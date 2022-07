Hablando de Política

RUBÉN ROCHA SE REÚNE HOY CON AMLO

Este miércoles, el gobernador Rubén Rocha Moya y 25 empresarios sinaloenses, sostendrán una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Según lo comentó el mandatario estatal, AMLO convocó a los empresarios a una cena en el Palacio Nacional, a fin de establecer estrategias de financiamiento para el proyecto de la Playa Espíritu. De paso el gobernador aprovechará el encuentro para tratar también el tema de los terrenos de la playa donde se encuentran los sistemas de riego de las presas Picachos y Santa María, al sur de la entidad. Estaremos atentos.

TATIANA CLOUTHIER INSISTE EN QUE MÉXICO NO VIOLÓ EL T-MEC, EL PAN QUIERE EXPLICACIONES

Como es de esperarse la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que México no violó el capítulo 8 del T-MEC e incluso aseguró que este capítulo del T-MEC no está en revisión, pues señala que también hay más apartados dentro del acuerdo comercial hecho con Estados Unidos y Canadá. La secretaria de Economía, aclaró que lo que se tiene que revisar es la interpretación de Estados Unidos, en el tema de la consulta en lo que cabe a políticas energéticas. Por lo pronto, se prevé que la bancada del PAN se está preparando para exigir la comparecencia de Tatiana Clouthier, debido al riesgo latente de que México tenga que pagar aranceles en sus exportaciones a Estados Unidos. Esto ante las consultas solicitadas en el marco del T-MEC y referente al sector energético. Ya veremos.

RICARDO MONREAL TAMBIÉN EXIGE REGLAS CLARAS EN ELECCIÓN DE CANDIDATO PRESIDENCIAL

De nueva cuenta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, exigió reglas claras para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Y es que para Monreal por lo menos hay tres reglas básicas para garantizar “piso parejo” en la contienda: “tiempos, medios y recursos, todos deben ser proporcionados en su momento por el partido y sus prerrogativas, todos sin excepción. Que nadie se vea tentado a usar recursos públicos de los estados, de los municipios o del gobierno federal”. Eso sí, el legislador dejó en claro que va a esperar que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras, porque en este aspecto, coincide con el canciller. “Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón”, dijo.

NO HABRÁ REFORMA ELECTORAL, ASEGURA ALITO

Quien no quita el dedo del reglón a pesar de todos los problemas que enfrenta, es el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas pues reiteró que el PRI y la coalición Va por México no aprobarán la reforma electoral. Sobre la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre una posible desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), Alito señaló que es demencial que pretendan destruir el modelo democrático de México, el régimen de partidos, la participación política ¿Cómo que van a desaparecer el INE? Pues, desde aquí le decimos: ‘No, señor, porque necesitan dos terceras partes y aquí tengan para que aprendan’. Esa (reforma) no va a pasar.”

TRUMP LEVANTA LA MANO PARA COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE EU EN 2024

Como si el pueblo norteamericano y el mundo no hubieran tenido suficiente el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump levantó la mano y reiteró su intención de reelegirse como candidato a la presidencia en las elecciones del 2024. Ahora fue en el America First Policy Institute donde el político señaló que se está preparando para un “regreso increíble”. A como están las cosas, ante las molestias de Estados Unidos por la política energética de México y el panel de controversias en puerta, no dudamos que este asunto se utilizará como bandera electoral en ambos lados de la frontera. Unos en defensa de nuestros recursos y los del vecino país bajo el argumento de que México viola el T-MEC. Ojalá que las vías diplomáticas logren arreglos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx