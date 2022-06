Hablando de Política

SUCESIÓN ADELANTADA, RIESGO DE VIOLENTAR LA LEY

Aunque ya inició informalmente la carrera por las elecciones del 23 y las del 2024 las discrepancias de opinión entre los presidenciables de todos los partidos en torno a que sí están violando la ley electoral o no, cada vez son más que evidentes. Y es que mientras algunos piden a los demás funcionarios que tengan cuidado de no caer en actos anticipados de campaña, otros consideran que cada quien es responsable de sus propios actos y sus propias palabras y que no se está violando la legislación. Lo cierto es que la ley establece que los actos anticipados de campaña son una infracción a la que están sujetos los partidos políticos, los aspirantes y los precandidatos a cargos de elección popular. La norma jurídica define estos actos como aquellos que se realicen bajo cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o bien expresiones en las que se solicite cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. En el caso de los actos anticipados de campaña, el Tribunal Electoral ha definido una línea jurisprudencial que indica que se debe comprobar la presencia de tres elementos para considerarse una falta a la legalidad. Estos son: Temporal: se refiere al periodo en el que ocurren los actos, por lo que, para considerarlos anticipados, estos actos o expresiones deben realizarse antes del inicio de las campañas electorales. Personal: se refiere a identificación de quién realiza el acto y si corresponde al destinatario de la norma. Los sujetos que pueden incurrir en esta infracción se limitan a los partidos políticos, los aspirantes o precandidaturas, y se considera que existen cuando en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a este sujeto. Subjetivo: se refiere a la finalidad que persiguen las manifestaciones. Es necesario que se revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido; se publique una plataforma electoral; o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Así que saque usted sus conclusiones con lo que hemos visto últimamente.

ECONOMÍA MEXICANA AL ALZA: INEGI

Buenas noticias para la actividad económica de México pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ésta presentó un incremento durante mayo del 2022, con lo que sumaría su tercer mes consecutivo con alzas y su menor variación en tres meses. Según los resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), se estima una variación mensual del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) con un aumento de 0.12 por ciento en el quinto mes del año. Dicha cifra se da luego de un descenso de 0.1 por ciento en febrero pasado, un incremento de 0.34 por ciento en marzo y un alza de 0.78 por ciento en abril. Definitivamente es justo reconocer que estas cifras demuestran que, aunque a ritmo lento, las finanzas de nuestro país se están recuperando a pesar de la crisis mundial que se presenta por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Enhorabuena.

EL 30% DEL PAÍS SE PODRÁ CONECTAR A INTERNET, ANUNCIA AMLO

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, surgieron las buenas noticias pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este mes y durante todo el próximo año, Altán, empresa de comunicaciones con capital público-privado, instalará mil antenas para conectar a internet al 30% del territorio nacional que aún no tiene acceso. Y es que López Obrador recordó que el gobierno mexicano es socio de esta empresa, aunque aclaró que no es poseedor de la mayoría de sus acciones. “Entonces, eso nos permite tener una red ya para cubrir ya el 70% de las poblaciones o el 70% de la población del país con internet, eso es lo que abarca esta empresa, 70%. Nos falta el 30 (%), tenemos que instalar de aquí al año próximo mil antenas y poner en funcionamiento varios kilómetros de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo.

MÉXICO, CON LAS 18 CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO

Y como ya no es posible disfrazar la realidad, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez que preside el priista Miguel Ángel Osorio Chong reveló que, de las 50 ciudades más violentas en el mundo, 18 de ellas están en México. De estas, tres se encuentran en Michoacán; tres en Guanajuato; dos en Baja California; dos en Chihuahua y una en cada uno de los estados de Sonora, Zacatecas, Colima, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa y Jalisco. En el estudio Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, se da cuenta que de la medición hecha en 2021, 11 ciudades de las más peligrosas están en Brasil; siete en Estados Unidos; cuatro en Sudáfrica; cuatro en Colombia; dos en Honduras y una en Puerto Rico, Haití, Ecuador y Jamaica. Es por este panorama que personajes como Ricardo Monreal y otros líderes de los diversos partidos han expresado su preocupación y se pronuncian por cambiar la estrategia de seguridad. Ya veremos, estaremos atentos.

AEROLINEAS MUNDIALES SE COMPROMETEN A SUPERAR RETOS POR PANDEMIA

Tras dos años de pandemia y ante los retos que este virus ha dejado en varios sectores, las aerolíneas mundiales no fueron la excepción y por eso llevaron a cabo una cumbre anual donde se comprometieron a superar los problemas operativos que han empañado la recuperación del sector. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a casi 300 aerolíneas, mencionó que se espera reducir las pérdidas este año debido a la rápida recuperación. En el encuentro se manifestó la preocupación de esta industria por la aceleración de la inflación y el conflicto en Ucrania. “Es posible que algunas aerolíneas tengan que ajustar sus planes de capacidad para hacer frente a la escasez de personal, pero no todas las compañías ni los aeropuertos se enfrentan al caos observado recientemente en Europa, dijo Willie Walsh, director general de la IATA. También afirmó que las aerolíneas no pueden absorber los fuertes aumentos del costo del combustible y pidió a las empresas que actúen y produzcan combustibles de aviación sostenibles pues prometió que el sector de la aviación mantendrá su compromiso de lograr emisiones netas nulas para 2050.

