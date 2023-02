GARCÍA LUNA: CULPABLE, DETERMINA CORTE DE EU

Como era de esperarse, aunque sin pruebas concretas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue hallado culpable de los cinco cargos que se le imputan por la Fiscalía de Nueva York, cuatro de ellos relacionados al narcotráfico. Y ahora García Luna esperará hasta el 27 de junio para conocer cuál será su sentencia, la cual la determinará el juez Brian Cogan. Genaro García Luna es el primer exfuncionario de alto nivel en México en ser enjuiciado y encontrado culpable de haber conspirado con el cártel de Sinaloa para la introducción de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Para ello, los fiscales presentaron a 26 testigos cuyos testimonios fueron la evidencia para probar los nexos del exsecretario de Seguridad con el narcotráfico.





AVANZA CARAVANA EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA QUE ENCABEZA SILVANO AUREOLES

Silvano Aureoles Conejo avanza en su marcha denominada ‘Por Amor a México’ hacia la Ciudad de México que tiene como objetivo defender la democracia y en su segundo día, militantes y ciudadanos acompañaron al exgobernador a recorrer los municipios de San Lucas Pío, Queréndaro y Zinapécuaro, de Michoacán, donde tuvo encuentros con pobladores que se suman a la causa de la defensa de sus derechos democráticos. El mensaje fue de unidad social y en este sentido, el exsenador afirmó que esta causa está por encima de cualquier tema de ideología, estamos hablando de arrebatarnos de las manos nuestro derecho a ser escuchados y decidir sobre el presente y futuro de nuestro país, lo que afecta directamente a nuestras familias.





ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: CLAUDIA LOGRARÁ ABATIR LA VIOLENCIA

Confiado en que Claudia Sheinbaum es la mejor opción para el país porque es quien garantiza la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el ex líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar avanza en su movimiento y recorre todo el país para posicionarla rumbo a la encuesta de su partido para la candidatura presidencial. Recientemente el también ex diputado federal ofreció una entrevista para un medio de circulación nacional donde afirmó que, de llegar al poder, la Jefa de Gobierno será capaz de bajar los índices de violencia en México. En este sentido, afirmó que el compromiso de Claudia es abatir la impunidad y sobre todo proteger la vida y los bienes de las personas. En otra parte de la entrevista, Ramírez Cuéllar mencionó que la funcionaria continuará y reforzará las políticas de bienestar implementadas por el actual gobierno. No los perderemos de vista.





EN EL SENADO SE VOTA HOY SEGUNDA PARTE DEL PLAN B EN MATERIA ELECTORAL

El pleno del Senado dio primera lectura al dictamen del llamado plan ‘B’, que excluye de su contenido la llamada “cláusula de vida eterna”. También, en la sesión ordinaria de ayer martes, se dio primera lectura al dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Se espera que la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se discuta y en su caso se apruebe por el pleno en la sesión de este miércoles. Varios legisladores y legisladoras de oposición adelantaron su voto particular por lo que se espera que la asamblea dure varias horas. Por lo pronto, el bloque opositor ya prepara acciones de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones legales que presentarán ante la Suprema Corte una vez que el Ejecutivo publique el decreto.





MARIO DELGADO DEMANDA A AUTORIDADES ELECTORALES SANCIONAR A ALEJANDRA DEL MORAL

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue muy crítico respecto el acto de toma de protesta de Alejandra del Moral como candidata del PRI al gobierno del Estado de México, y acusó que, en junio de 2022, cuando tuvieron un mitin en Toluca, tanto él como los aspirantes morenistas fueron sancionadas por considerar que se trató de un acto de precampaña. Y es que el líder partidista señaló que este acto claramente se realizó fuera de los tiempos establecidos, durante la intercampaña. “Está perfectamente configurado como un acto de precampaña. Ahora que me digan cómo no van a sancionar este acto esas autoridades que se creen impolutas y ángeles de la democracia, queremos ver una sanción”.





RICARDO MONREAL Y CLAUDIA SHEINBAUM PACTAN UNIDAD

Conscientes de que una división en Morena pone en riesgo el triunfo en el 2024, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador, pactaron unidad. Las corcholatas se reunieron en privado y dialogaron sobre sus intenciones políticas en las oficinas del Antiguo Ayuntamiento del gobierno de la Ciudad de México, en el Centro Histórico. A decir de Monreal la reunión fue amigable y de unidad, tomaron té de manzanilla y ahí el zacatecano insistió en la necesidad de que se establezcan reglas claras y piso parejo para intentar emparejar a la cancha.”Me preguntó sobre el Plan B (electoral), se lo platiqué y de qué no pondría en riesgo la elección, independientemente del resultado que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá un proceso electoral con principios de legalidad, certeza y sobre todo profesionalismo”. Sobre el debate y las encuestas, Monreal mantuvo su postura y aseguró que ambos están de acuerdo en buscar un mecanismo que garantice seguridad y certeza en las encuestas.

