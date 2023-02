EN PAUSA, JUICIO PARA RECUPERAR 700 MDD DE GARCÍA LUNA: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo que está a su alcance para recuperar los 700 millones de dólares vinculados a la fortuna del ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos y para ello ya ha iniciado un juicio en Florida que por ahora está en pausa. López Obrador explicó que la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera están dando seguimiento al caso y, hasta ahora, ya se han ganado dos recursos de apelación para intentar recuperar esos recursos. Respecto al juicio de García Luna, López Obrador consideró que lo más interesante del juicio que está en curso es ayudar a que no se repitan este tipo de crímenes que generaban corrupción, impunidad y funcionarios multimillonarios sin que se tuvieran consecuencias. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL ASEGURA QUE NO HABRÁ FAST TRACK PARA ELIMINAR CLÁUSULA DE VIDA ETERNA DEL PLAN B

Ahora sí se le vio muy contento a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado durante la reunión plenaria de los senadores de su bancada, pues sin duda, recibió el respaldo del gobierno y de la dirigencia de su partido a sus legítimas aspiraciones. En este marco Monreal anunció que la bancada mayoritaria respetará el proceso legislativo para analizar los cambios al plan B que planteó la Cámara de Diputados sobre la eliminación del párrafo del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocido como “cláusula de vida eterna”. Monreal dejó en claro que, aunque hay dos posiciones entre los legisladores y legisladoras para desahogar el tema: una que se dispensen los trámites y la otra que se turne a Comisiones, la tradición del Senado es no evadir el debate y la deliberación. Mostrando “unidad”, Monreal aprovechó el encuentro de las corcholatas para “echarle flores” a todos. Destacó el trabajo que ha desempeñado la jefa de Gobierno en estos cuatro años y reconoció el esfuerzo, la capacidad y la honestidad de la jefa de Gobierno para enfrentar los grandes retos. Mientras que de Adán Augusto resaltó su trato institucional con el Senado y con Mario Delgado su manera de conducir al partido.

EN JULIO HABRÁ CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A SUCEDER A AMLO: MARIO DELGADO

La pasarela de corcholatas de Morena ante senadores fue el marco perfecto para que el presidente de Morena, Mario Delgado, anunciara que en julio próximo el partido publicará la convocatoria para quienes estén interesados en competir por la candidatura presidencial para suceder a Andrés Manuel López Obrador. Pero eso sí, ante Ricardo Monreal, Delgado Carrillo aclaró que para participar en este proceso se deberán cumplir con algunos requisitos, uno de ellos es que la encuesta será el método para elegir al candidato presidencial del partido. “Que asumamos que la decisión de la persona la debe tomar el pueblo y la manera de conocer la decisión y la voluntad del pueblo que tenemos en nuestro partido y que nos ha dado victorias y resultados contundentes es el de las encuestas y que asumamos como compromiso inquebrantable, como compromiso del pueblo ante México, el de la unidad. Porque el pueblo de México quiere que siga este proceso de transformación”, señaló. Ya veremos.

CLAUDIA SHEINBAUM INSISTE EN LA UNIDAD EN MORENA PARA GANAR ELECCIONES

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llamó a la unidad de Morena, porque “nadie quiere que haya un paso a la derecha” y si a la continuidad de la transformación de la vida pública del país. La jefa de gobierno estuvo presente en la X Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, donde reconoció “que lo único que puede afectar a nuestro movimiento es la falta de unidad”. Flanqueada por Ricardo Monreal, coordinador de Morena, con quien ha tenido diferencias por la pretensión de suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno aseveró que “la unidad se construye a través de nuestra historia y de lo que queremos que siga ocurriendo en el país y todos queremos la transformación de la vida pública de México”. Reiteró que “nadie de nosotros quiere que haya un paso atrás”.

ALEJANDRA DEL MORAL DICE A SENADORES DEL PRI QUE VA A GANAR EL EDOMEX PORQUE DE ESO DEPENDE EL FUTURO DEL TRICOLOR

El PRI no se quedó atrás y junto con su candidata al Estado de México, Alejandra del Moral, también llevó a cabo su reunión plenaria para definir su agenda legislativa. En este marco la abanderada de la Alianza Va por México, admitió que el futuro del PRI dependerá de los resultados de la elección en esa entidad; por lo que se comprometió a ganar el próximo 4 de junio. “Estamos convencidos que el futuro de México pasa por el Estado de México y el futuro de nuestro partido pasa por el Estado de México, así que no hay 2024 sin 2023. El Estado de México es sagrado, lo vamos a defender con todo, sin escatimar esfuerzo, no conocemos el cansancio y vamos a recorrer los municipios hemos crecido, venimos creciendo y sé caminar, la voy a alcanzar y le voy a ganar el 4 de junio”, destacó. La abanderada mencionó que va en busca de los electores sin partido. “Ganar la gubernatura, no hay más, no hay otra alternativa, estamos concentrados en ese objetivo y mi compromiso frente al partido, frente a ustedes, es hacer una campaña de altura, una campaña de unidad, de inclusión, y que así sea este proyecto. Que, ante cada descalificación de ellos, demos una propuesta, caminemos con más firmeza el Estado de México”, subrayó.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE PLAN B DEBILITA AL ÓRGANO ELECTORAL, POR LO QUE CONFÍA EN QUE LA CORTE LE DE MARCHA ATRÁS

Para Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, no hay dudas: “se va a ganar” la acción de inconstitucionalidad que presentó el bloque de contención contra el plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador. El perredista reconoció que esta reforma electoral impulsada por el Ejecutivo Federal lastima la construcción jurídica que hoy le da certeza a las elecciones en el país, pero de manera especial afectará el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. “Por ejemplo, lo que se había alcanzado ya en 2021 hasta 50 espacios para indígenas, para personas con discapacidad, afromexicanas, diversidad sexual, migrantes con estas reformas habrá una reducción sustancial por la mera relación, por la pura redacción del artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estamos hablando de un 50 por ciento”, citó. Mancera que es un jurista destacado aseveró que el plan ‘B’ es “UN debilitamiento claro de la autoridad electoral y que tiene repercusiones porque pareciera, dijo, que se puede hacer reacomodos, pero las repercusiones van a estar claras”. Mencionó que desaparecer la Unidad Técnica de Fiscalización y convertirla en Dirección Ejecutiva es contrario a la Constitución, “ya lo hemos señalado y por supuesto es una afectación seria, se sienta a un precedente muy negativo en la equidad de la contienda, deja nada más y nada menos que sin posibilidad, sin posibilidad alguna, de sanción e incumplimiento por parte de los partidos de lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, es decir, lo que nos atañe al financiamiento público ordinario en materia de capacitación, de promoción, de desarrollo de liderazgo político de las mujeres, cambios que lesionan el ejercicio de derechos muy importantes y que ya se habían ganado y que costó mucho trabajo y costó sangre ganarlo y que en esos esfuerzos no podemos quedarnos simplemente de manera expectativa”.

DIVISIONES EN EL PRI SE HACEN EVIDENTES EN PLENARIA

Aunque quieran negarlo, las divisiones al interior del PRI ya son más que evidentes. Y es que hasta la reunión plenaria de senadores del tricolor arribó el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, lo que provocó que el coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu, abandonaran el cónclave. Pese a que otros legisladores como Mario Zamora quisieron disfrazar las cosas y aseguraron “No se reventó la plenaria, pues únicamente se salieron por temas de agenda el coordinador Osorio Chong y la senadora Ruiz Massieu”. Sin embargo, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que sí clausuró la plenaria de legisladores antes de tiempo porque el dirigente nacional de ese partido arribó al evento sin ser invitado.

EN MAYO EU DARÁ FIN AL ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

Tras tres años de pandemia, por fin el gobierno del presidente Joe Biden pondrá fin a las declaraciones de emergencia por el Covid.-19 el 11 de mayo. La emergencia nacional y la emergencia de salud pública (PHE) de covid-19 fueron establecidas en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. Biden ha extendido repetidamente las medidas, que permiten que millones de estadunidenses reciban pruebas, vacunas y tratamientos gratuitos. Así que después de mayo las vacunas de covid-19, algunas pruebas y ciertos tratamientos que pagaba el gobierno bajo la declaración de emergencia sanitaria quedarán a cargo de seguros privados y planes de salud gubernamentales. La expiración de la emergencia también pondrá fin a las directivas, conocidas como Título 42, que expulsan a los migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití atrapados cruzando la frontera entre Estados Unidos y México de regreso a México.

MUERE EX GOBERNADOR DE SINALOA, JESÚS AGUILAR PADILLA

Desde este espacio me sumo a las muestras de solidaridad y a las condolencias a familiares y amigos del ex gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla quien falleció el lunes a los 70 años de edad. Jesus Aguilar Padilla fue gobernador de Sinaloa del 2005 a 2010, por el Partido de la Revolucionario Institucional y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se desempeñó como subsecretario Federal de Agricultura. Padilla también fue diputado local, director estatal del Infonavit, dirigente del Sindicato de la Radio afiliado a la CTM y actualmente colaboraba en la Universidad Autónoma de Occidente. Los restos del exmandatario se velaron en la funeraria Montebello, de Culiacán donde se dieron cita importantes personalidades del estado, después se realizó una misa de cuerpo presente en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura y finalmente el exmandatario fue sepultado en el panteón de la comunidad de Potrero de los Sánchez, perteneciente al municipio de Mocorito, ante cientos de personas y música de banda. QEPD

