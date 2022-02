Houston, tenemos un problema

Esta semana ha sido complicada para el Presidente, y no lo digo por el Covid, por la revocación de mandato, la economía del País, la inseguridad, vaya ni siquiera porque su ex consejero jurídico se esté mencionando en una investigación de la Fiscalía General de la República (más adelante lo comentamos), lo digo porque esta semana El Financiero señaló que la gestión del Presidente bajó 7 puntos porcentuales y eso sí es importante para alguien que a diario dedica horas a manejar la narrativa del rumbo del País y repetir que las cosas están bien.

Esta semana ha sido complicada para el Presidente, y no lo digo por el Covid, por la revocación de mandato, la economía del País, la inseguridad, vaya ni siquiera porque su ex consejero jurídico se esté mencionando en una investigación de la Fiscalía General de la República (más adelante lo comentamos), lo digo porque esta semana El Financiero señaló que la gestión del Presidente bajó 7 puntos porcentuales y eso sí es importante para alguien que a diario dedica horas a manejar la narrativa del rumbo del País y repetir que las cosas están bien.

Claro que las encuestas son volátiles, no son definitivas y solamente miden el momento, por lo que podemos inferir que el Presidente no está pasando por uno que le sea favorable; la razón quizá sea que la investigación realizada por Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción en la que encontraron que José Ramón López Beltrán (hijo del Presidente) ha vivido junto con su esposa en dos residencias al norte de Houston, cada una con un valor comercial cercano al millón de dólares La casa donde primero residió junto con su esposa es lujosa, cuenta con 447 metros cuadrados de construcción, acabados finos en piedra y madera, sala de juegos, sala de cine y una alberca de 23 metros, y además utiliza una camioneta Mercedes Benz con un valor de 1.5 millones de pesos.

Lo anterior va en contra de lo predicado por su padre, quien ha aconsejado a los jóvenes “que se alejen lo más que se pueda del dinero, es una tentación, y eso no es la felicidad. La felicidad, no hay que olvidarlo, es estar bien con uno mismo, la conciencia y el prójimo; no lo material, el lujo barato, los relojes de mal gusto”. O aquella ocasión en que señaló: “no al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico”. y por último también recordemos cuando dijo “si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?

Esa casa donde vivió hasta el 2020 perteneció a uno de los presidentes de la compañía Baker Hughes, empresa con la que Pemex tiene firmado contratos por 151 millones de dólares, sería importante aclarar ese tema, ¿cómo es que se ingresa a esa casa? ¿Se pagó renta? La casa donde vive actualmente está a nombre de la esposa del hijo del Presidente.

Como era de esperarse, el Presidente señaló que Carolyn Adams (su nuera) tiene dinero, y que en su gobierno no tienen influencias sus hijos: “en el asunto del matrimonio está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno, ni una recomendación, no somos iguales”.

Aclaremos que el que una persona viva en una residencia de cerca de un millón de dólares y que use una camioneta Mercedes Benz, no debe ser algo negativo por sí solo, el tema es que levanta dudas es que esta misma persona, que ocupó cargos partidistas dentro de Morena y que en 2018 haya dicho a la prensa no saber a qué se iba a dedicar, que ya el tiempo lo diría, y en el 2022 estar disfrutando de ese estilo de vida.

Igual, como dice el Presidente, en el asunto del matrimonio está complicado meterse y quizá solo sea que su hijo ha sido muy, pero muy afortunado... en el amor.

Cambiando de tema, esta semana la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra cuatro abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Presidencia, por presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia fue realizada por Paulo Diez Gargari, quien señala que, desde la posición de consejero jurídico, obtuvo beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.

PD 1. Hay una línea muy tenue entre criticar trabajos periodísticos y agredir a periodistas.

PD 2. Existen seis solicitudes de organizaciones civiles de constituirse como partidos políticos estatales. Movimiento Auténtico Sinaloense; Asociación Promotora Alianza Sinaloense AC; Ciudadanos por Constituirse Encuentro Solidario Sinaloa AC; Movimiento Laboralista Sinaloa AC; Acción Ciudadana por Sinaloa AC y Pueblo Organizado Libre e Independiente AC.

PD 3. ¿Soy yo o todo está más caro?