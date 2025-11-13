IA y el reto de la dignidad humana

Jorge Antonio Breceda Pérez, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, escribió: ‘la IA promete mejorar la eficiencia y calidad de vida. Por otro, plantea riesgos significativos como la erosión de la privacidad, la discriminación algorítmica y la opacidad en la toma de decisiones automatizadas. Es necesario establecer mecanismos ético-jurídicos para proteger la dignidad humana en un entorno donde la regulación de la IA es incipiente, especialmente en América Latina’.

El lunes 10 de noviembre, al reunirse con los participantes del Congreso Internacional titulado: Inteligencia Artificial y Medicina: El Reto de la Dignidad Humana, el Papa León XIV expresó: “Actualmente, asistimos a una época de nuevos avances tecnológicos que, en algunos aspectos, se compara con la Revolución Industrial, pero en otros, es aún más omnipresente”.

Profundizando, añadió que la Revolución Digital: “Influye profundamente en nuestra forma de pensar, alterando nuestra comprensión de las situaciones y la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Interactuamos con las máquinas como si fueran interlocutores, convirtiéndonos casi en una extensión de ellas”.

Sin embargo, subrayó que no se debe descuidar ni desdeñar el valor del progreso tecnológico: “No cabe duda de que el desarrollo tecnológico ha aportado y sigue aportando importantes beneficios a la humanidad, sobre todo en los ámbitos de la medicina y la salud. Para garantizar un progreso auténtico, es fundamental que la dignidad humana y el bien común sigan siendo prioridades fundamentales para todos, tanto a nivel individual como público”.

Jorge Antonio Breceda Pérez, quien es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Profesor-Investigador adscrito al programa de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, escribió un artículo titulado: “La dignidad humana frente a la inteligencia artificial: un análisis ético y normativo en América Latina”, donde precisó:

“Por un lado, la IA promete mejorar la eficiencia y calidad de vida. Por otro, plantea riesgos significativos como la erosión de la privacidad, la discriminación algorítmica y la opacidad en la toma de decisiones automatizadas. Es necesario establecer mecanismos ético-jurídicos para proteger la dignidad humana en un entorno donde la regulación de la IA es incipiente, especialmente en América Latina”.

