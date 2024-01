https://lithub.com/i-would-not-take-prisoners-tolstoys-case-against-making-war-humane/

En su obra maestra Sobre la guerra (1832), Clausewitz había advertido contra la ficción “de buen corazón” de que una nación podía librar una guerra “sin demasiado derramamiento de sangre”. No sólo era inútil, sino que la guerra moralmente reformadora podía exacerbar sus males. “Los errores que provienen de la bondad son los peores”. Tratar la matanza de la guerra como un pecado que expiar o, peor aún, una mancha en la actividad más hermosa de la vida era algo así como un error moral. “Sería inútil, incluso incorrecto, tratar de cerrar los ojos a lo que realmente es la guerra por pura angustia ante su brutalidad”, explicó Clausewitz. Las preocupaciones sobre cuán sangrientos y espantosos podrían llegar a ser los compromisos con la intensidad eran insignificantes. “El hecho de que las matanzas sean un espectáculo horripilante debe hacernos tomar la guerra más en serio”, admitió, “pero no debe proporcionarnos una excusa para despuntar gradualmente nuestras espadas en nombre de la humanidad”. Como observó: “Tarde o temprano vendrá alguien con una espada afilada y nos cortará los brazos”.

Dunant fundó el derecho internacional de la guerra. Pero le correspondió a un discípulo de Clausewitz ofrecer una respuesta brutal a las aspiraciones humanas de los suizos y sus descendientes: ofrecer el primer código nacional para la lucha. Nacido también en Prusia en 1798 o 1800, Franz Lieber era un joven alistado que entró en acción cerca de Waterloo, antes de huir a los Estados Unidos en los años represivos que precedieron a la abortada revolución de 1848. Francisco en Estados Unidos (y Frank para sus amigos), Lieber se negó a compadecerse de las víctimas de la guerra. El código de Lieber fue en una dirección diferente, legalizando la conmoción y el asombro, siendo la humanidad un beneficio adicional más que un verdadero objetivo.

Lieber, obstinado hasta la médula, dijo que los pacifistas eran los que realmente merecían compasión. “¿Cuánto hay que compadecer a aquellos”, explicó en un libro de texto de ética ampliamente utilizado que publicó en 1839, “cuyos corazones permanecieron fríos” ante “la nobleza de la naturaleza humana” que se muestra cuando un “ciudadano [está] sangrando y muriendo? por su amado país”. Lieber le escribió a Fanny, la esposa del poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow, diciéndole que la verdad era que la “sangre” era el “jugo vital” de la civilización. (En cuanto a aquellos pacifistas de su época que citaban el mandato de Jesús de poner la otra mejilla, Lieber estaba apoplético: “Cristo enseñó principios”, reconoció, pero “no eran fórmulas matemáticas absolutas [y] si los diversos pasajes de Si la Biblia fuera tomada literalmente, ningún libro contendría mayores contradicciones”).

Cuando, como profesor de derecho y consultor gubernamental de la Universidad de Columbia, se le dio la oportunidad de redactar reglas para el Ejército de la Unión en 1862, Lieber las hizo más consistentes con la agenda de Clausewitz de intensificar la guerra. Erigido posteriormente como uno de sus padres fundadores, Lieber no formaba realmente parte de la tradición de humanizar la guerra. Toleró actos horrendos como castigar a civiles y negar cuartel, lo que significaba que, cuando los enemigos se rendían con la esperanza de evitar la muerte, se podía matarlos de todos modos. En cambio, Lieber fue un excelente ejemplo -al igual que Clausewitz- de cómo quienes realmente estaban comprometidos con una guerra intensa a veces pretendían ser amigos de la paz. Para Lieber, todo lo necesario en la guerra, más o menos, debería ser legal; si existía un exceso de violencia y sufrimiento, era porque era necesario para lograr la victoria, lo que aceleraba la paz.

Excerpted from Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War by Samuel Moyn. Published by Farrar, Strauss and Giroux. Copyright © 2021 by Samuel Moyn. All rights reserved.