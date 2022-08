Hablando de Política

MARCELO EBRARD ANUNCIA VISITA EN SEPTIEMBRE DE ANTONY BLINKEN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará México en septiembre, con motivo del diálogo económico de alto nivel entre ambos países, así lo dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard quien detalló que en este encuentro se darán a conocer los avances que se han registrado de los acuerdos que se alcanzaron en el primer foro de este tipo que se realizó en Washington. Ebrard puntualizó que la reunión tiene como objetivo definir dónde están y qué falta por hacer para acelerar los acuerdos entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Además, dijo que asistirá la secretaria de Comercio de Estados Unidos, entre otros integrantes de su gabinete. También el secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer que la extradición desde Israel del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, va por buen camino, por lo que consideró que el gobierno israelí no tardará mucho en conceder la repatriación del ex funcionario para que responda por los hechos ocurridos en Ayotzinapa.

ALEJANDRO MORENO LLAMA A MC A UNIRSE A ALIANZA OPOSITORA PARA VENCER A MORENA

Consciente de que sólo la unión de fuerzas podrá brindar a la oposición competitividad en los próximos procesos electorales, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, invitó formalmente al partido Movimiento Ciudadano (MC) a sumarse a la coalición opositora de Va por México, junto con el PAN y PRD. El dirigente tricolor confió en que la militancia y dirigencia de Movimiento Ciudadano estarán abiertas al diálogo, “y pondrán todo su compromiso para privilegiar el presente y el futuro de México”, indicó.

COVAX RESPONDE A AMENAZA DE AMLO Y ANUNCIA QUE ENVIRÁ 10 MILLONES DE VACUNAS ANTICOVID A MÉXICO

El amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de denunciar a Covax, programa de la ONU porque no había entregado el número prometido de vacunas contra COVID-19 a nuestro país, sí que dio resultado pues el organismo respondió y prometió enviar 10 millones de dosis para niñas y niños a la brevedad. Importante, pues a decir del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell México pagó a Covax 160 millones de dólares por las vacunas y que hasta el momento solo se han recibido 24 millones de dosis. “Para México, el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo Covax. Entregas tardías, poca claridad en los criterios de asignación de vacunas, cantidades y calendarios de entregas”, recriminó el funcionario.

EN EL PAN HAY POR LO MENOS SIETE PERFILES PARA CANDIDATURA PRESIDENCIAL: MARKO CORTÉS

Contrario a lo que se afirma desde Palacio Nacional en el Partido Acción Nacional hay por lo menos siete panistas que aspiran a la candidatura presidencial rumbo a los comicios del 2024. El líder partidista destapó a sus gallos y aseguró que los siete presidenciables panistas son los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua y Querétaro, María Eugenia Campos y Mauricio Kuri, respectivamente; la senadora María Lilly del Carmen Téllez, los diputados federales Santiago Creel y Juan Carlos Romero Hicks, y el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. De paso Marko Cortés aprovechó para dar a conocer que Santiago Creel es la propuesta del PAN para ocupar, a partir del próximo 1 de septiembre y por un año, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL ASEGURA QUE NO NECESITA ASESORES EXTRANJEROS

Sin duda, la carrera por la presidencia y la fata de reglas claras que permitan el piso parejo entre los aspirantes morenistas ya está causando fuego amigo entre ellos. Y es que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no necesita de publicistas extranjeros “porque, dijo, soy de corazón nacionalista”. Reiteró que “todos los días lo cuestionan por una u otra cosa, y esto es lo que ha generado la anticipación de la campaña”. Monreal aseguró que su asesora que es originaria de Chiapas, está capacitada para enfrentar las estrategias del experto contratado por su contrincante. E incluso insinuó estar mejor asesorado que Sheinbaum, pues dijo la especialista que lo guía es su “arma secreta para enfrentar a los extranjeros, son mejores los mexicanos”. Monreal reiteró que no le preocupa que el Presidente no lo mencione entre sus sucesores, porque él luchará para ganar el respaldo de las bases de su partido. Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum incorporó a su equipo de comunicación a Antoni Gutiérrez-Rubí, analista y consultor español que llevó a Gustavo Petro a ganar las recientes elecciones de Colombia.

EN EL SENADO NO HAY ACUERDOS SOBRE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

En el Senado siguen los dimes y diretes y la falta de acuerdos para elegir al próximo presidente de la Mesa directiva. Hasta ahora José Narro y Alejandro Armenta siguen en la competencia, pero de última hora se sumó Gabriel García ex director de los Programas Sociales de AMLO y a decir de Ricardo Monreal, Higinio Martínez está decidiendo si participa o no. Y es que la bancada mayoritaria está dividida por la mitad; los radicales apoyan a Narro, cercano a la Jefa de Gobierno, y el resto respalda a Alejandro Armenta, identificado con Ricardo Monreal. Aunque se había planteado que la elección del presidente del Senado se hiciera mediante una votación directa el último día de este mes, García Hernández, propuso que la elección fuera por medio de una tómbola. Complicado para Monreal pues no sólo en Morena no hay acuerdos, sino la oposición tampoco está conforme con los aspirantes. Veremos qué pasa.

YERNO DE ELBA ESTHER GORDILLO ADELANTA APOYO A CLAUDIA SHEINBAUM

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sigue cosechando apoyos rumbo a la candidatura presidencial de Morena y a la presidencia de la República y es que el líder del Movimiento Nacional Progresista, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, adelantó que su movimiento pretende formar alianzas políticas en los próximos años en favor de la 4T. Por ello anunció que respaldará en su carrera presidencial a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. González Sánchez presumió que su organización tiene un ‘músculo’ de 15 mil simpatizantes, quienes respaldarán a la mandataria capitalina.

