Hablando de Política

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES MUY IMPORTANTE PARA DIGNIFICAR LOS PROCESOS POLÍTICOS: DIP. YADIRA MARCOS

Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro espacio informativo a la diputada Yadira Marcos quien nos comentó que el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro sostuvo un encuentro virtual con su coordinador Ignacio Mier, a fin de definir el calendario de las asambleas informativas que realizarán para promocionar, discutir y analizar la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yadira Marcos dio a conocer que el reto es tener 400 asambleas informativas como mínimo por distrito electoral para dar a conocer lo pertinente sobre la reforma para que el ciudadano se informe adecuadamente. En este sentido, resaltó que en México es necesario adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas y democráticas que se viven, pues de aprobarse la iniciativa presidencial, se tendría un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos por la reducción del número de diputados y senadores plurinominales. Es decir, de 500 diputados pasarían a 300 y de 128 Senadores pasarían a 96. Sobre renovación de dirigencia nacional, Yadira Marcos explicó que tanto la presidencia como la secretaría general se renovarán hasta el 2023 pero aclaró que el próximo 22 de julio se publicará en la página oficial de Morena los cargos que en encuentren en posibilidad de renovarse. El tema de la sucesión también fue motivo de plática y en este sentido, la legisladora afirmó: “Cualquier corcholata que quede gana. A Morena le va a ir muy bien con la o el candidato que quede, espero que sea mujer”. Recordemos que el Presidente de la república ha dado a conocer los posibles perfiles que le gustaría que compitieran en la carrera presidencial el 2024, como es el secretario de gobernación, Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Sobre la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, ubicado por las encuestas como un fuerte candidato a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano, Yadira Marcos, “dijo que es un joven que ha hecho una buena carrera política pero aún le falta. Puede ser que más adelante accediera a esa oportunidad de contender”.

CAMBIOS EN EL CEN DEL PRI INCLUYEN A SEIS EX GOBERNADORES

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno ya está moviendo sus fichas ante las inconformidades de los ex presidentes de su partido por los escándalos que se han desatado en su contra. Y es que Alito realizó diversos cambios y ajustes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y en el Consejo Político Nacional (CPN). Moreno Cárdenas designó al exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, como secretario de Acción Electoral del CEN; al exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, como secretario de la Frontera Sur; al exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, secretario de Asuntos Religiosos; y a Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas, como secretario de Operación Política. Mientras que en el Consejo Político Nacional (CPN) designó al exgobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, al frente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación; y a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima, como representante de la Comisión de Administración Pública y Gobernanza. Ah, pero eso sí, Alito insistió que ni él como presidente nacional del partido, ni la diputada federal hidalguense, Carolina Viggiano Austria, como secretaria general del CEN, y otros varios puestos de primer nivel, no dejarán sus cargos hasta agosto del 2023.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA RECHAZA QUE EN LA CDMX HAYA CÁRTELES DE DROGA

Como de costumbre el coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera sigue enfocado en sus labores legislativas y empapado de los temas nacionales. En esta ocasión y porque la experiencia lo avala por haber sido jefe de Gobierno, rechazó que cárteles del narcotráfico estén asentados en la Ciudad de México. De paso Mancera reconoció el buen trabajo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, en el combate a estas organizaciones criminales. “Las organizaciones criminales siempre han sido combatidas. Es muy diferente a decir que estén asentadas aquí, porque la operación en esta ciudad se dificulta, tiene muchísima presencia de la policía. Aquí tienes a la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí tienes a la Secretaría de Marina, aquí tienes a la entonces Policía Federal y hoy Guardia Nacional, aquí tienes 80 mil elementos de policía, es demasiado potente como para que decidan, vamos a instalarnos en la Ciudad de México. Refirió que en la capital del país si hay células y grupos de narcomenudeo que han sido documentados con todos sus diferentes nombres, con el grupo de Tepito, el grupo de Tláhuac, los grupos que están en la zona de Iztapalapa, los grupos que están en la zona de Álvaro Obregón. Pero, también se han hecho cientos de detenciones.

CAMPO SOLUCIÓN PARA ENFRENTAR INFLACIÓN Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA: MONREAL

La carrera por la sucesión no distrae a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, de sus obligaciones legislativas y de nuevo su voz fue distinta a la de muchos en su movimiento, pues reconoció que además de la inseguridad, la atención al campo es otro de los grandes pendientes de la 4T. Por ello, dijo, el “Senado actuará con responsabilidad y prudencia para apoyar a los productores”. Al participar en el “Diálogo sobre legislación y desarrollo de la apicultura. Región Centro-Golfo”, Monreal Ávila consideró que el sector primario enfrenta una etapa difícil por lo que es momento de voltear a verlo y respaldarlo de manera institucional. En este tenor, Monreal se comprometió a gestionar con la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal para que en el presupuesto del próximo año se otorguen más recursos para el sector porque consideró que el campo es la solución para enfrentar la inflación y la dependencia alimentaria. Estaremos atentos.

PARTIDOS DE OPOSICIÓN EN EL EDOMEX PIDEN LEGISLAR PARA FACILITAR GOBIERNOS DE COALICIÓN

Los presidentes del PRD, PRI y PAN en el Estado de México estuvieron de visita en el Senado de la República y ahí se pronunciaron a favor de los gobiernos de coalición, como el primer paso para fortalecer y concretar la alianza electoral en 2023 y derrotar a Morena. Los políticos destacaron la necesidad de avalar la reforma en este tema, que ha propuesto el coordinador parlamentario del sol azteca en el Congreso local, Omar Ortega Álvarez. En este sentido, el dirigente del PAN en el estado de México, Anuar Azar, afirmó que este tipo de gobiernos en los que de manera institucional participen varios partidos pueden generar mejores resultados para sus gobernados, lo que representa un reto para 2023 y 2024. Parece buena la propuesta, pero habrá que esperar si la mayoría la avala o no. Estaremos atentos.

SIN VACACIONES DE VERANO EN LA UAS PARA APOYAR A JOVENES EN SU INSCRIPCIÓN

En la Universidad de Sinaloa, se nota la preocupación por la educación y a fin de brindar una atención personalizada a los jóvenes de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2022-2023 para que culminen su trámite de inscripción con éxito, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ha implementado durante este período vacacional guardias en las áreas de control escolar de todas las unidades académicas tanto de nivel bachillerato como de licenciatura. La maestra Marisol Mendoza Flores, directora de la Preparatoria Central Diurna de la UAS, dio a conocer que, por instrucciones del Rector, doctor Jesús Madueña Molina, a nivel estatal, en todos los planteles de la institución se llevarán a cabo guardias para facilitar y flexibilizar la revisión de los documentos solicitados y de esta manera, los aspirantes aceptados concluyan en tiempo y forma su proceso de inscripción. Enhorabuena.

RUBÉN ROCHA MOYA FACILITA EDUCACIÓN A JÓVENES SINALOENSES

El gobernador de Sinaloa sabe muy bien que la educación es la mejor herramienta que un gobierno puede dar a las nuevas generaciones y por ello anunció que en breve iniciará la construcción del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) cerca de la zona que comprende los fraccionamientos de Valle Alto y La conquista en Culiacán. Y es que como buen gobernante Rocha Moya escuchó las demandas de sus gobernados y mencionó que no es justo que los jóvenes recorran largas distancias para cursar el nivel medio superior. Pero además el gobernador comentó que entre otras problemáticas a las que se le dará solución, es a las 117 escuelas públicas que han reportado fallas con el alumbrado, donde a la mayoría les hacen falta transformadores. Enhorabuena.

EL GOBIERNO GENERA CONDICIONES PARA FOMENTAR INVERSIÓN: TATIANA CLOUTHIER

Muy activa se le ha visto a la secretaria de Economía Tatiana Clouthier, pues no sólo se reúne constantemente con sus homólogos de otros países, sino que recorre el país para facilitar la inversión. Y es que, a decir de la funcionaria, ante los efectos que provocó la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno de México está generando las condiciones para que más empresas lleguen al país y así evitar daños económicos. Clouthier Carrillo explicó en Veracruz, donde estuvo hace unos días con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que contrario a los dichos de empresarios que hablan sobre una segunda crisis económica, desde la federación se está trabajando para que al traer más empresas que quieran invertir en el país como es el caso de «Nestlé», no tener problemas de disrupción de cadenas de suministro, además de tener mayor inversión en términos logísticos en el país, no solo en el ramo carretero o de ferrocarriles, sino portuario.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter: @jHectormunoz

Facebook: Hector muñoz

Instagram: jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx