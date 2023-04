En la actualidad hay una gran conciencia de la necesidad de vivir en un mundo de paz. Es cierto que existen, en diversos puntos del planeta, conflictos bélicos que preocupan a la humanidad. Pero los pueblos, al unísono, bregan por la construcción de la paz, que permita consolidar la fraternidad entre las naciones del mundo. No los pueblos, son los plutócratas de países poderosos, quienes controlan la mayor parte de la economía mundial, los empecinados en mantener su hegemonía y poner en un predicamento a los pueblos en incontables latitudes, desestabilizando su desarrollo armónico, anhelado por todas las sociedades que luchan por la igualdad y la libertad, como una aspiración universal.

Hay momentos en la vida que condensan años, momentos heroicos y colectivos que, ni duda cabe, inauguran nuevas maneras de construir el mundo, y es difícil que el pueblo cambie su cauce en su peregrinar por alcanzar una vida mejor, el bienestar social es la meta.

México vive un momento estelar en su vida política y social. Viene contribuyendo, de manera notoria, en lograr esas ambiciones supremas de los seres humanos. En este país no se escatiman esfuerzos en alcanzar el bienestar con justicia y libertad. Se han logrado importantes objetivos, por parte del poder ejecutivo de esta nación, para elevar al país a estadios superiores en su desarrollo económico. Nuestro país, por méritos propios, se apresta a ingresar al núcleo de los países más desarrollados del planeta. Existe un universo muy amplio de mexicanos que celebra los sólidos cimientos que, en el presente sexenio, se están sentando para dar un salto cuantitativo en la economía de nuestra nación.

Existen indicadores macroeconómicos que no dejan lugar a dudar de lo que se afirma con respecto al desarrollo del país, todo depende que siga adelante la estrategia que se ha puesto en marcha en el actual régimen, sin tomar en cuenta a los corruptos del pasado, que siempre están prediciendo lo peor para nuestro país, en todos los sentidos. Afortunadamente, esa oposición se estrella frente a la realidad y tiene el rechazo de la ciudadanía, que apoya resueltamente al gobierno de la cuarta transformación. Los hechos desmienten a los agoreros del pasado, que así como están no volverán nunca más al Gobierno de la República. El pueblo tiene bien ubicados a esos políticos pasatistas y conoce muy bien las trapacerías que cometieron en sus gobiernos, sin nombre por la gravedad de los hechos que consumaron sin ningún recato, les importaba un comino la opinión del pueblo.

Los conservadores no reconocen la realidad ni el progreso político y social que vive México. Actúan con una actitud política cínica, queriendo dar cátedra, siendo que los gobiernos que presidieron, por décadas, lo hicieron en contra del sufrido pueblo, y como si no hubieran sido lo que fueron: contumaces corruptos. Creen que el pueblo no tiene memoria, se hacen los occisos que no saben que están reprobados. Pero así les va a ir en las próximas elecciones, para que aprendan a reconocer que quien manda en este País son los ciudadanos.

A fuerza de realidad, esa Oposición tendrá que ir reconociendo que el pueblo es quien pone y quita a los gobernantes, para que en el futuro sean más respetuosos al tratar los temas políticos de este País, y no sean prepotentes al dirigirse a los ciudadanos. Las próximas elecciones no sólo serán una segura paliza política, sino una lección didáctica para la Oposición conservadora, a ver si así le bajan a su soberbia y sean menos clasistas. Es lo menos que esperan los ciudadanos.

Las elecciones próximas van a dejar muchas lecciones, que ojalá la Oposición asimile y no se hagan los occisos. Muchos políticos tradicionales van a tener que despedirse de la política, porque van a ser vilipendiados por los ciudadanos, de acuerdo con lo que se merecen por el nivel de atrocidades que cometieron, cuando usufructuaron el poder en el País. Que no les quepa duda, ahora están en la lona, gracias a la legítima voluntad y fuerza del pueblo, esa es una realidad incontrastable, cada vez va a ser más ostensible esa voluntad popular en la vida nacional.

Lo hemos dicho y lo repetimos: el pueblo de México despertó y está atareado en construir a este país como ejemplo de democracia en el Continente Americano. En esa tarea no cederá un milímetro hasta alcanzar sus objetivos.