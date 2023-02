MANUEL CLOUTHIER APOYARÁ EN COMISIÓN DEL PAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO EN EL PAÍS

Manuel Clouthier Carrillo, vuelve a la escena política pues aceptó ser parte de la Comisión para la Construcción del Proyecto de Cambio y Futuro para México rumbo a la elección de 2024. Esto luego de una reunión que sostuvieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza y Clouthier. Esta comisión será encabezada por Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y el objetivo es dialogar con los diversos grupos y liderazgos sociales, con especialistas y con actores políticos de todo el país, para que todos en conjunto construyan un verdadero proyecto de cambio para México. “Buscaremos que dicha comisión dialogue con los diversos sectores de la sociedad, universitario, académico, científico, deportivo, productivo, laboral, industrial, ganadero, pesquero, minero y agrícola, para recoger y hacer nuestro el sentir de la ciudadanía, convencidos de que merecemos y podemos vivir mejor y en paz, en un país moderno e innovador, que cuide el medio ambiente y un México próspero que dé oportunidades a todos los ciudadanos”, señaló Marko Cortés. En su oportunidad, Clouthier Carrillo externó su agradecimiento por la confianza y se dijo listo para recorrer el país y colaborar en la compilación de propuestas, para junto con la sociedad civil, los expertos y especialistas construir un “verdadero proyecto de cambio y futuro”, que resulte en un mejor gobierno y un país más próspero, donde verdaderamente haya justicia social y combate a la corrupción. No lo perderemos de vista.

AMLO REVELA QUE MOLESTÓ A EU CAMPAÑA MEXICANA ANTIDROGAS

Como su “pecho no es bodega”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en Estados Unidos se ofendieron y hubo incluso reclamos por los spots realizados por su gobierno en contra el consumo de fentanilo, pero fiel a su estilo advirtió que México no pedirá permiso y seguirá difundiéndolos porque se tiene que garantizar a la población el derecho a la información. En cambio, anunció que se va a reforzar la campaña gubernamental de combate al consumo de drogas entre los jóvenes.

RICARDO MONREAL ARROPA A SENADORA ROCÍO ABREU TRAS VIDEO ESCÁNDALO

Como buen líder y fiel a su estilo de no sumarse a las voces de linchamiento, Ricardo Monreal manifestó su respaldo a la senadora Rocío Abreu luego de que se difundiera un video donde se le ve recibiendo dinero en el Palacio de Gobierno de Campeche durante la administración del exgobernador Carlos Miguel Aysa González. “Tengo mucha confianza de la senadora Rocío Abreu la he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años. Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó. Deseo que se resuelva y se aclare bien ante la opinión pública”, indicó. Ya en otros temas el coordinador de Morena en el Senado no descartó que esta misma semana sesionen los integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y de Gobernación para desahogar la minuta enviada por los diputados sobre la llamada “cláusula de vida eterna” contemplada en el plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así Monreal negó que Morena esté posponiendo la discusión de este asunto para retrasar las acciones de inconstitucionalidad que presentará la oposición porque, dijo, aunque se tarde una semana, no se va a evitar que se interpongan los recursos a los que tienen derecho.

SENADORES JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN Y JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA BUSCAN PROTEGER A NIÑOS DE LOS CIBER ATAQUES

Ayer se celebró el “Día Internacional de Internet Seguro” y por ello en el Senado se firmó el “Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes”. El senador Jorge Carlos Ramírez del PRI explicó que este Pacto tiene el objetivo de construir una cultura de civismo digital y así conseguir que el ciberespacio sea un instrumento sin ningún tipo de amenaza para estos usuarios. Esta herramienta fue suscrita por la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología; así como por Analí Díaz Infante, presidenta de la Asociación de Internet MX, promotora de este proyecto. Importante, sin duda, sólo basta mencionar que más de cuatro millones de menores en México son víctimas de abusos sexual cada año, pero también existen peligros para ellos en internet, como el “reto” del consumo de clonazepam. Por su parte, Josefina Vázquez Mota alertó que hay al menos un millón de ciberpederastas conectados en redes sociales, quienes buscan víctimas en menores de edad. Recordó que México ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil a nivel mundial, y las redes sociales son un instrumento para cometer ese delito.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ACEPTA QUE HAY RETRASOS PARA PRESENTAR ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA PLAN B

De nueva cuenta la expertise en materia jurídica que caracteriza a Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, sale a la luz y ahora reconoció que la posposición en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, para dictaminar la minuta remitida por la Cámara de Diputados que elimina la cláusula de vida eterna, retrasará el inicio de los plazos para interponer las acciones de inconstitucionalidad para impugnar esta otra parte del plan ‘B’, que prevé una reestructuración del INE. El ex jefe de Gobierno confió en que a pesar de esta tardanza en la dictaminación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga el tiempo necesario para analizar estas acciones de inconstitucionalidad. “Lo que se está solicitando al presentar las acciones de inconstitucionalidad, es que la Suprema Corte tome en cuenta y pueda dar prioridad dado que se trata de un tema electoral y que puede repercutir en las próximas elecciones, la resolución de este tipo de temas que son planteados”, dijo.

HÉCTOR MELESIO CUÉN SIGUE CONSTRUYENDO REDES DE APOYO EN FAVOR DE ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

El Partido Sinaloense no descansa y sigue construyendo redes de apoyo para Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación y aspirante a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Héctor Melesio Cuén Ojeda trabaja para hacer esto posible y va recorriendo todos los municipios de Sinaloa a fin de fortalecer sus estructuras territoriales que llegado el momento pondrán a disposición del exgobernador de Tabasco. Al tiempo.

