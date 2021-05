Hablando de Política

EN EL MARCO DEL T-MEC SINDICATO CANADIENSE OBSERVARA LA VOTACION DE LA PLANTA DE GM EN GUANAJUATO

Pese a que muchos lo negaban al inicio de las negociaciones del T-MEC el tiempo confirmó lo que se temía y lo cierto es que debido a las nuevas reglas del Tratado ya se tendrá quien “supervise” que éstos se cumplan. Muestra de ello es que la reposición del proceso para legitimar el contrato colectivo de trabajo de General Motors en la planta de Silao estará más vigilada que nunca, pues no sólo deberán acudir inspectores de las autoridades laborales mexicanas, sino también lo harán de la organización sindical Unifor de Canadá. Y es que, de acuerdo con Jerry Dias, presidente nacional de Unifor “este voto representa un detonante en la lucha por los derechos de los trabajadores en México y Norteamérica”. Agregó que los más de 6,000 trabajadores automotrices de General Motors que laboran en la planta de camiones en México se están preparando para volver a emitir un voto de autenticación del sindicato que se vio arruinado como resultado de la corrupción y la supuesta interferencia delictiva por parte de su sindicato actual. Cabe recordar que el T-MEC es un tratado que no tiene precedentes en el mundo puesto que contempla reglas de operación que otros instrumentos comerciales no tienen ya que, además de los temas laborales, incluye capítulos en materia de medio ambiente, patentes, comercio electrónico y mecanismos de solución de controversias, entre otras. Así que seguramente no será la primera vez que estos inspectores anden en nuestro país pues ya lo dejó en claro la representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien reiteró que hará todo lo que este a su alcance para “implementar, aplicar y cumplir los términos” del acuerdo entre los tres países del T-MEC.

TATIANA CLOUTHIER EXHORTA A EU Y CANADÁ TRABAJAR PARA FORTALECER LAS CADENAS REGIONALES DE VALOR

Muy atareada estuvo esta semana la secretaria de Economía Tatiana Clouthier pues encabezó los trabajos de la primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) con sus homólogas Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, y Mary Ng, ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá. Ahí se acordó que México será el anfitrión del primer aniversario de la entrada en vigor del T-MEC el próximo mes de julio, si las condiciones lo permiten, los representantes de los tres países sostendrán una reunión presencial en ese mes. Durante los trabajos de esta primera reunión trilateral, la secretaria instó a sus pares a seguir colaborando para fortalecer las cadenas regionales de valor y para reubicar la producción de Norteamérica en sectores clave como la producción de vehículos, semiconductores o productos farmacéuticos. Destacó que el T-MEC puede garantizar resultados fantásticos, ya que es la herramienta principal que permitirá que los tres países se recuperen por completo de los efectos de la pandemia. En tanto, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que México ofrezca una política energética que respete la inversión estadounidense, al tiempo que haga mayores esfuerzos para facilitar el comercio. Katherine Tai enfatizó a Tatiana Clouthier, la importancia de varios temas en curso que son importantes resolver entre los dos países, tales como, mejorar los enfoques regulatorios basados en ciencia y el riesgo en la agricultura; acceso de papas frescas estadunidenses a todo México.

BUENAS NOTICIAS, SEGÚN LA IMEF LA ECONOMÍA PODRÍA CRECER MÁS DEL 5%

Por fin se avizora una luz de esperanza de recuperación para nuestro país pues, de acuerdo al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) la economía en México podría crecer por encima del 5 por ciento durante el 2021, sin embargo, este aumento no reflejaría un cambio estructural importante para cambiar la actividad económica, sino que es producto de un rebote por el impacto el año pasado del COVID-19. De acuerdo a Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, “el proceso de vacunación ha estado contribuyendo a que haya una mayor apertura de la economía y conforme va avanzando el color de semáforo hay más flexibilidad para la reapertura”. Sin embargo, el experto también nos hace notar que puede registrarse una caída de la tasa de crecimiento potencial del PIB, pues no hay incentivos para impulsar la inversión. Cabe recordar que la estimación más reciente para la actividad económica para 2021 es de 4.8 por ciento y una vez que se hagan de nuevo los estudios económicos esta podría alcanzar entre un 5.4 y 5.5 por ciento más conforme las actividades se vayan normalizando.

MÉXICO ESTABLE PARA LA INVERSIÓN: FITCH RATINGS

A estas buenas noticias se suma la nota positiva que otorgó la agencia calificadora Fitch Ratings que ratificó el lunes la calificación crediticia para la deuda soberana de México en ‘BBB-’, con perspectiva estable, el último escalón del grado de inversión para la firma. La Secretaría de Hacienda a cargo de Arturo Herrera indicó que Fitch resaltó en su decisión que México tiene una deuda baja comparada con la de economías similares, así como finanzas externas estables y robustas, y un marco de política macroeconómica consistente”. Otros aspectos positivos que tomó en cuenta la calificadora fueron la prudencia de la política fiscal y el sólido desempeño de las finanzas públicas, que abonan, considera, a la estabilidad macroeconómica y a la confianza para la inversión.

MARCELO EBRARD ANUNCIA REAPERTURA DE LAS FRONTERAS PARA EL 21 DE JUNIO

Con la vacunación avanzando en Estados Unidos y México el cierre de fronteras entre ambos países ya vislumbra una fecha para que finalice y es que, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores al mando de Marcelo Ebrard, nuestro país mantendrá las restricciones a cruces terrestres no esenciales en sus fronteras con la Unión Americana, Guatemala y Belice hasta el 21 de junio. La cancillería adelantó que México y Estados Unidos ya están en conversaciones para “flexibilizar las restricciones a cruces fronterizos a partir de los índices de propagación del covid-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera” a partir del 22 de junio.

AVANZA VACUNACIÓN EN MÉXICO Y ESTA SEMANA SE RECIBIRÁN 5 MILLONES DE DOSIS

Conforme pasa el tiempo se está normalizando la vacunación y a pesar de que no se ha podido avanzar como se quisiera, las dosis siguen aplicándose cada vez a más personas. Basta mencionar que tan sólo entre el martes y el miércoles se aplicaron 606 mil 132 dosis. Con esto, de acuerdo con el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, ya suman 14 millones 673 mil 682 las personas vacunadas, ya sea con esquemas de dos dosis o de una, como es el caso del biológico de Cansino. Por lo pronto esta semana se espera que México reciba 5 millones de vacunas contra COVID.

JOE BIDEN IMPULSA AUTOS ELÉCTRICOS PARA ACTIVAR ECONOMÍA; PROPONE SUBSIDIO DE 174 MIL MDD

De nueva cuenta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue dando muestras de compromiso por cumplir sus promesas de campaña y continúa promoviendo acciones para la pronta recuperación de la economía de ese país. Ahora está proponiendo un plan de subsidios por 174 mil millones de dólares para fomentar el uso de autos eléctricos, pues ve en ellos una tecnología que creará empleos e impulsará la economía, pero también como una forma de evitar la contaminación y el calentamiento atmosférico. El mandatario descartará los incentivos a los consumidores para los modelos eléctricos de lujo de alto precio, según una hoja informativa de la Casa Blanca, en el marco de un enorme plan de gastos públicos para incitar a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos.

