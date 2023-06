rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Mediante algoritmos de inteligencia artificial que han diseñado un paquete con base en nuestras preferencias: en nuestros “me gusta” o en nuestras pausas, ausencias y distracciones. Por eso, los resultados de las búsquedas que realizamos en Internet nunca son los mismos para todas las personas. Esto origina que tampoco encontremos a personas diferentes, sino solamente a quienes se parecen a nosotros.

Los aportes de las tecnologías digitales son innegables. Sin embargo, debemos conocerlas más para utilizarlas convenientemente, y para evitar que se filtre demasiada información acerca de nosotros. Es decir, conviene precisar hasta qué punto nos hacen progresar en humanidad; o, al contrario, cuánto la dificultan y entorpecen.

En el documento “Hacia una presencia plena” se subraya que no debemos olvidar el valor comercial de las redes sociales. Su cometido no consiste solamente en acercarnos y establecer relaciones, sino convertir a los usuarios en consumidores, y hasta en mercancías: “en cuanto consumidores, se les presenta publicidad personalizada y contenido patrocinado hecho a su medida; en cuanto mercancías, sus perfiles y sus datos se venden a otras empresas para el mismo fin”.

El texto subraya que muchas veces no somos conscientes de las condiciones de servicio que aceptamos: “Al asumir las declaraciones de principios de las compañías de redes sociales, las personas aceptan también las “condiciones del servicio”, que generalmente no leen o no entienden. Se ha hecho popular el entender esas “condiciones del servicio” según un viejo adagio que dice: “Si no pagas el producto, entonces el producto eres tú”. En otras palabras, no es gratuito: estamos pagando con minutos de nuestra atención y bytes de nuestros datos”.

¿Utilizo adecuadamente las tecnologías digitales?