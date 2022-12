Hablando de Política

KEN SALAZAR DIALOGA CON GOBERNADORES DE SINALOA Y DURANGO

Temas económicos, proyectos regionales y seguridad fueron los temas que trataron los gobernadores Rubén Rocha de Sinaloa y de Durango, Esteban Villegas, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar en su segunda visita a Sinaloa. En el encuentro se dio a conocer que el gobierno del estado de Sinaloa se sumará a la conmemoración del Bicentenario de la Relación entre México y Estados Unidos cuya celebración se realizará el 12 de diciembre próximo, cuando se llevarán a cabo diversas actividades culturales. Con estas actividades se busca que se cree el corredor económico de Sinaloa “Mazatlán pasando por Durango y por Coahuila ya que constituye un punto estratégico para la economía, porque es la puerta de entrada más eficiente y más expedita a una cadena de suministros, tanto de ida como de regreso, México y Estados Unidos. El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, manifestó su entusiasmo por dicho encuentro, ya que la conectividad entre estados y extranjero es de suma importancia para el país.

DIPUTADOS DE OPOSICIÓN RECHAZAN REFORMA ELECTORAL DE AMLO

La alianza opositora cumplió su palabra y por segunda ocasión no se “dobló” para aprobar una reforma constitucional del Ejecutivo. Ahora rechazaron la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, con el argumento de que defendían la democracia. Contrario a lo que se esperaba el líder del PRI, Alejandro Moreno no cedió a las presiones y a pesar de que el juicio político en su contra está vigente quizá pesó más el riesgo de que se rompiera la alianza del PRI, PAN Y PRD en las elecciones del 23 y 24 o tal vez el miedo de que la existencia del tricolor dependía de los votos de los legisladores de su partido. Quién sabe, lo cierto es que con este resultado sigue viva la alianza Va por México.

MARIO DELGADO DEFIENDE PLAN B DE REFORMA ELECTORAL

Dado que no se alcanzó la mayoría calificada para modificar la constitución en San Lázaro en materia electoral el gobierno mandó su plan B y como era de esperarse el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado defendió la propuesta al señalar que con este proyecto se evitarán los fraudes electorales y se garantizará la democracia en el país. Delgado Carrillo expuso que la iniciativa busca que los partidos tengan menos recursos y que las autoridades electorales se deban al pueblo, no a los partidos políticos. “Con esta reforma se terminará con la compra del voto y se evitará que regresemos a los tiempos de los fraudes electorales. Se busca fortalecer la autonomía e imparcialidad del INE para así garantizar un órgano que haga valer realmente la democracia”, subrayó. Cabe destacar que al cierre de esta columna en la Cámara de Diputados se discutía vía fast track este llamado plan B, pues la iniciativa no pasó por comisiones y de inmediato se subió al pleno para su discusión y aprobación. Entre lo que contempla la iniciativa está modificar el concepto de propaganda y protege las opiniones de servidores. “No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”, indica el texto. “Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”. Se plantea también eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. En el caso del INE, la iniciativa plantea la eliminación de las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura. Al mismo tiempo, a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo en la estructura, entre otros puntos.

MÉXICO DEFINE RUTA PARA DIRIMIR DIFERENCIAS CON EU Y CANADÁ EN MATERIA ENERGÉTICA

Con el acelerador “a todo lo que da” para que antes de que concluya este año México, Estados Unidos y Canadá alcancen acuerdos en materia energética, Raquel Buenrostro, titular de Economía (SE), informó que México trazó ya un plan de trabajo en este rubro para tratar de resolver las diferencias antes de la Cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en enero próximo. Y es que luego de la reunión que tuvo con Katherine Tai, representante comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), para atender las consultas en materia energética, la funcionaria señaló que se busca resolver lo antes posible este tema porque eso “da mucha certidumbre” a las inversiones. Así que con el tiempo encima, la nueva secretaria de Economía tendrá que operar porque recordemos que se tiene previsto que el 9 y 10 de enero se realice en México la Cumbre de Líderes de América del Norte a la que asistirán los presidentes Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estaremos pendientes.

JESÚS ZAMBRANO ADVIERTE QUE MONREAL DEBERÁ COMPETIR POR CANDIDATURA PRESIDENCIAL, SI SE UNE A LA ALIANZA OPOSITORA

Sin cerrar las puertas a Ricardo Monreal para encabezar el proyecto opositor rumbo al 2024, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, aclaró que el PRD sí tiene las “puertas abiertas” para Monreal, pero como cualquiera de los aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Va por México para 2024 tendrá que someterse a un método de evaluación democrático, abierto y transparente para que se mida con otros contendientes. De visita en el Senado, Zambrano Grijalva, acompañado del líder del PRD en esa Cámara, Miguel Ángel Mancera, reconoció que “son tiempos de sumatorias, de unidad de todos aquellos quienes estén dispuestos a enfrentar esta embestida autoritaria de parte del gobierno de la República”. Ya veremos qué pasa pues el zacatecano no se cansa de decir que luchará dentro de Morena por la candidatura presidencial, hasta donde le dé su dignidad.

ADELANTA CONGRESO REGALO DE NAVIDAD A PAREJAS DEL MISMO SEXO

Un regalo de navidad anticipado recibieron las parejas de mismo sexo en el país luego de que el pleno del Senado, que preside Alejandro Armenta, turnó al titular del Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconoce los derechos pensionarios y de servicio médico y social a personas del mismo sexo. Con 90 votos en pro, el pleno de la Cámara Alta aprobó reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Importante pues la reforma aprobada introduce el término genérico de “cónyuge” en términos del reconocimiento de los derechos derivados de la unión matrimonial entre personas del mismo sexo. Así se asegura el acceso y disfrute del derecho de protección social y de los servicios y prestaciones a los cónyuges y concubinas. Manuel Añorve, senador del PRI y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, refirió que estas modificaciones se enfocan a asegurar el disfrute y el acceso a la protección social a concubinarias y concubinarios del mismo sexo en un marco de respeto y no de discriminación. Enhorabuena.

