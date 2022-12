Homo Boro, Homo Nexus

El ascenso de Homo Nexus: ¿Somos ahora el colectivo Borg?

Por Chris Kalaboukis

“Recientemente, me he estado emborrachando viendo Star Trek: Voyager (tan geek, cierto, me encantan esos peinados de los 90). Una de las premisas clave de Star Trek (todas las versiones excepto la nueva dreck [basura-escombro-escoria] de JJ Abrams) es que los individuos siempre pueden triunfar sobre un “colectivo”. Los Borg eran malvados porque eran un colectivo. Cuando fuiste asimilado por los Borg (la resistencia es inútil), te robaron tu individualidad, lo que significó que te robaron tu humanidad, ya que tu humanidad estaba indisolublemente ligada a tu individualidad. El mensaje: la individualidad es buena, lo colectivo es malo.

He estado haciendo algunas conexiones y observaciones interesantes en los últimos tiempos sobre el futuro de la humanidad y en lo que nos estamos convirtiendo o en lo que nos hemos convertido. Si bien dije antes que ya somos cyborgs, solo recientemente me di cuenta de que nos hemos acercado más a los Borg representados en Star Trek de lo que pensaba.

Como futurista libertario, creo en el individuo. Cada adulto es un individuo y se le debe permitir tomar sus propias decisiones por sí mismo.

Quiero decir, si lo piensas bien, esos son los preceptos sobre los que se fundó Estados Unidos (y la democracia moderna). Todos los humanos son creados iguales. Todos los humanos son individuos. Pueden tomar decisiones por sí mismos. Estas personas son lo suficientemente adultas e inteligentes y saben lo suficiente como para saber lo que están haciendo. Es por eso que tenemos edades para beber, edades para conducir, edades para unirse al ejército y edades para casarse. Suponemos que para cuando alguien llegue a esa edad, debería ser un individuo independiente e inteligente que pueda tomar esas decisiones por sí mismo. (Bien intencionados a pesar de los gobiernos.) ¿Verdad?

El individuo es bueno. El colectivo es malo. De Wikipedia:

También conocido como la “mente colmena” o “conciencia colectiva”, el Colectivo Borg es una civilización con una mente grupal. Cada individuo Borg, o dron, está vinculado al colectivo por una sofisticada red subespacial que garantiza que cada miembro reciba supervisión y orientación constantes. El colectivo se transmite sobre un dominio subespacial similar al utilizado por el transportador. Ser parte del colectivo ofrece importantes ventajas biomédicas a los drones individuales. La energía mental de la conciencia grupal puede ayudar a un dron herido o dañado a sanar o regenerar partes del cuerpo o tecnología dañadas. La conciencia colectiva no solo les da la capacidad de “compartir los mismos pensamientos”, sino también de adaptarse con gran rapidez a las tácticas defensivas utilizadas contra ellos.

Creo que hace poco se le ha dado la vuelta a ese mensaje: lo individual es malo y lo colectivo es bueno. Creo que parte de la razón de esto es nuestra capacidad de estar instantáneamente conectados con cualquier persona, en cualquier lugar, todo el tiempo, como el Colectivo Borg. La hiperconectividad de Internet móvil de alta velocidad y siempre disponible ha hecho que esto suceda. ¿Por qué tomar sus propias decisiones sobre cualquier cosa cuando todas las opiniones de sus amigos están a un simple toque o deslizamiento? Siempre puedes culpar a tu “colectivo” si haces una mala elección, y es muy fácil dejar que otros tomen la decisión por ti”.

