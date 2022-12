Hablando de Política

HOY SE DISCUTE EN EL SENADO PLAN “B” DE AMLO EN MATERIA ELECTORAL

Tal y como marca el procedimiento legislativo, será hasta este miércoles cuando el Senado discuta y apruebe el llamado plan “B” del presidente en materia electoral, en lo que se espera será una larga sesión. Sin embargo, el coordinador de Morena en esta Cámara, Ricardo Monreal no se da por vencido y hasta el último momento dialogará con sus compañeros y con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica de la Presidencia para lograr que se acepten cambios a la minuta de por lo menos el bloque de 21 inconsistencias constitucionales que detalló en un documento. De paso el zacatecano respondió a quienes dentro y fuera de su movimiento le pidieron que definiera su postura en torno a estas modificaciones legales y de plano les dijo: “Estoy del lado de la Constitución, estoy del lado de la Ley, de la justicia y me conduzco con los principios y valores de la democracia”. Y aunque Monreal no quiso adelantar el sentido de su voto, sí dejó en claro que respeta y defiende la Constitución porque así fue su juramento cuando asumió el cargo, aunque sabe que cumplirlo pudiera significar su muerte política dentro de su partido. No lo perderemos de vista.

EL PAN BUSCARÁ QUE LA REFORMA ELECTORAL SE DISCUTA HASTA ENERO

Así como Ricardo Monreal no pierde la esperanza de que las reformas legales en materia electoral se apeguen a la Constitución, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, indicó que su partido buscará ampliar el periodo de discusión del Plan B electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta enero de 2023 para que los senadores voten “mejor informados”. Y es que el legislador resaltó la importancia de promover un debate más largo y de mayor profundidad, el cual pueda extenderse hasta después de enero, para discutir la propuesta presidencial, pues el tema, dada su importancia, lo amerita. Sin embargo, Morena y aliados se alistan para adelantar el regalo de navidad al presidente y esperar a que la Corte determine si es o no, Constitucional.

ARMANDO GUADIANA CANDIDATO DE MORENA PARA COAHUILA

Armando Guadiana será el candidato de Morena para disputar la gubernatura de Coahuila el próximo año, pero antes tendrá que resolver sus diferencias con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, pues, sin duda, lo necesitará en su lucha ya que no conviene a su movimiento la división. Y es que luego de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta de Morena, como siempre pasa uno de los aspirantes quedó descontento y Mejía Berdeja desconoció los resultados del método. Ante esto, Ricardo Monreal señaló que su grupo parlamentario cerra filas en favor del empresario coahuilense, pero advirtió que “a pesar de eso, Guadiana necesita a Ricardo Mejía y necesita a todos los que participaron en este proceso interno”. Quizá por eso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en privado a Mejía Berdeja. Estaremos atentos a ver si se alinea o no, al resultado de la encuesta el subsecretario de seguridad.

MURIÓ MIGUEL BARBOSA HUERTA, GOBERNADOR DE PUEBLA

Desde este espacio me sumo a las condolencias y muestras de solidaridad para familiares y amigos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta quien falleció ayer a los 63 años de edad por causas naturales. Cabe mencionar que el primero en lamentar el deceso fue el presidente Andrés Manuel López Obrador seguido de varios políticos como a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, senadores de todos los partidos, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, Santiago Creel, Alejandro Armenta, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, entre otros. Tras su deceso, Ana Lucía Gill, secretaria de Gobernación de la entidad, debe asumir la titularidad de la gubernatura de manera temporal. El Congreso local designará a un nuevo mandatario que será quien termine el sexenio pues la ley establece que cuando el impedimento o deceso suceda en los últimos 4 años, el Poder Legislativo elige al substituto, es decir, no se llamará a elecciones.

RENDIRÁN HOMENAJES EN PUEBLA Y EN EL SENADO EN MEMORIA DE MIGUEL BARBOSA

Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado, anunció que la Cámara Alta planea la realización de un acto solemne este miércoles para rendirle homenaje a Miguel Barbosa, quien fuera también presidente del Senado. También el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador asistirá al homenaje de cuerpo presente que realizarán al exgobernador Miguel Barbosa Huerta, este miércoles 14 de diciembre en Casa Aguayo.

CAMARA DE DIPUTADOS DEFINE RUTA PARA ELECCIÓN DE CUATRO CONSEJEROS DEL INE

Y mientras continúa el proceso en el Senado sobre la reforma electoral ya el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de los cuatro consejeros del INE para el periodo 2023-2032, en sustitución de Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Roberto Ruiz y Ciro Murayama, quienes concluyen sus encargos el próximo 3 de abril. Según el acuerdo, la Junta de Coordinación Política presentará ante el pleno la propuesta para la designación de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE el 27 de marzo, a fin de ser votado en la siguiente sesión, pero de no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes a más tardar el 28 de marzo, se citará a sesión el día 30 para designar a los funcionarios electorales por insaculación. Estaremos atentos.

ALERTA MIGUEL ÁNGEL MANCERA RIESGOS DE PLAN “B”

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, alertó que el dictamen del llamado plan “B” en materia electoral que se votará este miércoles en el Senado tiene varias inconsistencias que llevan a inconstitucionalidades en los planteamientos que están en este debate: se toca la autonomía presupuestal del INE, resuelta por la Corte. Se puede dar una afectación grave a más de mil 200 trabajadores del instituto y se limitan las facultades otorgadas constitucionalmente a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples)”. Aseveró que “no es una, ni dos, ni tres, son varias las violaciones constitucionales” que presenta esta reforma, incluso algunas ya resueltas por la Corte y señaladas como inaplicables por el Tribunal Electoral, por lo que, como buen jurista, el ex jefe de gobierno se alista para argumentar sus puntos de vista en el debate que no será nada fácil. Estaremos atentos

EL PAS AVANZA EN SIMPATÍAS CONFIRMA HÉCTOR MELESIO CUÉN

Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro espacio radiofónico hace unos días con el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda quien nos comentó que en los últimos meses se han afiliado más de 150 mil personas de los diferentes municipios de Sinaloa a su partido. Cuén Ojeda también nos platicó que el movimiento en favor de Adán Augusto López para que obtenga la candidatura de Morena en el 2024 va muy firme y pondrá a disposición del secretario de Gobernación toda su estructura política para que pueda cristalizar sus aspiraciones. Al tiempo.

