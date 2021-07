Hablando de Política

GOBERNADOR RUBÉN ROCHA SE REÚNE CON TATIANA CLOUTHIER (PRESIDENCIABLE )

EL que está tendiendo puentes de cooperación en beneficio de los sinaloenses es el gobernador electo Rubén Rocha quien se reunió con secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo. Y es que el mandatario afirmó que la funcionaria federal le manifestó su disposición para apoyar temas claves del desarrollo de Sinaloa, como son el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, y la resolución de los problemas que enfrentan los productores de tomate de exportación y los acuacultores. Mientras que en el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) coincidieron en que es necesario fortalecer el fondo de financiamiento Red Fosin, pues es muy importante incentivar la inversión con el objetivo de generar las condiciones económicas que permitan el bienestar común. “Vamos a tratar de ponernos de acuerdo con los horticultores, con los productores de tomate, para que juntos la secretaria y un servidor, nos reunamos en la tercera semana de agosto; importa mucho estar interactuando con los productores para saber de los temas con mayor precisión”, comentó. Sobre el problema comercial que enfrentan los productores de camarón de granja por la importación del crustáceo de Ecuador, vinculado al Tratado de Libre Comercio con ese país, destacó que los acuacultores sinaloenses deben estar tranquilos, ya que a la secretaria y a él les queda cada claro que tienen que proteger los intereses de los empresarios mexicanos.

PRESIDENTE DEL PAS HÉCTOR MELESIO CUÉN LLAMA A USAR CUBRE BOCAS Y A VACUNARSE

Como buen líder el dirigente del PES llamó a la ciudadanía a cuidarse y no hace reflexionar de la importancia de continuar con el uso del cubrebocas y a vacunarse pues la emergencia sanitaria aún no acaba. En este sentido el líder partidista recordó que hace un año la diputada Angélica Díaz presentó una iniciativa donde hay cambios en la Ley de Salud para que cuando haya una emergencia sanitaria en donde el contagio se lleve a cabo a través de la gotícula de saliva sea obligatorio el uso del cubrebocas, únicamente cuando haya emergencia sanitaria. Resaltó que el contagio del COVID se da principalmente por las gotículas de saliva que expulsamos al hablar o estornudar, y por lo tanto es elemental que esto se combate a través de una barrera física llamada cubrebocas, lo cual se asegura más guardando una sana distancia entre las personas. “Por ello es sumamente importante el uso permanente del cubrebocas porque estamos en el pico alto de contagio comunitario, hay que tener mucho cuidado en este momento y sobre todo la gente que no está vacunada, que son los jóvenes, los adultos jóvenes y los niños que antes no los contábamos, hoy se están contagiando miles y miles de niños, porque por los cambios que hubo en la antigenicidad de lo que es el virus y la transmisibilidad ha aumentado mucho y también la virulencia ha aumentado y los casos de hospitalización han aumentado, y la gente se pregunta por qué ahora los jóvenes, pues porque no están vacunados y por qué los adultos menos, porque ya estamos vacunados”, así lo explicó Cuén Ojeda.

RICARDO MONREAL FELICITA A MARTÍ BATRES POR SU CARGO EN EL GOBIERNO DE LA CDMX

Una lección de buena política, como siempre, dio el líder de los senadores de Morena Ricardo Monreal pues en el ultimo día de los trabajos como senador de Martí Batres, el legislador dejó de lado sus diferencias y fue el primero en felicitarlo y desearle éxito en su nuevo encargo. Y es que desde muy temprano Monreal Ávila felicitó a Martí Batres por su nombramiento como nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que la decisión tomada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum es un acierto. “Él es un funcionario profesional y sensible en el quehacer público. ¡Enhorabuena!”.

SE POSPONE APROBACION DE PERIODO EXTRAORDINARIO EN EL CONGRESO

Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión Permanente, informó que este órgano legislativo no convocará este miércoles a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el viernes próximo como se había solicitado. El senador de Morena declaró que será hasta la siguiente semana cuando se convoque a este periodo extraordinario, pues se incluirán en él las ratificaciones de los nombramientos presidenciales de Rogelio Ramírez de la O y de Roberto Salcedo, como nuevos secretarios de Hacienda y de la Función Pública, respectivamente. “El día de hoy no, posponemos la discusión y seguramente la siguiente semana estaremos en la posibilidad de llegar tanto al periodo extraordinario que se planteará en el Senado, como en Diputados”. El presidente de la Permanente comentó que en no incluir en un periodo extraordinario estos nombramientos, “podríamos tener alguna falta de requisito y de legalidad en el procedimiento que debe llevarse a cabo”.

MARCELO EBRARD MANIFIESTA ABIERTAMENTE SU INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL

Quien ahora sí ya fue muy claro es Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien confirmó que buscará ser candidato presidencial en 2024 y aseguró que pidió a su equipo y colabores “no distraernos”, seguir trabajando de manera eficiente, respetar a los demás aspirantes y prepararse para cuando lleguen los tiempos. La conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el marco para dejar al descubierto sus intenciones y para aprovechar para agradecerle de frente al titular del Ejecutivo que lo tome en cuenta como aspirante para 2024. “En primer lugar, les dije ‘hay que agradecer al Presidente que nos tome en cuenta’; segundo lugar, faltan dos años y medio, dediquemos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo”. Sin duda, la carrera por el 2024 ya empezó, y bien hizo el canciller en pedir a su equipo que se enfoquen porque los tiempos legales son muy claros y tal parece que a algunos se les está olvidando y ya están haciendo hasta viajes a los estados los fines de semana como tipo precampaña o promoviéndose, no vaya a ser que por ahí pudieran tener problemas.

