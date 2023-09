“...cuando el poder político ataca las verdades racionales, transgrede, por así decirlo, el territorio que le pertenece, mientras que todo ataque a las verdades fácticas tiene lugar dentro de la propia esfera política...” Hanna Arendt.

La verdad es que para esta columna me costó organizar mis ideas, apenas empiezan y cada vez me cuesta más trabajo pasar por alto las publicaciones de los aspirantes y suspirantes a algún cargo de elección popular. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos patrones en comunicación política? La foto con la viejita, con el niño, haciendo un trabajo que nunca hacen y que consideran “humilde”, visitando espacios que nunca visitan, en fin, todo aquello que de acuerdo a este “imaginario” los “acerque” a la base de electores, los haga ver como “uno de ellos”. Me parece que la pregunta es ¿cuánta falsedad cabe en una foto? Parece concurso, y yo me pregunto ¿sigue siendo redituable en términos de posicionamiento? ¿En qué año están los “asesores”? Y por otro lado, ¿en qué estima nos tienen a los votantes?

Hanna Arendt publicó en 1967 “Verdad y política”, en este ensayo Arendt, se centra en la relación entre la verdad y la política. Arendt argumenta que la verdad y la política a menudo entran en conflicto, ya que los intereses políticos y las ambiciones de poder pueden distorsionar la verdad. En este ensayo explora cómo el acceso a la verdad y la libre expresión de opiniones son fundamentales para una democracia saludable y cómo la manipulación de la verdad puede ser utilizada como una herramienta de control y opresión política.

Dentro de este ensayo plantea una alarma que me parece importante destacar en contra la transformación de las verdades fácticas en opiniones: “Donde los hechos son reemplazados constantemente por mentiras y ficciones totales, resulta que no hay sustituto para la verdad. Porque el resultado no es de ninguna manera que la mentira sea ahora aceptada como verdadera y la verdad sea difamada como mentira, sino que el sentido humano de orientación en el ámbito de lo real, que no puede funcionar sin la distinción entre verdad y falsedad, es destruido”.

¿Por qué traigo a colación el ensayo de Arendt? Porque parece que la comunicación política se dedica ha distorsionar la verdad porque la considera insuficiente. ¿De ser así? ¿Si la verdad fuese insuficiente? ¿Debería ser candidato? Por otro lado, si es verdad, comunicarla en la mismas formas de siempre la lleva a ese grupo de enunciados de los que se desconoce si es verdadero o falso.

Sírvase este breve mensaje como una invitación a subir la categoría de los postulantes y su comunicación, como lo he dicho (escrito) en algunas ocasiones, la campaña que se diseña entre mentiras, opacidad y alianzas mezquinas, es garantía de que eso será lo que representará su administración de resultar electo. Por el bien de todos exijamos otras formas de hacer política, una donde la verdad y la ética atraviesen el “qué pensar”, el “qué hacer”, y el “qué decir”.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.