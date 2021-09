Hablando de política

JOE BIDEN EN LA ONU: NO BUSCAMOS UNA GUERRA FRIA, INSTAURAREMOS NUEVA ERA DE DIPLOMÁTICA

Puntos importantes tocó el presidente estadounidense, Joe Biden, durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU ya que tras reconocer que el mundo requiere enfrentar unido la crisis derivada de la pandemia de Covid 19, dejó en claro que su gobierno no busca una nueva “Guerra Fría”, en referencia a la creciente competencia con China.

Biden continuó y consciente de que se requieren todos los esfuerzos para enfrentar la pandemia señaló: “Estamos en un punto de inflexión en la historia. Estoy aquí para mostrar cómo buscamos trabajar con socios y aliados. Queremos guiar el mundo hacia un futuro más próspero”, El mandatario norteamericano destacó que decidió terminar con 20 años de conflicto en Afganistán porque “abrimos una nueva era de diplomacia”, expresó, pues está determinado que será esta herramienta la que utilicen para resolver diferencias y como último recurso utilizarán su poder militar.

“No debe ser visto como la respuesta a cada problema. Las bombas y balas no defienden contra el COVID. Para enfrentar la pandemia necesitamos ciencia y voluntad política. Debemos actuar para que se vacune lo más rápido posible”, añadió, al tiempo que recordó cuántas vacunas ha repartido su país en el mundo.

EMBAJADOR ESTEBAN MOCTEZUMA Y KEN SALAZAR ATERRIZAN ACUERDOS PARA DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA

El que está muy activo es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma pues ahora le toca dar seguimiento al Diálogo de Alto Nivel que se realizó a principios de septiembre para empezar a aterrizar en los acuerdos y por ello se reunió con su homólogo estadunidense en nuestro país, Ken Salazar.

Entre otros asuntos, los diplomáticos abordaron el tema de desarrollo del sur de México y Centroamérica.

Moctezuma destacó que el encuentro, al que acudió también el asistente especial del presidente Joe Biden, Juan S. González, y el coordinador de ayuda en el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se dio anoche en la residencia de la embajada de México en Estados Unidos.

Pero no sólo eso pues nuestro embajador también conversó con los embajadores en Estados Unidos de Honduras, Luis Suazo; Milena Mayorga, de El Salvador; Alfonso Quiñónez, de Guatemala; y Fernando Llorca, de Costa Rica.

Recordemos que el pasado 9 de septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como un éxito el Diálogo Económico de Alto Nivel entre autoridades de México y Estados Unidos que se realizó ese mismo día. Informó que durante el encuentro se compartió una visión hacia los próximos tres años y se tocaron los temas que tienen que ver con ciberseguridad y con las especialidades para el nuevo mercado de trabajo.

Por su parte, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, destacó que ambas naciones comparten una visión de futuro y construcción.

DÍA HISTÓRICO EN EL PLENO DEL SENADO CON LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Como nunca antes, en el pleno del Senado estuvieron las Fuerzas armadas y los legisladores analizaron con la presencia de todo el gabinete de seguridad este rubro que, sin duda es un tema pendiente. Fue inédito, pues reunidos en el Salón de Plenos y en la mesa directiva estuvieron los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina José Rafael Ojeda y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Pero, justo en esa Mesa por la que han pasado asuntos de vital trascendencia para el país, faltó el responsable de que este encuentro se diera. Me refiero a Ricardo Monreal quien desde su escaño no perdió detalle del Informe que rindió Rosa Icela Rodríguez.

Y pese a que hoy Monreal no “robó” cámara lo cierto es que el mensaje que se envió al estar todos reunidos en la máxima tribuna fue muy claro: el respaldo y el reconocimiento que le tienen al zacatecano desde Palacio Nacional ahí está. Se lo ha ganado ha pulso con trabajo, eficacia y diálogo con todas las fuerzas políticas.

Y es que originalmente sólo estaba prevista la presencia de la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, pero por la trascendencia del tema y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Ricardo Monreal se corrió la invitación a los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional.

En su presentación la titular de la Secretaría de Seguridad aseguró que en el combate a este flagelo hay avances y que el Presidente está llevando a cabo una transformación profunda porque no está en el Poder para “ganar una guerra, sino para ganar la paz”, y la frase de abrazos y no balazos, añadió, no significa que estén cruzados de brazos.

Sin embargo, la oposición lanzó severas críticas a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública por la fallida estrategia de “abrazos, no balazos” y la militarización de la Guardia Nacional para combatir la inseguridad y la violencia.

Incluso la senadora panista Lily Téllez obsequió a la funcionaria el libro de El Padrino para ejemplificar, dijo, la complicidad de los gobiernos con la delincuencia. Finalmente, la presidenta de Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero al cerrar la comparecencia aseguró:”

La demanda ciudadana exige que los Poderes de la Unión, en sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones permanentes en materia de seguridad y política interior. Por lo que toca al Senado de la República, estaremos listos para salvaguardar y dar certeza jurídica a éstas”.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ABORDA TEMA DE CIBERSEGURIDAD A ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Muy participativo estuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera durante la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y conocedor del tema el legislador cuestionó a la funcionaria en torno a la ciberseguridad.

“De acuerdo con el informe anual de actividades de la dependencia, se atendieron 21 mil 290 reportes en materia de ciberseguridad. ¿Está de acuerdo en que el marco jurídico para prevenir, combatir y sancionar los actos delictivos cibernéticos hoy está totalmente disperso?, ¿considera necesaria y oportuna una ley que coordine, una ley general en materia de ciberseguridad?”, cuestionó.

Y es que desde hace un año el legislador presentó una iniciativa en la materia para prevenir y sancionar ilícitas en el ciberespacio, mediante la tipificación de los delitos cibernéticos. Importante pues a decir de Mancera Espinosa de acuerdo con el informe anual de actividades de la dependencia, se atendieron 21 mil 290 reportes en materia de ciberseguridad.

Cabe resaltar que, en septiembre de 2020, el coordinador del GPPRD presentó una iniciativa por la que se expide la Ley General de Ciberseguridad, la cual contempla la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad; penas, entre otras, de hasta 20 años de prisión y multas para quien cometa delitos en contra de sistemas informáticos y los usuarios.

SENADOR VÍCTOR FUENTES LLAMA A HACER LA PAZ ENTRE LAS FAMILIAS

Quien sigue activo en sus labores legislativas, pero sobre todo abonando en favor de sus representados porque no se olvida de ellos, es el senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís.

Para muestra basta mencionar que el senador acudió al CONALEP Mty III “Adrián Sada Treviño”, donde acompañado de directivos, docentes y más de un centenar de alumnos, y ahí el legislador no desaprovechó la conmemoración Día Mundial de la Paz para hacer un llamado a las familias neoleonesas para que impere dicho sentimiento y valor entre sus integrantes, así como en la sociedad.

Fuentes Solís expresó que un entorno sin violencia es responsabilidad de los gobiernos y también de los integrantes de la sociedad civil. “El día internacional de la paz, que debe traerles a todos una muy importante exigencia en nuestra manera se hacer las cosas, porque a veces uno se imagina que la guerra es el único factor de violencia, es el único factor que estabiliza la paz mundial, pero la paz de nuestro hogar, del municipio, del estado, del país, es precisamente lo que va generando la paz mundial”.

