Hablando de Política

EX DIPUTADO FEDERAL Y EMPRESARIO MANUEL CLOUTHIER CUESTIONA AL INE Y LO CALIFICA DE ARBITRARIO

Fuerte y claro se escuchó la voz de Manuel Clouthier en su poderosa cuenta de twitter quien lanzó severas críticas al INE. Y es que el ex diputado acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es arbitrario y se ensaña contra algunos.

El político escribió: “El INE a mí me impuso una multa arbitraria e igual a su estilo no me dio el derecho de audiencia, los HDSCHM fueron Murayama, Nacif y Córdova! Hasta me enfermé del coraje”.

Manuel Clouthier fue más allá y manifestó que también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al igual que en el INE, se han ido creando “unos monstruos ya que la independencia se ha convertido en arbitrariedad”.

Y puntualizó que, “fue tal la impotencia por la arbitrariedad que hasta me dio un ataque de gota y no podía caminar”, y concluyó su mensaje asegurando que un amigo que fue Candidato Independiente el INE le condonó una falta grave, y a mí que no cometí falta alguna me jodió multándome de manera arbitraria.

Finalmente, Manuel Clouthier resaltó: “A mí me enseñaron que ninguna ley puede estar por encima de un derecho humano. Respecto al Derecho Humano de Participación política los requisitos y condiciones no deben ser irracionales ni desproporcionados !!!

ARTURO HERRERA DEFIENDE PRONÓSTICO ECONÓMICO, ES REALISTA QUE LA ECONOMÍA CRECERÁ EN 5.35 POR CIENTO, SEÑALA

Tal parece que el país por fin verá la luz al final del túnel que en materia económica ha dejado el Covid, o al menos así lo ve el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera quien no tuvo empacho en decir que son “realistas” las previsiones de crecimiento de la economía mexicana de 5.3 por ciento para 2021 y afirmó que “los pronósticos de Hacienda tienen que ser precisos” porque son los que ayudan a la formulación del marco de finanzas públicas.

Y es que, recordemos, de acuerdo con los precriterios de política económica 2022, que sirven para marcar la ruta que seguirán las finanzas públicas, la SHCP subrayó que el estimado de 5.3 por ciento se encuentra en línea con el esperado por algunos especialistas del sector privado y de organismos internacionales. Muestra de ello es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera un alza de cinco por ciento, mientras que el Banco de México (Banxico) dijo que este año la economía mexicana crecerá 4.8 por ciento.

Las estimaciones de Hacienda van más allá y aseguran que el repunte de la economía mexicana en este año será consecuencia de la jornada de vacunación y el impulso sobre la demanda externa por parte de Estados Unidos, a partir del plan de estímulos del presidente de ese país, Joe Biden, que consiste en inyectar 1.9 billones de dólares de forma directa a empresas y ciudadanos. Por el bien de nuestro país ojalá y las estimaciones de Hacienda sean correctas pues también sirven de guía para los demás sectores económicos para saber dónde va la economía.

Mientras comprobamos si los diagnósticos son correctos, Arturo Herrera ha confirmado que ya se trabaja en iniciativas en materia fiscal y tributaria para concretarlas una vez que quede la nueva conformación del Congreso. Además, servirá de base para empezar a construir el paquete presupuestal del próximo año. Estaremos atentos.

JOE BIDEN CON GRANDES PROYECTOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EU

El presidente de Estados Unidos está dando pasos acelerados para reactivar la economía en su país y muestra de ello es el reciente plan de infraestructuras que presentó Joe Biden y que pretende crear nuevos puestos de trabajo con la modernización de 32,000 kilómetros de carreteras y 10,000 puentes, entre otras acciones relacionadas con el transporte.

La primera fase de su programa “Build Back Better” (Reconstruir mejor) implica inversiones que se extenderían a lo largo de ocho años y se financiarían con un aumento del impuesto a la renta empresarial del 21% actual al 28 por ciento.

Su plan incluye inyectar 620,000 millones de dólares en transporte, modernizar más de 32,000 kilómetros de carreteras y autopistas y reparar unos 10,000 puentes en Estados Unidos.

Además, está el plan de recuperación para hacer frente a la pandemia de Covid-19, también estimado en cerca de 2 billones de dólares. Sin duda la economía estadounidense va a crecer lo que de alguna manera podrá beneficiar a México.

Algo que también contribuirá con la acelerada recuperación de ese país es el ritmo que llevan en la aplicación de vacunas anticovid, pues recordemos que hasta el momento se han aplicado alrededor de 183 millones de dosis y todos los días se estima que se aplican casi 4 millones.

TATIANA CLOUTHIER INAUGURA EMPRESA DE GRUPO INFRA.

Muy activa se mantiene la secretaria de Economía Tatiana Clouthier quien lo mismo mantiene constantes reuniones de trabajo a distancia con representantes del Congreso mexicano, o con los de Estados Unidos y también aprovecha para impulsar el avance de nuevas empresas. Recientemente la funcionaria inauguró en Ciudad Juárez, Chihuahua, una planta del Grupo INFRA, empresa que se dedica a la producción, de gases criogénicos, industriales, alta pureza, medicinales y especiales.

También, produce tanques de almacenamiento, soldadura, máquinas y equipos para cortar estos materiales. Además, representa 250 nuevos empleos que se suman a los ya cuatro mil que generan las plantas del Grupo INFRA en el país. La nueva sede tuvo una inversión de 400 millones de pesos.

La secretaria de Economía también ha demostrado congruencia pues basta mencionar que se pronunció en contra del decreto que emitió el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de extracción morenista luego de anunciar la expropiación del Club Campestre, en Tijuana, por no pagar servicios.

La funcionaria fue clara y aseguró que las deudas tributarias no ameritan una expropiación.

AVANZA LA VACUNACIÓN ANTICOVID EN MÉXICO

Aunque no tan rápido como todos deseáramos, es justo reconocer que la vacunación en México avanza y por ello las autoridades ya se preparan para iniciar en las próximas semanas con la aplicación para las personas de 50 a 60 años, Recordemos que en México se han aplicado 12 millones 252 mil 769 de vacunas contra covid-19, de un total de 16 millones 900 mil 850 recibidas de 5 diferentes laboratorios.

A decir de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la actualidad hay un total de 2 millones 550 mil 719 personas con esquemas completos de vacunación, entre trabajadores de la salud y académicos de Campeche con la vacuna de Pfizer-BionTech, incluyendo las dosis únicas.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que México recibirá en abril seis millones 400 mil vacunas confirmadas, para continuar e incluso incrementar el ritmo de vacunación en todo el territorio nacional.

Por lo pronto hay buenas noticias pues la vacuna de México contra COVID-19 sigue adelante con su proceso y, tras sus primeras pruebas en ratones y cerdos, ahora empezarán los ensayos clínicos.

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, detalló que los primeros lotes del desarrollo vacunal están siendo hechos por laboratorios Avimex y si todo va bien, la autorización de emergencia será emitida por Cofepris entre noviembre y diciembre de la vacuna que se llamará “Patria”. Estaremos atentos.

MÉXICO RECUPERA EMPLEOS FORMALES, PESE A PANDEMIA

Buenas noticias reportó esta semana el IMSS y es que hace unos días dio a conocer que la economía mexicana recuperó 251 mil 977 empleos formales en el primer trimestre de 2021 frente al último trimestre del pasado año y tras recobrar 88 mil 771 puestos en marzo.

Importante sin duda ya que los 20 millones 25 mil 709 trabajos registrados en el IMSS representan un crecimiento mensual de 0.4 por ciento, pero son 457 mil 234 puestos menos frente a marzo de 2020, retroceso anual de 2.2 por ciento.

Cabe destacar que, por los impactos más severos de la pandemia, México perdió un millón 185 mil 24 puestos formales del 13 de marzo a julio de 2020, después recuperó 555 mil 600 de agosto a noviembre, pero volvió a perder 277 mil 820 en diciembre, aunque el Gobierno lo atribuyó a un fenómeno estacional motivado por la subcontratación.

LEJOS DE TERMINAR LA PANDEMIA, INFORMA LA OMS

Lamentablemente no son buenas las noticias en materia de salud tan es así que, a decir del titular de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia está lejos de terminar, pero se puede controlar en meses con medidas de salud pública comprobadas, dijo el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El funcionario reconoció que en este momento, las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están desbordando y la gente está muriendo. “La pandemia #COVID19 está muy lejos de terminar. Pero tenemos muchas razones para el optimismo. La disminución de casos y muertes durante los dos primeros meses del año muestra que este virus y sus variantes se pueden detener”, agregó.

La pandemia del covid-19 alcanzó un “punto crítico” con infecciones que crecen exponencialmente, dijo por su parte, Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS en la lucha contra el virus.

Sin embargo, la funcionaria dijo que el virus podría ser controlado en “unos meses” si se toman las medidas adecuadas. Por ello, seguimos insistiendo en la importancia de cuidarnos y no dejar de usar el cubrebocas.

INE RATIFICA SU DECISIÓN Y LE QUITA LA CANDIDATURA A FÉLIX SALGADO Y A RAUL MORON AHORA SE IRÁN AL TEPJF

De nada valieron las amenazas de Félix Salgado en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) pues reafirmó por una mayoría de seis votos a favor y cinco en contra, la decisión que tomó hace unas semanas de quitarle el registro al político guerrerense.

Recordemos que el INE recibió la semana pasada la instrucción del Tribunal Electoral de reconsiderar las sanciones impuestas contra las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán por irregularidades en sus cuentas de precampaña.

Como era de esperarse las reacciones en contra no se hicieron esperar y el primero en hacerlo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de no devolverle las candidaturas a los aspirantes a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio y Michoacán Raúl Morón, es un “atentado a la democracia”.

El mandatario apuntó que la democracia consiste en dejarle las decisiones a la ciudadanía para que elijan a sus gobernantes, por lo que consideró que el fallo del organismo electoral va en contra de este principio. Otro que se pronunció al respecto fue el líder de Morena Mario Delgado que señaló: “Vamos por la vía legal y pacífica a impugnar la resolución del INE.

Ayer vimos cómo hay consejeros que asumen criterios para impulsar la democracia y cómo hay otros que con una visión cerrada quieren imponer una sanción que impide el avance democrático”. Delgado Carrillo fue claro y apuntó que su partido no está en contra del INE, estamos, dijo, contra la actuación parcial de algunos consejeros.

“Ellos mismos son quienes hacen que se pierda la credibilidad de la institución. ¡El avance democrático en México ha sido producto de la lucha del pueblo!”, puntualizó.

Sin embargo, el guerrerense todavía no pierde la esperanza y se espera que en las próximas horas recurra de nuevo al Tribunal Electoral para inconformarse por esta resolución.

