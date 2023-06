MANUEL CLOUTHIER, PIONERO EN LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

Diferentes actores políticos y personalidades recordaron al fallecido Manuel Clouthier, pues ayer se celebró su onomástico. Clouthier fue un reconocido líder político sinaloense y empresario ejemplar que se distinguió por su lucha por la democracia en México. Nació en 1934 y falleció en 1989. Dejó un legado político imborrable en la historia del país y su nombre ahora brilla en letras doradas en el Muro de Honor del Congreso de Sinaloa. La carrera política de Manuel Clouthier comenzó en el sector empresarial, donde destacó al encabezar la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En 1988 fue elegido candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la República y tras su derrota por la caída del sistema que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, lideró una huelga de hambre, lucha que sentó las bases para la creación del Instituto Nacional Electoral, que, hasta hoy, aunque con otro nombre, se encarga de organizar los comicios en México de manera independiente y democrática.





RICARDO MONREAL PIDE LICENCIA, LO DESPIDEN CON MARIACHIS...

Senadores de Morena despidieron con mariachi, en el Salón de Plenos del Senado a Ricardo Monreal, que se aventura para sortear un nuevo reto, pues a partir del próximo viernes se alistará para competir por la candidatura presidencial de Morena. Las canciones de la “Marcha de Zacatecas” y “El Rey”, sonaron en el recinto luego de que senadores y diputados que integran la Comisión Permanente, dedicaron unas palabras al zacatecano, que ayer martes, pidió licencia a su cargo como senador de la República y renunció a la coordinación de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo recibió buenos deseos, reconocimiento, agradecimientos y parabienes de propios y extraños, por lo que se le vio emotivo y satisfecho por el trabajo que realizó a lo largo de cinco años, ya que-gracias a los acuerdos que tejió-por su gran oficio político, le permitieron los consensos necesarios para sentar las bases de la llamada Cuarta Transformación. Así, con la esperanza y el deseo de que ahora sí se respete la voluntad de la militancia, Monreal Ávila se despidió de sus pares y de su trabajo legislativo que lo distinguió por no ser servil al régimen, actitud que, si bien le está costando no ser el favorito para suceder a Andrés Manuel López Obrador, sí lo caracterizó como un hombre congruente y fiel a sus principios. Por cierto, que en la sesión de la Comisión Permanente también solicitaron licencia los diputados Gerardo Fernández Noroña y Yeidckol Polevnsky del PT y el senador del Partido Verde Manuel Velasco, quienes también competirán por la candidatura presidencial de Morena. No los perderemos de vista.





CLAUDIA SHEINBAUM: NO HABRÁ CAMBIOS EN MI GABINETE TRAS MI SALIDA

Claudia Sheinbaum se sumó a las renuncias y ya mandó su solicitud de la separación del cargo de forma definitiva al Congreso local de la Ciudad de México. Como buena política la favorita en las encuestas de Morena para suceder a Andrés Manuel López Obrador habló con las fuerzas políticas buscando “la gobernabilidad de la Ciudad de México por encima de todo”, al tiempo que descartó que haya cambios en su gabinete, ya que hay algunos temas pendientes en la capital. A pregunta expresa de que, si hay posibilidad de que quede Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, al frente de la CDMX, Sheinbaum reiteró que lo dirá hoy miércoles, y aseguró que todos los integrantes de su equipo son “de primera, todos son trabajadores, honestos y con mucha convicción”. Eso sí, antes de irse Sheinbaum dio buenas noticias a los capitalinos pues anunció que el programa “Uniformes y Útiles Escolares” tendrá un aumento de 100 pesos. Nada despreciable, ya que actualmente, el programa social mensualmente da a preescolar 870 pesos; a primaria mil pesos. Secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) mil 50 pesos.





ADÁN AUGUSTO LÓPEZ DEJA SEGOB EL VIERNES

Las fichas ya se mueven para la carrera presidencial del 2024 y ahora el secretario de gobernación, Adán Augusto López, informó que el próximo viernes dejará su cargo en la Secretaría de Gobernación para contender por la candidatura de Morena a la presidencia. Al salir de la reunión a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, dijo que el lunes 19 iniciará actividades para buscar ser el coordinador de defensa de la transformación.





ALICIA BÁRCENA, NUEVA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alicia Bárcena Ibarra será quien sustituya a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego que este renunció a la cancillería. Ebrard Casaubón felicitó a la diplomática por su nombramiento y, de igual modo, enalteció la cooperación que ambos tuvieron durante su “brillante gestión” al frente de la CEPAL. López Obrador añadió que Alicia Bárcena entrará en funciones como la nueva canciller en diez días. Ello, señaló, debido a que la diplomática se desempeñaba como embajadora de México en Chile previo al nombramiento. Pero ¿quién es Alicia Bárcena? El 14 de julio del 2022, Alicia Bárcena se convirtió en la primera mujer en encabezar la embajada de México en Chile. Es licenciada en Biología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Bárcena Ibarra también se desempeñó por casi 14 años en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); cargo en el que fue designada en 2008 por el entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.





MANUEL AÑORVE PROPONE REFORMAS PARA CRISTALIZAR Y NORMAR GOBIERNOS DE COALICIÓN

No todo fueron despedidas en la Comisión Permanente, pues algunos sí enlistaron propuestas legislativas. Tal es el caso del coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien presentó un proyecto para establecer como facultad constitucional para el Congreso de la Unión, el conocer y observar las políticas públicas convenidas por las partes que integren el convenio y programa de Gobierno de Coalición, en caso de que el titular del Ejecutivo Federal opte por uno. Adicionalmente, con las reformas a los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agrega como parte de las facultades del titular del Poder Ejecutivo Federal, acordar las políticas públicas convenidas con las diferentes fuerzas políticas. El legislador del PRI también propuso otra iniciativa para expedir la Ley Federal de Gobiernos de Coalición, que tiene por objeto regular la facultad de la persona titular de la Presidencia de la República para constituir, en cualquier momento de su mandato, un Gobierno de Coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión; así como establecer los principios, organización, programa, procedimientos y plazos para su formación. Adicionalmente, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer la funcionalidad de un gobierno de coalición, por lo que el Gabinete del Gobierno de Coalición asumirá las atribuciones de orden político, la creación e instrumentación de políticas públicas y la aplicación del Convenio y el Programa de Gobierno de Coalición. Los servidores públicos de la Administración Pública Federal quedarán sujetos a las determinaciones del presidente de la República y del Gabinete de Coalición, y serán considerados como parte de una instancia administrativa y profesional. Y, por último, se establece que los secretarios del Gobierno de Coalición asumirán las facultades que para los secretarios de Estado establece la legislación por cuanto a las atribuciones de orden político y la conformación de políticas públicas. Por último, se formula que los partidos políticos que integren un gobierno de coalición conservarán su identidad, registro y prerrogativas.





PRD DENUNCIA A MORENA POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE SUS ASPIRANTES A CANDIDATURA

Por considerar que Morena está violando la Ley Electoral, el PRD denunció a este partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el acuerdo de su Consejo Nacional, para definir la candidatura a la presidencia. En un recuento de hechos, el PRD señaló que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y ahora Yeidckol Polevnsky han manifestado su intención por ser candidatos a la presidencia. Dado que la persona que ocupe el cargo de coordinador será el precandidato único a la presidencia de la República por el partido, como ya ocurrió en Coahuila y Estado de México, puesto que no existe en los estatutos de Morena, el Sol Azteca consideró que las llamadas “corcholatas” se encuentran realizando actos tendientes al proceso de selección de candidato o candidata, a la Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. Veremos qué pasa.





