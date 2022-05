Cuesta trabajo entender las razones detrás de ciertas acciones de gobierno. Como diría el clásico, no creo que todos los días se levanten pensando cómo le hacen para destruir la educación del país, ¿o sí?

Hace unos días me preguntaron sobre las Escuelas de Tiempo Completo (ETC). Nada técnico, todo lo contrario. Más allá de querer entender sobre “la jornada ampliada”, la alimentación de las y los niños en zonas marginadas, el impacto en las madres de familia, los aprendizajes de las y los niños egresados de este programa, su interrogante era una sola. Me dijo, “Juan Alfonso, si las ETC son tan importantes, ¿por qué nadie dice nada?”

La pregunta retumba en mis oídos por dos motivos. Primero, la desaparición de la ETC me sigue pareciendo un grave error. Subrayo “desaparición” porque el programa tal y como lo conocimos dejó de existir. Ya no se trata de una estrategia focalizada con metas de aprendizaje para niños y niñas residentes en zonas marginadas. Ahora se trata de un servicio adicional para las familias, en caso de que así “lo decidan”. Segundo, la pregunta en el fondo no se detiene exclusivamente en ETC, abarca “la educación” en sí. Refraseo: “[...] si la educación es tan importante, ¿por qué nadie dice nada?”

En la coyuntura, he seguido con atención el destino de uno de los programas con mayor efectividad en la historia reciente del sistema educativo nacional. Me puse de pie cuando la organización “Aprender Primero”, brazo jurídico de Mexicanos Primero, logró un amparo judicial para impedir el desmantelamiento del programa. Revisé las Reglas de Operación publicadas recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), producto de la sentencia de la jueza de Séptimo Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Me quedé con más preguntas que respuestas.

El amparo obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a garantizar el principio de progresividad. Es decir, hay niños y niñas que tienen garantizado hoy su derecho humano a la alimentación vía la educación, ¿por qué habrías de retirarle ese derecho? Las nuevas reglas de operación adjuntas en La Escuela Es Nuestra (LEEN), el programa de infraestructura educativa de la presente administración federal, no permiten pertenecer al PTEC dos años consecutivos. Si este año tuviste hambre, el que sigue ya no puedes, porque el programa debe moverse. Así de absurdo como se lee. ¿Por qué?

Los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) administran el recurso orientado a la LEEN. Desde ahí, los padres de familia ejecutan un monto en específico anual de acuerdo a sus necesidades. El presupuesto para el programa faro de la administración central equivale a 15 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil pertenecían a la Escuela de Tiempo Completo. En las nuevas reglas de operación se observa que, serán los padres de familia quienes decidan si se construye una barda, una techumbre, un baño o bien, si se opta por la alimentación de las y los niños o el pago de los docentes. ¿Cuál es el objetivo de una regla bajo este formato, que le supuestamente le da “libertad a la escuela para decidir” entre un baño o el alimento de los estudiantes?

Un elemento que todavía no se desborda, pero está en la agenda, es la “doble” plaza de los docentes. Aquellos maestros y maestras dentro del PTEC cuentan con un sistema de plazas ordenado de tal manera que los profesores puedan trabajar la jornada extendida en la misma escuela. ¿Qué pasará el día de mañana que se decida que la escuela “A”, donde está el profesor “X”, ¿ya no será beneficiaria del Tiempo Completo? ¿El profesor se quedará con la plaza 1, laborando en la escuela “X” o se tendrá que transportar a la escuela “Y”, ¿con su plaza 2? Hoy todavía no se desborda este problema porque a los profesores se les sigue pagando del Fondo de la Nómina Educativa (FONE), aunque no trabaje jornada extendida, ¿pero siempre será así? ¿Cómo pueden tener certeza? ¿Esta condición les da mayor libertad laboral o los hace más dependientes de las ocurrencias de la autoridad?

Sobre la segunda interrogante, volveremos.

Que así sea.