Hablando de Política

LUIS GUILLERMO BENÍTEZ ENTRE LOS ALCALDES MEJOR EVALUADOS

Muy buenas cuentas está entregando a los habitantes de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres pues de acuerdo a la última medición de Consulta Mitofsky el alcalde está entre los siete mejores evaluados de un total de 150 mandatarios municipales del país. En la categoría de los munícipes más destacados de MORENA, Benítez Torres se colocó en el número 2 del Top 5, por los trabajos que se han realizado durante su actual administración. Por género, el ranking indicó que 105 alcaldes fueron hombres con una aprobación promedio de 4.5 por ciento, mientras que 45 fueron mujeres y tuvieron una aprobación de 44.2 por ciento. También se observó que solo dos acaldes tuvieron una aprobación sobresaliente al obtener más de 60 por ciento de aval, 52 ediles tuvieron una calificación alta (50 a 59 por ciento) mientras que 53 con media (40 a 49 por ciento) y 43 baja (menos de 40 por ciento). De acuerdo a la encuesta los 10 presidentes mejor evaluados son: Jesús Antonio Nader Nasrallah/ Tampico, Tampico; Juan Ángel Flores Bustamante/ Jojutla, Morelos; Luis Bernardo Nava Guerrero/Querétaro, Querétaro; Renán Barrera Concha/ Mérida, Yucatán; Roberto Sosa Pichardo/Corregidora, Querétaro; José María Fraustro Siller/Saltillo, Coahuila; Luis Guillermo Benítez Torres/Mazatlán, Sinaloa; Luis Donaldo Colosio Riojas/Monterrey, Nuevo León; Pablo Lemus Navarro/Guadalajara, Jalisco y Adrián Oseguera Kermion/ Ciudad Madero, Tampico. Enhorabuena.

TATIANA CLOUTHIER: MÉXICO COMPROMETIDO EN FORTALECER RELACIÓN COMERCIAL CON CANADÁ

Ocupada y concentrada se la ha visto a la secretaria de Economía pues en medio de la disputa comercial en donde Canadá y Estados Unidos denunciaron a México por supuestamente incumplir las reglas del T-MEC en el sector energético, Tatiana Clouthier está enfocada en recomponer las relaciones con nuestros principales socios comerciales. Y para muestra, basta mencionar que, en su encuentro con su homóloga canadiense, la funcionaria mexicana destacó que México está interesado en robustecer el clima de inversión con Canadá mediante el T-MEC y otros acuerdos comerciales, para lo cual prepara mesas de trabajo bilaterales. Durante el lanzamiento del Diálogo Económico del Alto Nivel entre ambas naciones, Clouthier destacó que Canadá es el quinto socio comercial más importante para México, con un intercambio comercial de 24 mil 300 millones de dólares al cierre de 2021. Además, destacó que la inversión extranjera directa canadiense es la tercera fuente de flujos de capitales foráneos con cerca de 49 mil millones de dólares. “México es el tercer socio comercial más importante para Canadá y una de las naciones con inversión extranjera más relevante, incluyendo el sector energético”, dijo a su vez, Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá. Tan importante es México para esa nación que la ministra Ng subrayó que el gobierno canadiense está dispuesto a colaborar en el marco del T-MEC a pesar de los conflictos energéticos, laborales y en torno a permisos reglamentarios. De gran relevancia son estos diálogos pues recordemos que tienen como objetivo fortalecer la relación económica y comercial de ambos países mediante la implementación de iniciativas estratégicas enfocadas en prioridades compartidas.

ALEJANDRO MORENO SE DICE VÍCTIMA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA

“Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. “Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme. No me van a asustar, ni van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México”. Así respondió Alejandro Moreno líder del PRI a la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Campeche en la Cámara de Diputados en su contra. Moreno Cárdenas, acusó persecución política y advirtió a los legisladores de Morena que no lo van doblegar ni asustar. El dirigente nacional del PRI acusó que, una vez más, “el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utilizan las instituciones del Estado para perseguir e intimidar a sus opositores”. A pesar de su actitud envalentonada no cabe duda que Alejandro Moreno cada vez está más acorralado y mermado en su imagen como dirigente de partido. A ver si esto no pone en riesgo la alianza opositora para los comicios del 2023 y 2024. Ya veremos, al tiempo.

MIGUEL ANGEL MANCERA PIDE FORTALECER LA GUARDIA NACIONAL

Siempre ocupado, sobre todo en atender temas nacionales está el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, quien declaró que es necesario dotar de mayores recursos y fortalecer a las policías estatales y municipales, porque la Federación y la Guardia Nacional no pueden solas combatir la inseguridad y la violencia que se registra en distintas regiones del país. “Nosotros estamos convencidos de que hay que fortalecer a las policías locales, también. Se tiene que hacer un trabajo conjunto. Además, de consolidar y por supuesto, dar y como lo hemos dado el apoyo que se requiere a la conformación de la Guardia Nacional, el poder dotar de recursos, de apoyo y, por supuesto, de fortalecimiento a las policías estatales, a los servicios periciales estatales, a las policías municipales, va a ser fundamental para que puedan acompañar esta tarea, la Federación no puede sola, tiene que estar fortalecida también toda la tarea estatal”. Pero no sólo queda en discursos ya que el coordinador perredista anunció que presentará a la Junta de Coordinación Política del Senado un conjunto de propuestas, para que sean expuestas a las autoridades federales, algunas, dijo, irán en el sentido de fortalecer a los cuerpos policíacos locales y a los servicios periciales estatales.

HECTOR MELESIO CUÉN REITERA RESPALDO A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Quien está fortaleciendo la unión entre el Partido Sinaloense y Morena a nivel federal es Héctor Melesio Cuén Ojeda, pues el líder moral de este partido sigue luchando para ocupar espacios para trabajar en favor de los ciudadanos. Y como primer paso el PAS ya definió su total respaldo a Adán Augusto López Hernández, para que se convierta en el candidato presidencial de Morena en el 2024. Eso sí dejó en claro que no hay tal ruptura con el gobernador Rubén Rocha por lo que siempre están dispuestos a trabajar por el bien de la ciudadanía sinaloense y en este sentido, aclaró que el apoyo de su partido al secretario de Gobernación, no se trata de un golpeteo a Rocha Moya ni a Morena en Sinaloa. “Hay muchos que dicen que nos adelantamos, lo que pasa es que nosotros no andamos a dos aguas, siempre actuamos de manera honesta”, dijo.

