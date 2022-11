Hablando de Política

FONDOS DE PENSIONES E INFONAVIT INTOCABLES: SHCP

Hace unos días causó revuelo la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados que pretende fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) debido a que circuló el rumor de que el gobierno podría tomar las reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit. Sin embargo, la propuesta aún tiene que ser analizada por el Senado para que entre en vigor y ya la Secretaría de Hacienda dejó en claro que estos recursos son intocables. Pero ¿Qué es este Fondo? El Fondo Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)) tiene el objetivo de contar con mecanismos de ahorros en periodos de bonanza para enfrentar contingencias fiscales, ante caídas repentinas de ingresos presupuestarios, contra lo aprobado por el Congreso para el año fiscal en cuestión. Estos ahorros se generan cuando llegan más ingresos que los programados a la hacienda pública después de sanear faltantes. En 2017 y 2018 estos dineros alcanzaron niveles máximos; pero al ser utilizados para compensar ingresos faltantes en 2019 y 2020 al cierre del tercer trimestre de este año, reportó recursos por 21,377 millones de pesos. Ante la preocupación que causó la falta de claridad en las modificaciones legales pues no se especifica de dónde se van a tomar los recursos en caso de ser necesario, la Secretaría de Hacienda negó que se fueran a tomar recursos de pensiones o del Infonavit para fortalecer el FEIP. “Los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del gobierno federal”. Si bien la propuesta forma parte del paquete económico y ya fue avalada por los diputados ya el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal se comprometió a analizar con responsabilidad la minuta al tiempo que aclaró: Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y todos. Veremos pues lo cierto es que aún no hay claridad por parte de las autoridades hacendarias.





A DEFENDER AL INE LLAMA MANUEL CLOUTHIER

Manuel Clouthier Carrillo está muy activo y en su calidad de invitado del Frente Cívico Nacional que está convocando a la marcha del próximo domingo para defender al INE, llamó a la ciudadanía a sumarse a esta movilización. Clouthier destacó la importancia de frenar la intención del presidente de la República de avasallar a la democracia y descalificar a los miembros de la sociedad civil que participan en este movimiento. El destacado sinaloense lamentó que el ejecutivo federal polariza a la sociedad con sus declaraciones y alertó el riesgo que corre la democracia de aprobarse esta propuesta. Por su parte, la presidenta del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, Cinthia Valenzuela Langarica dio a conocer que la cita es el próximo domingo en las escalinatas del templo de la Lomita donde iniciará la marcha, que culminará frente a la catedral. Estaremos atentos.





EL PRIMERO DE DICIEMBRE SE DEFINE AUMENTO AL SALARIO: AMLO

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ultima detalles con el sector empresarial para que la definición del aumento al salario mínimo se de a más tardar el 1 de diciembre. El mandatario aceptó que, si bien se tiene que tener cuidado con la inflación, este no debe ser un pretexto para negar un derecho legítimo de los y las trabajadoras. AMLO dejó en claro que se trabaja para que el acuerdo sea por unanimidad de los tres sectores obreros, patrones y el gobierno federal. “A lo mejor, quieren hacerlo el día 1 de diciembre en la mañana, es lo que me ha llegado de información, pero todavía falta”. El Jefe del Ejecutivo dijo que se tiene una propuesta de 15% de incremento de parte de la Coparmex, pero la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), había propuesto que el aumento fuera mayor, pero no dio porcentaje.





ADÁN AUGUSTO LÓPEZ EN CHIHUAHUA PROMUEVE REFORMA ELECTORAL

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anda muy activo recorriendo los Congresos del país para pedir el voto a favor de la reforma que amplía el plazo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero también está aprovechando para solicitar el respaldo a la iniciativa presidencial de Reforma Electoral porque, dijo, se debe escuchar la voz del pueblo. En Chihuahua, donde se reunió con la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario recalcó que el mismo INE pagó una encuesta, “que la intentaron esconder”, en la que se reconoce que más del 70 por ciento de la gente está de acuerdo con la reforma. Veremos qué pasa con la iniciativa pues recordemos que en San Lázaro se determinó aplazar la discusión del tema hasta diciembre pues ahora los legisladores andan muy ocupados con presupuesto.





DIÁLOGO RESOLVERÁ CONFLICTO CON EU Y CANADÁ EN MATERIA ENERGÉTICA ASEGURA SECRETARIA DE ECONOMÍA

Para la nueva secretaria de Economía con diálogo y negociación se va a dirimir cualquier diferendo comercial con Estados Unidos. Raquel Buenrostro Sánchez compareció en el Senado de la República donde destacó que de esta forma se garantiza el respeto a la soberanía de México y el respeto al estado de derecho. Eso sí la funcionaria mencionó que, en las consultas por el tema energético en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las conversaciones “van bien”, pues el tema más delicado es el de la ley de energía y lo que México tiene que hacer es explicar cómo se aplica. “Como cualquier acuerdo comercial, lo que nosotros tenemos que ver es que las modificaciones que haga el país que ya firmó un tratado comercial y las nuevas modificaciones no contravengan los tratados internacionales ya suscritos, sólo las obligaciones que hayan sido adquiridas previamente. Eso no está sucediendo al momento, hasta el día de hoy eso no ha sucedido, sólo se le tiene que explicar, y parte de los acuerdos es tener un grupo de seguimiento sobre cómo se están dando estos amparos”, dijo.





BIDEN EN RIESGO DE PERDER EL CONTROL LEGISLATIVO CON ELECCIONES INTERMEDIAS

Al cierre de esta columna los primeros resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos seguían fluyendo y aunque aún no hay nada escrito, analistas consideran que será difícil que el partido de Joe Biden (Demócrata) conserve la mayoría legislativa. Las encuestas realizadas en los últimos meses prevén un escenario claro dando el triunfo a los republicanos, pero como siempre pasa, la mejor encuesta es la votación. Los resultados definitivos tardarán días o semanas en darse a conocer, debido a lo reñido de algunas contiendas. Recordemos que en los comicios de ayer en el Congreso estadounidense se renovaron los 435 legisladores de la Cámara de Representantes y 35 escaños de los 100 que hay en el Senado. El Partido Demócrata actualmente tiene 220 asientos en la Cámara y los republicanos cuentan con 212. Además, se eligieron 36 gobernadores y otros cargos. Joe Biden anda muy activo pues estos comicios de medio termino definirán sus últimos años de gobierno y serán un termómetro para las elecciones presidenciales del 2024. Y para nuestro país también son relevantes pues dependiendo de la composición en las Cámaras las acciones en materia migratoria y energética en contra de México podrían recrudecerse. Veremos, por lo pronto, se dice que Donald Trump podría anunciar sus intenciones para reelegirse el próximo 15 de noviembre. Estaremos atentos.

