La publicación en esta columna de algunos proyectos frustrados para el desarrollo de Sinaloa, ha provocado inquietudes en algunos lectores de este diario sobre otras ideas y actividades que tampoco han prosperado o se han quedado en algunas empresas, que no han logrado coordinarse con los planes gubernamentales de desarrollo o por lo menos integrarse en los avances de las grandes empresas locales. Pero no solo habría que considerar esos otros proyectos, sino que tal vez convenga reconocerlos como grandes parteaguas de que ha gozado el Estado, pero que no han tenido continuidad y sustentación en el largo plazo.

A principio del siglo pasado, la introducción del Ferrocarril Sud Pacífico de México abrió la movilidad para acceder a la frontera con Estados Unidos; es probable que fue el primer parteaguas en el desarrollo, lo cual fue aprovechado en aquel tiempo por empresarios como Diego Redo, que con el apoyo del Gobernador Francisco Cañedo impulsó la industria azucarera con los ingenios de El Dorado y la Aurora en Culiacán, y posteriormente se establecieron los ingenios azucareros de Ahome, donde Benjamín J. Johnston estableció la United Sugar, el de Navolato de la familia Almada y el de Costa Rica, convirtiendo a Sinaloa en un emporio en la siembra y explotación de la caña de azúcar que proporcionó miles de empleos en el corte, industrialización y transporte, venta y exportación de azúcar. Este empuje agroindustrial finalmente se terminó ante la competencia de otros países con mano de obra más barata y maquinaria más moderna, que ahorra miles de pesos frente al costo de mantenimiento y reparaciones del equipo obsoleto de Sinaloa, además de las restricciones que impone Estados Unidos como principal consumidor, con su sistema de cuotas a los productores.

La familia Redo, también con el apoyo del Gobernador Cañedo, impulsó y dirigió la Fábrica Textil de “El Coloso”, al oriente de la ciudad, creando cientos de empleos y otorgando casas en lo que se llamó “los cuartos de El Coloso”. La fábrica fue incendiada por los revolucionarios al mando del General Ramón F. Iturbe y Juan Banderas, con lo que se acabó también ese sueño.

Una segunda etapa se dio con la construcción de las presas empezando por la Presa Sanalona, con capacidad inicial de 845 millones de metros cúbicos, suficientes para regar hasta 80 mil hectáreas, después de lo cual vendrían las presas del norte del Estado, en el Río Fuerte, el Río Humaya, el Río Sinaloa, la del Río Mocorito, la del San Lorenzo y la de Elota. El proceso de construcción de presas se inició y continuó en aquellos ríos cuyas cuencas contaran con la mayor cantidad de tierras irrigables, impulsando enormemente la capacidad agropecuaria del Estado y de México y la capacidad generadora de energía hidroeléctrica.

El proceso continúa pues el Estado tiene 11 ríos y actualmente se construyen las presas de los ríos Presidio y Baluarte; están pendientes la presa del Río Piaxtla, pero además, también como un proyecto no bien planteado, hacer represas en los principales arroyos que nacen en la sierra y que podrían ayudar en la pequeña agricultura. Este proyecto se denominó Plan Presidencial Benito Juárez, cuyo objetivo era precisamente crear espejos de agua aprovechando estas corrientes temporales. Así estarían las del Río Quelite, el Río Las Cañas y arroyos “grandes” como el de Pericos, Rancho Viejo, El Espinal, El Salado, el de Higueras de Abuya y muchos más. La mejor prueba de la factibilidad de este plan de aprovechamiento de agua está en las pequeñas presas de Ocoroni, la del arroyo de Sanalona, así como la de Monteverde en Culiacán que sirve para abrevar ganado.

Adicionalmente a lo anterior, Sinaloa cuenta con casi 650 kilómetros de costas y más de 220 mil hectáreas de lagunas litorales, identificadas en esteros que alguna vez se pensó que serían ideales para siembra y criaderos de camarón, tilapia y otras especies marinas, pero el gran proyecto se frustró pues se inició sin planeación y sin un auténtico conocimiento de esta industria; pronto se presentaron las plagas en el camarón, especie muy delicada y sólo quedan criaderos que poco a poco han podido aprovechar esta rama de la pesca, estudiando a fondo los componentes de agua dulce y marina necesarios, así como la alimentación, las enfermedades y los límites poblacionales. Este proyecto todavía puede resucitarse, pues cada día se dificulta más la pesca en litorales y mar abierto y el camarón ha acumulado significativamente su demanda y su precio.