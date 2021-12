Imperecederas raíces

‘El ser humano, sin estar fijo al suelo, cuenta con ciertas raíces que alimentan el camino de su vida. El culto a los antepasados, las vivencias familiares, las relaciones y amistades de los primeros años de vida, la relación con la naturaleza y con los valores, forman un alimento y asidero para siempre’.

El ser humano no puede explicarse a sí mismo si no se remonta a sus orígenes. En efecto, es incapaz de proyectar nuevas metas si no ejecuta, primeramente, una profunda mirada por el espejo retrovisor de su historia.

Por más que alguien haya crecido, progresado y desarrollado, no puede renegar del origen en que surgió, de los pechos que lo amamantaron y de la cuna en que lo mecieron.

Por eso, se recibe con satisfacción el libro “La frontera empalizada. San Blas, un pueblo que se negó a desaparecer”, de Jesús Javier Martínez Leyva, orgulloso nativo que, por azares del destino y supervivencia, emigró tempranamente de su terruño. Sin embargo, espiritual y anímicamente jamás se alejó de ahí, como lo rememora en estos relatos que recrean vivencias, personajes, quehaceres y anécdotas.

Martínez Leyva no pretende erguirse como avezado historiador o ilustre cronista, aunque su esmerado trabajo así lo testimonie. Quiere ser humilde escritor que rescata la historia de su nostálgico pueblo, el cual tuvo gran auge ferrocarrilero, pero desafió al destino que lo quiso desaparecer cuando el desarrollo carretero ignoró su milenaria existencia.

Del antiguo pueblo llamado Cigüini y su empalizada, Martínez Leyva rastrea los orígenes de su pueblo que fue refundado en una bocatoma, o represa que derivaba el agua del río hacia un canal. Asimismo, lo enlaza con el sueño utópico de Owen y su aparente cumplimiento con el tendido de la red ferroviaria.

“El ser humano, sin estar fijo al suelo, cuenta con ciertas raíces que alimentan el camino de su vida. El culto a los antepasados, las vivencias familiares, las relaciones y amistades de los primeros años de vida, la relación con la naturaleza y con los valores, forman un alimento y asidero para siempre”, afirma.

¿Alimento, defiendo y conservo mis raíces?