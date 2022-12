Importante, el espejo retrovisor

“Incluso el pasado puede modificarse; los historiadores no paran de demostrarlo”._ Jean Paul Sartre

Aprovechar e informarse para conocer esas historias importantes y ver con lupa a diputados locales y federales, a tus regidores y a quienes te sirven hoy en día, pues mañana buscarán ir por más y hoy tienes la oportunidad de pararlos o apoyarlos.

A principios de esta semana, el Presidente de la República hizo una reflexión interesante. Habló sobre la importancia que tiene la historia y no en el contexto de saber para mirar al pasado, sino el saber para aquéllos que no por su edad, no les tocó vivirlo en el pasado y por circunstancias no conocen esos hechos y por tanto pueden tomar decisiones en el futuro con esa desventaja. Él lo puso en palabras simples: para que lo conozcan las nuevas generaciones.

Ante esta situación, me vinieron muchas preguntas a la mente y tal vez será un buen ejercicio navideño para nuestras familias, preguntarnos y jugar en casa a qué tantas cosas deberíamos saber de la familia y que por algo los nietos y nietas no conocen. También como en el caso del juego de Trivia, conocer de la vida pública, de la historia de nuestro País y nuestros servidores públicos, para que con ese conocimiento puedan votarlos o botarlos cuando se presenten en nuestro futuro electoral.

Por lo pronto, el primer ejercicio familiar suena divertido divertido. Esos secretos familiares y creencias de los antepasados y de los no tan lejanos. También en cuanto al historial de salud para poder prevenirlos en todos los sentidos posibles, no en vano los doctores nos preguntan en nuestras primeras citas.

Por ahora creo que el ejercicio importante para lo que viene siendo la vida pública de una ciudad, un estado o un país es fundamental. Inicio con ver quiénes son los alcaldes de cada una de nuestras ciudades y qué han hecho en el pasado, de dónde vienen y qué redes tejidas tienen, también sus regidores y sus funcionarios públicos de primer nivel. Lo anterior se vuelve importante porque lo más posible es que pronto, en unos meses más, empezarán a coquetear con usted para buscar su voto en el 24 para otro puesto.

Históricamente, hemos visto cómo las virtudes de los seres humanos disminuyen con el poder y los defectos se agrandan. Por lo anterior, le recomiendo que comience a indagar sobre la historia de cada uno de esos personajes.

Algunos ejemplos de la importancia de esa “historia” se ve en l@s cronistas de las ciudades, quienes han jugado un papel muy importante en conocer y reconocer lo sucedido en el pasado en nuestra comunidad. Son ellos quienes han podido alertar para prevenir daños en el desbordamiento de los ríos, sus mares, hablar de las cosechas y de lo que se alimentó un pueblo.

Segura estoy que el saber no previno que no pasara el agua por donde lo hizo y no se llevara todo lo que se llevó, mas si permitió o permite que la gente salga, saque algunas pertenencias y no se pierdan algunos equipos o vidas importantes.

La reflexión para una similitud es clara. Aprovechar e informarse para conocer esas historias importantes y ver con lupa a diputados locales y federales, a tus regidores y a quienes te sirven hoy en día, pues mañana buscarán ir por más y hoy tienes la oportunidad de pararlos o apoyarlos.