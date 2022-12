Homo Boro, Homo Nexus (2)

‘Tal vez esta hiperconectividad nos haya convertido en criaturas que no solo consultan a otros, luego toman sus propias decisiones, sino en un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de humanidad, desconectada de la individualidad u Homo Nexus. Homo Nexus permite que el colectivo tome la decisión por ellos... Todos nos hemos convertido en mini mentes de colmena. Y estamos bien con eso. Nunca solíamos estar bien con eso. Ya no tomamos decisiones individualmente’.

El ascenso de Homo Nexus: ¿Somos ahora el colectivo Borg?

Por Chris Kalaboukis

“Me parece que podemos estar alejándonos de un período en el que era importante ser un individuo y que los individuos tomaban decisiones por sí mismos, por sí mismos o al menos dentro de una unidad pequeña, como una pareja o una familia. Eso es lo que solíamos premiar. Eso es lo que solíamos pensar que era bueno. Eso es lo que solíamos pensar que era el bien supremo: personas que toman decisiones por sí mismas. Pero estoy sintiendo que eso ha cambiado.

Aquí hay un ejemplo. Cuando solíamos ir de compras, ibas solo o traías tal vez a uno o dos amigos de confianza, o a tu pareja. Te probarías varias cosas diferentes. Y mirarías lo que llevas puesto, y pensarías para ti mismo ‘Me veo bastante bien en esto’ o tal vez tu pareja esté de acuerdo, pero eso fue todo, fuiste tú y tal vez uno o dos más. Pero ahora es un esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo de grupo. Envías fotos de tu atuendo propuesto a 100 de tus amigos de Facebook y les pides que decidan qué debes usar.

Lo colectivo cada vez es más importante que lo individual. Piensa en eso por un segundo. Si eso es cierto, entonces todo cambia. Afecta a la aplicación que está creando. Afecta a la startup que estás a punto de lanzar al mundo. Afecta el tipo de negocio que está haciendo: si los individuos asignan todas sus decisiones al colectivo, ¿cómo cambia eso las cosas? En lugar de preguntarle a un usuario sus preferencias, tal vez necesites ir directamente a su red social. Asuma que ellos tomarán la decisión y pregúntenle al colectivo en su lugar. Después de todo, ¿no es lo mismo que preguntar cuál es el plato más popular en un restaurante o cuál es el cóctel más popular en un bar?

Tal vez esta hiperconectividad nos haya convertido en criaturas que no solo consultan a otros, luego toman sus propias decisiones, sino en un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo de humanidad, desconectada de la individualidad u Homo Nexus. Homo Nexus permite que el colectivo tome la decisión por ellos.

Todos nos hemos convertido en mini mentes de colmena. Y estamos bien con eso. Nunca solíamos estar bien con eso. Ya no tomamos decisiones individualmente. Si ese es el caso, aprovechar la multitud ya no es una opción, es obligatorio. Si no aprovecha la multitud, sus clientes están en el desierto. No sabrán qué hacer.

Entonces, te hago estas preguntas:

¿Hemos pasado de una cultura individualista a una cultura colectivista?

¿Hemos pasado de tomar decisiones por nosotros mismos a un lugar donde reina lo colectivo (red social)?

¿Hemos desconectado la individualidad de nuestra humanidad y, al hacerlo, de alguna manera estamos comenzando a evolucionar hacia Homo Nexus?

Y si es así, ¿cómo presagia eso para su negocio, nuestros sistemas políticos, nuestra cultura y el mundo?”.

https://thinkfuture.medium.com/the-rise-of-homo-nexus-are-we-now-the-borg-collective-46abc41e93a