUIERA BANAMEX

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que el gobierno pudiera adquirir Banamex, si Grupo México no lo hace, aunque aclaró que las pláticas siguen con los empresarios para poder concretar la compra, adelantó que “hay la posibilidad de crear una asociación público-privada”. Y es que para López Obrador adquirir este banco no sería una pérdida, ya que reveló que Banamex, en el peor de los casos, ganó como unos 8 o 10 mil millones de dólares. Mencionó que si el gobierno federal adquiere la institución también se protegería a los miles de sus empleados, al mismo tiempo que tendría ganancias por manejar el dinero y el presupuesto público. Ya veremos.

DIFERENCIAS ENTRE PODERES, CONTINÚAN

Los diferendos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo no cesan. El presidente sigue atizando las críticas contra los ministros de la Corte luego de que suspendieran de manera definitiva el llamado “decretazo” que emitió el año pasado para blindar sus obras emblemáticas al declararlas como de seguridad nacional. En su mañanera, López Obrador aseguró que ‘’ya perdimos’’ a la Suprema Corte, pues está al servicio de la minoría y, por tanto, mencionó que existe un ‘’divorcio’’ entre este aparato y la mayoría de los mexicanos. “El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa, es como vivir en otro mundo; existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos”, destacó. Mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán, le envió un mensaje: ‘nada nos va a doblar’ (a las y los ministros). “Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos y, en ese sentido, nada nos va a doblar”, sostuvo en la presentación del libro La defensa y la remediación de los derechos sociales. “El día que la Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”, remató

...Y RICARDO MONREAL PIDE DIÁLOGO

Sin embargo, la voz prudente salió de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien insistió en la necesidad de que el Poder Judicial y el Ejecutivo se sienten a dialogar para encontrar la dimensión correcta de la transformación que México necesita: ni muy cerca ni muy lejos, sino con una justa y funcional medianía entre poderes. El zacatecano alertó que una confrontación entre estas instituciones puede provocar resoluciones en perjuicio del Estado, que se traducirían en impunidad e insuficiencia económica para sostener el gasto público y cumplir con sus fines. De paso agregó que “nadie se asuste por el diferendo que estamos presenciando entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tarde o temprano, la 4T y la Corte iban a encontrarse las caras. Que sea con ideas y propuestas, no con estridencias ni amenazas..., de uno o de otro lado”.

PAN DEFINE REGLAS PARA QUIENES ASPIREN A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Ya con el tiempo encima y la ventaja de Morena por las nubes, el Partido Acción Nacional está empezando a definir las reglas para elegir a sus candidatos rumbo a las elecciones del 2024. En una entrevista radiofónica, Marko Cortés, líder del blanquiazul reveló que se hará una encuesta para definir al candidato o candidata presidencial. En ésta se pedirá que el o la aspirante, tenga un 40 por ciento de conocimiento entre la población en general; un 15 por ciento de intención de voto. Y, además, demostrar que se tiene el respaldo que debería tener un candidato independiente, es decir, del 1 por ciento de la lista nominal de electores en al menos 17 estados. Esto significa que se buscaría que los aspirantes a la Presidencia juntaran 956 mil firmas, casi cuatro veces más del número de afiliados al PAN, que son 252 mil 140 personas. Marko Cortés sentenció que quien cumpla con dos de los requisitos, pero no con los tres, no podrá participar. Así que no perderemos de vista a los gobernadores de Chihuahua y Querétaro, María Eugenia Campos y Mauricio Kuri, respectivamente; la senadora Lilly Téllez, los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, y el excandidato presidencial Ricardo Anaya.

ALEJANDRO MORENO LLAMA MC A SUMARSE A LA ALIANZA VA POR MÉXICO, PERO LO CALIFICA COMO “LACAYO DE MORENA”

A un año de que se realicen las elecciones presidenciales y a unos días de celebrarse en Coahuila y Estado de México, Movimiento Ciudadano lanzó una campaña en contra del Partido Revolucionario Institucional. Y es que figuras del movimiento naranja como Salomón Chertorivski, Jorge Álvarez Máynez y Ferrer Galván encabezaron la campaña “con el PRI ni a la esquina” porque el Revolucionario Institucional, dijeron, sigue representando a la vieja política, la corrupción, las represiones “y ahora, el que también pacta con Morena”. En respuesta, y a pesar de que la oposición no tiene oportunidad de enfrentar a Morena si no es a través de un amplio frente, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó “partido de panfleto” a Movimiento Ciudadano y lo acusó de poner en marcha una guerra sucia para “hacerle el servicio de esquirol” a Morena. Advirtió que el priismo iniciará una campaña en contra del partido que encabeza Dante Delgado, para llamar a la ciudadanía a no votar por ellos. Pero, Alito Moreno recalcó que si MC se une a Va Por México ganarían en las elecciones de este año y la presidencial del 2024, porque alcanzarían hasta 46% de votos contra 45% de Morena y sus aliados. De paso, el líder tricolor ya alzó la mano y se destapó como aspirante a la candidatura de la alianza porque dice contar con el respaldo de dos millones de simpatizantes. ¿Será?

EBRARD DARÁ A CONOCER MÉTODO PARA DEMOCRATIZAR ELECCIÓN DE ASPIRANTE PRESIDENCIAL

Marcelo Ebrard se ha empeñado en democratizar el proceso de selección del abanderado presidencial de Morena y ya anunció que encontró la fórmula para garantizar la unidad y que los ciudadanos puedan participar en un proceso transparente de selección. “Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas, que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. La voy a desarrollar y se las comparto el día 5 de junio nada más que pase el Estado de México y Coahuila, 5 de junio en la tarde, pero va a ser buena noticia y vamos a estar contentas y contentos todos para que la cuarta transformación siga adelante”, subrayó. Ojalá que por el bien de su movimiento se logren fijar reglas que dejen satisfechos a los participantes, pues de lo contrario después de los comicios de Coahuila y Estado de México comenzará la “lucha encarnizada” que ya había vaticinado Monreal. Veremos

