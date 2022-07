Hablando de Política

LUIS DONALDO COLOSIO, TENDENCIA HACIA ARRIBA EN ENCUESTAS Y AÚN NO HA DICHO QUE VA

Mucha gente me pregunta que si va o no va Luis Donaldo Colosio Riojas Alcalde de Monterrey a buscar la presidencia de la República, aún falta un año para que la carrera por la sucesión presidencial empiece formalmente, los partidos y los aspirantes ya están definiendo sus estrategias y hay que analizar los posibles escenarios y los nombres de quienes tienen posibilidades de estar en la boleta.

Los líderes de los partidos saben que para vencer a Morena en el 2024 PRD, PRI, PAN Y MC deben formar una gran alianza, pues de otra forma el voto se va a dividir y esto permitirá ganar al candidato o candidato de MORENA, si los partidos que pretenden firmar la alianza opositora van separados: será un día de campo para MORENA y sus aliados.

En caso de que la Coalición opositora se conformara por los cuatro partidos ya mencionados, Luis Donaldo Colosio Riojas seria, quién ganaría y sin duda, derrotaría a quien vaya por Morena, PT y PVEM, llámese Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, o Adán Augusto López Hernández Ricardo Monreal.

Otro de los personajes de la coalición opositora fuerte para dar la batalla es Ricardo Anaya, pero recordemos que enfrenta un problema judicial que lo tiene fuera del país y en el caso de Enrique Alfaro, Juan Carlos Romero Hicks o Enrique de la Madrid que ya levantaron la mano, considero que, si bien son políticos de primera línea y gran experiencia, los números aún no les dan, pues recordemos que Colosio, sin haber aceptado abiertamente su intención de participar ya encabeza las preferencias electorales que lo colocan en empate técnico con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Muchos aseguran que a Luis Donaldo Colosio Riojas le falta experiencia, política administrativa y tienen razón pero el nombre de su padre es su fortaleza y si se rodea de un buen equipo y lo escucha puede hacer un excelente campaña política y después un buen gobierno.

Aunado a que la gran mayoría de los que lo conocen, sienten que la historia tiene una deuda con él por lo que en caso de exista un rompimiento con el PRI y si el PAN logra convencerlo para encabezar la alianza entre este partido y el PRD, tiene grandes posibilidades de que incluso los priistas inconformes con su actual dirigente lo apoyen.

El Dirigente Nacional de MC Dante Delgado hasta este momento ha dicho que su partido no formará parte de la Alianza opositora, sin embargo falta tiempo y hay que recordar que todos los candidatos tienen 2 vías legales para hacerse de una candidatura la primera es ser postulado por un partido político y la otra las candidaturas independientes qué hay que recolectar firmas , ante esta circunstancia si Luis Donaldo u otro candidato o candidata desea participar tendrá que esperar los tiempos legales para este proceso .

Por otro lado, muchos de los que votaron por el proyecto de la 4T puedan estar arrepentidos pues consideran que ha fallado en la educación que registra 3.5 millones de estudiantes fuera de la escuela, fallas en el sistema de salud arriba de 400 mil muertos por Covid, desaparición del seguro popular y falta de tratamientos para niños con cáncer y programas sociales considerados como un instrumento electoral.

México, además, registra estancamiento en su economía derivado de factores externos e internos y no se han tomado las mejores decisiones en materia energética, no han logrado generar confianza y alejan las inversiones. Finalmente no descarte a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, o Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, que ellos ya levantaron la mano y si tienen experiencia.

RECONOCIMIENTO A DESTACADO SINALOENSE: CÉSAR AUGUSTO RIVAS

En otro tema le comento que el próximo 1 de julio a las 10:00am se le entregara el reconocimiento a la Trayectoria Profesional 2021, al médico César Augusto Rivas González.

Cabe mencionar que recibir este reconocimiento es una distinción que la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, A.C. otorga desde el año 1989, a un profesionista que se ha dedicado a promover la superación académica, técnica, científica, así como su aportación a favor de la comunidad sinaloense.

En esta ocasión, en su 33ª edición el Colegio de Profesionistas reconocerá a un médico sinaloense, especialista en medicina interna: César Augusto Rivas quien nació en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 2 de enero de 1949. Su formación académica está basada en el área de la salud, a nivel profesional y de posgrado, se ha destacado en el ámbito clínico como Médico Especialista en Medicina Interna, en el sector educativo como docente y gestor, permitiéndole formar generaciones de profesionistas en el área de la salud pues fue fundador de la hoy Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Enhorabuena.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter: jHectormunoz

Facebook: Hector muñoz

Instagram: jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx