gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

https://lithub.com/i-would-not-take-prisoners-tolstoys-case-against-making-war-humane/

A Tolstoi le llevaría algún tiempo hacer sonar la alarma de que el humanitarismo podría prolongar y facilitar la guerra. En el camino para hacerlo, hizo que uno de sus personajes más famosos abrazara la proposición inversa: la brutalidad puede hacerla menos frecuente y fácil.

“Una cosa que haría si tuviera el poder”, declara el Príncipe Andrei, el elegante y reflexivo protagonista de Guerra y Paz, “no tomaría prisioneros”. Al héroe le llega como una epifanía: si en la batalla un soldado enemigo fue capturado, o si depuso las armas y se rindió, eso no debería salvarlo de la muerte. Nadie hoy cree que esté permitido matar sumariamente a los enemigos en la guerra cuando son capturados o se rinden. De hecho, hacerlo es hoy un grave crimen de guerra. ¿Cómo pudo Andrei adoptar una posición que habría hecho palidecer incluso a los peores consejeros de la inhumanidad en las recientes guerras estadounidenses (los abogados de George W. Bush, que eximieron al país precisamente de las normas sobre cómo tratar a los cautivos)?

En la batalla de Austerlitz, años antes, el Príncipe Andrés había sido herido y recibió atención médica como prisionero de guerra nada menos que por una autoridad como el propio Napoleón. Sin embargo, la noche anterior a la mayor batalla de la época, en Borodino, el Príncipe Andrés argumentó que humanizar la guerra no sólo la desnaturalizaba sino que, lo que es peor, corría el riesgo de posponer la paz. Tolstoi se había sentado en 1863 para comenzar la que se convirtió en su novela más famosa (apareció en 1869), por lo que el discurso del Príncipe Andrés bien podría haber sido una respuesta directa a la Convención de Ginebra. Tolstoi hace que el Príncipe Andréi se refiera de forma bastante específica al incipiente y original intento de los estados de hacer más humanos sus enfrentamientos entre sí: “Nos hablan de las reglas de la guerra”, dice el Príncipe Andréi, “de la misericordia para los desafortunados”. Y añade: “Todo es basura”.

La posición de Andrei fue un ataque directo al sueño de Dunant. El ataque del Príncipe no se basó en una apelación inmediata a la ética de la paz que Tolstoi abrazaría más tarde, sino en la peculiar creencia de que la intensificación de la guerra podría promover la paz indirectamente. Y para comprender esta creencia, y las eventuales razones de Tolstoi para abandonarla, es fundamental desviarse hacia otra agenda para modernizar la guerra: hacerla más intensa.

El teórico de la guerra más célebre de la época y de todos los tiempos, el noble prusiano Carl von Clausewitz, aclaró que el punto de encuentro es la aniquilación y afirmó “el predominio del principio destructivo”, que temía que los teóricos de la guerra anteriores hubieran restado importancia. En sus cuatro décadas en el ejército prusiano, el “dios de la guerra” había vivido un trío de batallas napoleónicas, incluida la de Borodino, donde, en el día más sangriento del siglo, un ejército europeo obligó el avance épico de Napoleón a empatar a las puertas. de Moscú en 1812. Era un lugar que, 50 años más tarde, el propio Tolstoi visitaría en un carro de caza a mitad de su obra, consultando a los campesinos y planificando su propia narrativa, incluida la herida mortal del Príncipe Andrés allí.

La noche antes de la mayor batalla de la época, en Borodino, el Príncipe Andrés argumentó que humanizar la guerra no sólo la desnaturalizaba sino que, lo que es peor, corría el riesgo de posponer la paz.

Excerpted from Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War by Samuel Moyn. Published by Farrar, Strauss and Giroux. Copyright © 2021 by Samuel Moyn. All rights reserved.